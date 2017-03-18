Evlerin giriş kısmı için 17 şahane fikir

Bina kapısının yer aldığı giriş kısımlarını daha estetik hale getirmek için neler yapabiliriz düşündünüz mü? Farklı kapı modellerinden tutun da aydınlatma gibi unsurlara dek bugün birbirinden güzel 17 bina girişi örneği inceleyeceğiz.
İlk örneğimizde büyük bir evin küçük kapısını görüyoruz. Üç adet geniş merdivene bakan kapının üzerinde sundurma çatı yer alıyor. Özellikle yağmur gibi hava koşulları için kullanışlı bir fikir.
Bu örnekte de bir üstte olduğu gibi sundurma çatı ile çatıyı destekleyen beton kolonlar yer alıyor. Ancak en güzel kısmı kesinlikle çatıyı saran yemyeşil bitkiler.
Bu örnekte son derece modern bir sundurma modeli var. Oldukça uzun olan düz çatının tavan kısmında ise aydınlatma ekipmanı ışık sağlıyor.
Modern binalardan daha geleneksel bir örneğe geçelim. Sevimli taş evin kapısı nar çiçeği renginde. Bir diğer ilginçliği ise kapıya bitişik minik bir pencere bulunması.
Resimdeki evin beyaz dış cephesine kontrast yaratan koyu renkli pencere ve kapı hoş bir ikili meydana getirmiş. Kapıyı muhafaza eden duvar kolonu L biçiminde olup görsel açıdan kapının penceresine uyum sağlıyor.
Ahşap, cam ve beton karışımı dış cephe tasarımında özellikle kapı modeli dikkat çekici. Aslında bina küçük bir kapıya sahip ancak kapı yanındaki ahşap bölümün içinde kaybolduğundan göz yanılsaması yaratmış.
Bu defa oldukça ilginç ve yaratıcı bir ev girişiyle karşı karşıyayız. Antrasit duvar ve kapı beyaz dış cephe renginden ayrılıyor. Kapının devasa boyutu ve açılırken arka kısımda boşluk oluşması tasarıma özgünlük katan detaylar.
Resimde gördüğümüz iki katlı ev dar bir yapıya sahip. Küçük bina kapısı da bu darlıkla uyumlu. Beyaz renkli kapı siyah duvarlarla şık bir ikili oluşturuyor.
Pembe renkli sevimli evin beyaz kapısının her iki yanında tuğla kaplaması mevcut. Kapıdan sokak yoluna ulaşan merdiven ise başarılı.
Sırada bir kamp evine ait kapıları görüyoruz. Kemerli kapıların turuncu ve mor rengi görenleri tatil havasına sokmaya yetiyor.
Bu ev iki adet kapısıyla ilginç bir görünüme sahip. Ancak daha da ilginç olan evdeki her şeyden iki adet olması.
Etrafındaki enfes göl manzarası ve keskin çizgileriyle ev modern görünümünün yanı sıra adeta mistik bir etki yaratıyor diyebiliriz. Ahşap kapının etrafındaki cam da bu açıdan başarılı bir detay.
Resimdeki büyük lacivert evin girişi için ek bir uzantı daha yapılmış. Buna rağmen kap yan tarafta yer alıyor. Çünkü bu şekilde sokağa ulaşmak mümkün.
Büyük taş evin bina girişi cam kapı biçiminde. Eğer güvenlikten yana bir endişeniz yoksa cam kapılar da güzel bir alternatif.
Yan kısımları camlı bir başka kapı modelinde koyu siyah rengiyle şık bir model görüyoruz. Kapının her iki yanına koyulan siyah saksılarla gösterişli bir dekora sahip.
Göl manzaralı çağdaş ev baştan sona ilgi çekici. İki katlı olmasına rağmen bina girişi ikinci katta yer alıyor. Şeffaf cam korkuluklu yüzen merdiven ise büyüleyici.
Son örneğimizde klasik ve heybetli bir binanın yeşil renkli yüksek kapısı bulunuyor. Kapıya ulaşmadan evvel duvar kolonlarını görüyoruz.
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