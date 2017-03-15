Ataköy'de şık bir klasik

Evin salonunda aslında yıllardan beri süregelen ve hiçbir zaman popülaritesini kaybetmeyen bir dekorasyon tarzı hakim. Klasik tasarımlı ama konforlu bir yapıya sahip olan oturma grubu koltuk ve kanepeleri ışıltılı kırlentleriyle göz dolduruyor. Düzenli perdeler ise dekorasyonun ne kadar özenli olduğunun bir göstergesi. Unutmayın ki perdeler evlerimizin hem içerideki hem de dışarıdan görünümlerine oldukça etki ederler ve her ne kadar çok da önemsenmeyen bir dekorasyon unsuru olsalar da dizaynınızın estetiğinde hayati bir rol taşırlar.