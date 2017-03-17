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Modern, şahane ve herkesin kesesine uygun 20 banyo fotoğrafı

nihal e. nihal e.
MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design İskandinav Banyo
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Aşağıda sizin için birbirinden güzel 20 farklı banyo örneği derledik. Şimdi sırasıyla göz atalım.

​1. Görkemli tavan

Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN Modern Banyo
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

Çatı katı banyolar için giderek daha popüler hale geliyor. Bu örnekte tavanın yüksek eğimi banyoya görkemli bir hava katmış. Üst katta yer alması sebebiyle pencere bolluğu da serbest.

​2. Siyah taşlar

Interior design "Hotel Abruzzi" - Roma, Arch. Lamberto Grutter Arch. Lamberto Grutter Modern Banyo
Arch. Lamberto Grutter

Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter

İlk örnek küçük bir banyo modeli. Mevcut alan sıkışıklığı duş camının labavonu bitimine denk gelmesinden anlaşılıyor. Siyah renkli mozaik taşlar banyoya şıklık katıyor.

​3. Geometrik banyo

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design İskandinav Banyo
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

Bu örnekte banyoyu büyük oranda devasa aynadan görüyoruz. Duvardaki gri ve beyaz renkli geometrik taşları son derece yaratıcı. Ek olarak banyoda ahşap da kullanılmış.

​4. Toprak tonları

Ristrutturazione Appartamento sul Mare, Architetti Porto Cervo Architetti Porto Cervo Modern Banyo
Architetti Porto Cervo

Architetti Porto Cervo
Architetti Porto Cervo
Architetti Porto Cervo

Resimdeki banyo yumuşak renk tonuyla öne çıkan bir dekorasyona sahip. Duvarlarda mermer ile birlikte mozaik taşlar da mevcut.

​5. Basit bir banyo

Box doccia con porta scorrevole, GAL srl GAL srl BanyoKüvet & Duşlar
GAL srl

GAL srl
GAL srl
GAL srl

Küçük banyoların kurtuluşu iki kapaklı sade duşakabinlerde. Bu resimdeki duşakabin 8mm cam ile paslanmaz çelik kullanıldı.

​6. İskandinav tarz

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des İskandinav Banyo
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Bir başka çatı katı banyosunda beyaz renkli banyoda bolca ahşap sıcaklığı kullanılmış. Ayrıca yeşil bitkiler ve dikkat çekici lambalarla İskandinav tarza uygun bir banyo.

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​7. Renk banyosu

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara Modern Banyo
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

Napoli'nin merkezindeki bu dairede renklerin ağır bastığı bir banyo dizaynı var. Hem zeminde hem duş kısmında kullanılan renklere çekmecenin sarısı eşlik ediyor.

​8. Rustik banyo

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Akdeniz Banyo
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Sanki kaba taştan yapılmış gibi görünen banyo bu tercihiyle son derece özgün bir görünüme sahip. Duşakabin, lavabo, ayna ve raflık ise modern bir ekipman olup ilginç bir ikili meydana getirmiş.

​9. Taş duvarlar

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño Rustik Banyo
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

Doğal taşların egemen olduğu bir diğer banyo örneğinde birbiriyle uyumlu beyaz banyo unsurlarına ek olarak ahşap zemin ve devasa bir ayna kullanılmış. Işık oyunları ise taşa karakter katıyor.

​10. Klasik banyo

PIETRA E NUOVI INTONACI - BAGNO CASA P, Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi BanyoLavabolar
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi

Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi

Standart bir banyoda olması gereken tüm ekipmana sahip banyoda toprak rengi duvarlar loş ışıkla beraber gevşemeye yardımcı oluyor. Tamamen şeffaf camdan oluşan duşakabinin sadece klozete bakan kısmı buzlu cam.

​11. Çift labavo

Bagno Zona Note Casa Mazzara due, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto Modern Banyo
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

Sıradaki banyo geniş alanıyla daha büyük bir banyo örneği. Öyle ki yan yana fakat farklı modellerde iki adet lababosu var.

​12. Raflık vazifesi gören duvar

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Modern Banyo
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Kontrast etkisi güçlü bu banyo diğer örneklere hiç benzemiyor. Zira tuvalet ile küvet arasında havada asılı gibi duran bir duvar var. Üstelik içindeki delikler sayesinde raflık işlevi de görüyor.

​13. Basit ama etkili

abitazione privata, Bologna, senzanumerocivico senzanumerocivico İskandinav Banyo
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

Resimdeki küçük ve basit banyonun bir esprisi var. Tuvalette kitap ve dergi okumayı sevenler için küçük mini bir raflık bulunuyor.

​14. Büyük duş

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver Endüstriyel Banyo
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Bu örnekte geniş bir duş alanı görüyoruz. Zira öncesinde burada bir küvet yer alıyordu. Şimdiyse sürgülü cam kapılarıyla büyük bir duş alanı var.

​15. Konforlu banyo

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design Modern Banyo
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

İnce ve uzun bir alana sahip bu banyo mevcut alanını en iyi şekilde değerlendirmiş. Öyle ki iki adet lavabo, geniş bir dolap, klozet ve son olarak mini bir hidromasajlı küvet yer alıyor.

​16. Deniz esintisi

HOTEL VILLA VIGNOLA - VASTO (CH), CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA BanyoDekorasyon Toprak
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

Tipik Akdeniz evlerinin basit ve güneşli atmosferi sizi büyülüyor mu? O halde ihtiyacınız olan aydınlık bir banyo, iç açıcı seramikler ve deniz tonlarında bir banyo.

​17. Sıra dışı

Viviendas Centro Histórico Valencia, Singularq Architecture Lab Singularq Architecture Lab Modern Banyo
Singularq Architecture Lab

Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab

Bu banyo göz alıcı beyazlığına rağmen karakterli bir örnek. Zira sahne ışıklarını andıran aydınlatmasının yanı sıra sadece küçük bir bölümünde taş doku kullanılmış.

​18. Akdeniz tarzı

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Bir diğer Akdeniz stili banyoda uzayıp giden koyu mavi seramiklerle delikli ahşap dolap ilgi çekici.

​19. Yeşil-beyaz

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

Banyonuzda ilgi çekici bir görünüm için duvar kağıdı kullanmaya ne dersiniz?

​20. Rahat ve işlevsel

Musterwohnung, Home Staging Bavaria Home Staging Bavaria BanyoAynalar Beyaz
Home Staging Bavaria

Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria

Son örneğimizde ince ve uzun penceresiyle ferah bir banyo var.

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