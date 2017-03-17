Modern, şahane ve herkesin kesesine uygun 20 banyo fotoğrafı

Aşağıda sizin için birbirinden güzel 20 farklı banyo örneği derledik. Şimdi sırasıyla göz atalım.
Çatı katı banyolar için giderek daha popüler hale geliyor. Bu örnekte tavanın yüksek eğimi banyoya görkemli bir hava katmış. Üst katta yer alması sebebiyle pencere bolluğu da serbest.
İlk örnek küçük bir banyo modeli. Mevcut alan sıkışıklığı duş camının labavonu bitimine denk gelmesinden anlaşılıyor. Siyah renkli mozaik taşlar banyoya şıklık katıyor.
Bu örnekte banyoyu büyük oranda devasa aynadan görüyoruz. Duvardaki gri ve beyaz renkli geometrik taşları son derece yaratıcı. Ek olarak banyoda ahşap da kullanılmış.
Resimdeki banyo yumuşak renk tonuyla öne çıkan bir dekorasyona sahip. Duvarlarda mermer ile birlikte mozaik taşlar da mevcut.
Küçük banyoların kurtuluşu iki kapaklı sade duşakabinlerde. Bu resimdeki duşakabin 8mm cam ile paslanmaz çelik kullanıldı.
Bir başka çatı katı banyosunda beyaz renkli banyoda bolca ahşap sıcaklığı kullanılmış. Ayrıca yeşil bitkiler ve dikkat çekici lambalarla İskandinav tarza uygun bir banyo.
Napoli'nin merkezindeki bu dairede renklerin ağır bastığı bir banyo dizaynı var. Hem zeminde hem duş kısmında kullanılan renklere çekmecenin sarısı eşlik ediyor.
Sanki kaba taştan yapılmış gibi görünen banyo bu tercihiyle son derece özgün bir görünüme sahip. Duşakabin, lavabo, ayna ve raflık ise modern bir ekipman olup ilginç bir ikili meydana getirmiş.
Doğal taşların egemen olduğu bir diğer banyo örneğinde birbiriyle uyumlu beyaz banyo unsurlarına ek olarak ahşap zemin ve devasa bir ayna kullanılmış. Işık oyunları ise taşa karakter katıyor.
Standart bir banyoda olması gereken tüm ekipmana sahip banyoda toprak rengi duvarlar loş ışıkla beraber gevşemeye yardımcı oluyor. Tamamen şeffaf camdan oluşan duşakabinin sadece klozete bakan kısmı buzlu cam.
Sıradaki banyo geniş alanıyla daha büyük bir banyo örneği. Öyle ki yan yana fakat farklı modellerde iki adet lababosu var.
Kontrast etkisi güçlü bu banyo diğer örneklere hiç benzemiyor. Zira tuvalet ile küvet arasında havada asılı gibi duran bir duvar var. Üstelik içindeki delikler sayesinde raflık işlevi de görüyor.
Resimdeki küçük ve basit banyonun bir esprisi var. Tuvalette kitap ve dergi okumayı sevenler için küçük mini bir raflık bulunuyor.
Bu örnekte geniş bir duş alanı görüyoruz. Zira öncesinde burada bir küvet yer alıyordu. Şimdiyse sürgülü cam kapılarıyla büyük bir duş alanı var.
İnce ve uzun bir alana sahip bu banyo mevcut alanını en iyi şekilde değerlendirmiş. Öyle ki iki adet lavabo, geniş bir dolap, klozet ve son olarak mini bir hidromasajlı küvet yer alıyor.
Tipik Akdeniz evlerinin basit ve güneşli atmosferi sizi büyülüyor mu? O halde ihtiyacınız olan aydınlık bir banyo, iç açıcı seramikler ve deniz tonlarında bir banyo.
Bu banyo göz alıcı beyazlığına rağmen karakterli bir örnek. Zira sahne ışıklarını andıran aydınlatmasının yanı sıra sadece küçük bir bölümünde taş doku kullanılmış.
Bir diğer Akdeniz stili banyoda uzayıp giden koyu mavi seramiklerle delikli ahşap dolap ilgi çekici.
Banyonuzda ilgi çekici bir görünüm için duvar kağıdı kullanmaya ne dersiniz?
Son örneğimizde ince ve uzun penceresiyle ferah bir banyo var.
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