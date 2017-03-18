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Evlerin giriş kısmı için 17 şahane fikir

nihal e. nihal e.
Escaliers, Schwein Aménagement Schwein Aménagement Eklektik Evler Gri
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Bina kapısının yer aldığı giriş kısımlarını daha estetik hale getirmek için neler yapabiliriz düşündünüz mü? Farklı kapı modellerinden tutun da aydınlatma gibi unsurlara dek bugün birbirinden güzel 17 bina girişi örneği inceleyeceğiz.

​1- Sundurma çatı

Коттедж на 200 кв.м., hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

İlk örneğimizde büyük bir evin küçük kapısını görüyoruz. Üç adet geniş merdivene bakan kapının üzerinde sundurma çatı yer alıyor. Özellikle yağmur gibi hava koşulları için kullanışlı bir fikir.

​2- Bitkilerden çerçeve

Old post office created into a luxury living space A1 Lofts and Extensions Kırsal Evler
A1 Lofts and Extensions

Old post office created into a luxury living space

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Bu örnekte de bir üstte olduğu gibi sundurma çatı ile çatıyı destekleyen beton kolonlar yer alıyor. Ancak en güzel kısmı kesinlikle çatıyı saran yemyeşil bitkiler.

​3- Tavan aydınlatması

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Bu örnekte son derece modern bir sundurma modeli var. Oldukça uzun olan düz çatının tavan kısmında ise aydınlatma ekipmanı ışık sağlıyor.

​4- Kapı yanında pencere

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Saman Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Modern binalardan daha geleneksel bir örneğe geçelim. Sevimli taş evin kapısı nar çiçeği renginde. Bir diğer ilginçliği ise kapıya bitişik minik bir pencere bulunması.

​5- Çizgilerin ahengi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Resimdeki evin beyaz dış cephesine kontrast yaratan koyu renkli pencere ve kapı hoş bir ikili meydana getirmiş. Kapıyı muhafaza eden duvar kolonu L biçiminde olup görsel açıdan kapının penceresine uyum sağlıyor.

​6- Gizli kapı

Wohnhaus O32, m67 architekten m67 architekten Modern Evler
m67 architekten

m67 architekten
m67 architekten
m67 architekten

Ahşap, cam ve beton karışımı dış cephe tasarımında özellikle kapı modeli dikkat çekici. Aslında bina küçük bir kapıya sahip ancak kapı yanındaki ahşap bölümün içinde kaybolduğundan göz yanılsaması yaratmış.

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​7- Çarpıcı tasarım

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects Modern Evler
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Bu defa oldukça ilginç ve yaratıcı bir ev girişiyle karşı karşıyayız. Antrasit duvar ve kapı beyaz dış cephe renginden ayrılıyor. Kapının devasa boyutu ve açılırken arka kısımda boşluk oluşması tasarıma özgünlük katan detaylar.

​8- Siyah ve beyaz

Außenansicht Balkonbespannung, Mettner Raumdesign Mettner Raumdesign Modern Evler
Mettner Raumdesign

Mettner Raumdesign
Mettner Raumdesign
Mettner Raumdesign

Resimde gördüğümüz iki katlı ev dar bir yapıya sahip. Küçük bina kapısı da bu darlıkla uyumlu. Beyaz renkli kapı siyah duvarlarla şık bir ikili oluşturuyor.

​9- Tuğla taş ve merdiven

Escaliers, Schwein Aménagement Schwein Aménagement Eklektik Evler Gri
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Pembe renkli sevimli evin beyaz kapısının her iki yanında tuğla kaplaması mevcut. Kapıdan sokak yoluna ulaşan merdiven ise başarılı.

​10- Rengarenk kapılar

Angora Camping, Angora Camping Angora Camping Akdeniz Evler
Angora Camping

Angora Camping

Angora Camping
Angora Camping
Angora Camping

Sırada bir kamp evine ait kapıları görüyoruz. Kemerli kapıların turuncu ve mor rengi görenleri tatil havasına sokmaya yetiyor.

​11- Çift kapılı ev

CASAS ADOSADAS, Estudio A+3 Estudio A+3 Modern Evler
Estudio A+3

Estudio A+3
Estudio A+3
Estudio A+3

Bu ev iki adet kapısıyla ilginç bir görünüme sahip. Ancak daha da ilginç olan evdeki her şeyden iki adet olması.

​12- Sonsuzluk ve bir gün

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Modern Evler
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Etrafındaki enfes göl manzarası ve keskin çizgileriyle ev modern görünümünün yanı sıra adeta mistik bir etki yaratıyor diyebiliriz. Ahşap kapının etrafındaki cam da bu açıdan başarılı bir detay.

​13- Yan kapı

Two Bedroom Bespoke Wee House , The Wee House Company The Wee House Company Kırsal Evler
The Wee House Company

Two Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Resimdeki büyük lacivert evin girişi için ek bir uzantı daha yapılmış. Buna rağmen kap yan tarafta yer alıyor. Çünkü bu şekilde sokağa ulaşmak mümkün.

​14- Cam kapı

Freezeland Barn SDA Architecture Ltd Kırsal Evler
SDA Architecture Ltd

Freezeland Barn

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

Büyük taş evin bina girişi cam kapı biçiminde. Eğer güvenlikten yana bir endişeniz yoksa cam kapılar da güzel bir alternatif.

​15- Görkemli kapı

Front door K-Tribe Studió Klasik Evler
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

Yan kısımları camlı bir başka kapı modelinde koyu siyah rengiyle şık bir model görüyoruz. Kapının her iki yanına koyulan siyah saksılarla gösterişli bir dekora sahip.

​16- Yüzen merdiven

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Kütük ev
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Göl manzaralı çağdaş ev baştan sona ilgi çekici. İki katlı olmasına rağmen bina girişi ikinci katta yer alıyor. Şeffaf cam korkuluklu yüzen merdiven ise büyüleyici.

​17- Soylu giriş

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Klasik Evler
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Son örneğimizde klasik ve heybetli bir binanın yeşil renkli yüksek kapısı bulunuyor. Kapıya ulaşmadan evvel duvar kolonlarını görüyoruz.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Düşük bütçeyle inşa edilebilecek 7 müstakil ev' başlığına göz atabilirsiniz.

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