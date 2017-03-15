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Ataköy'de şık bir klasik

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Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
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homify sayfalarımızda sizlerle farklı tarzlarda dekorasyonlara yer vermeye devam ediyoruz. Bugünkü yazımızda ise Ataköy’de bir eve konuk olacağız ve klasik tarzın o eskimeyen güzelliğinde şık bir yolculuk yapacağız.

Oturma odası

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Evin salonunda aslında yıllardan beri süregelen ve hiçbir zaman popülaritesini kaybetmeyen bir dekorasyon tarzı hakim. Klasik tasarımlı ama konforlu bir yapıya sahip olan oturma grubu koltuk ve kanepeleri ışıltılı kırlentleriyle göz dolduruyor. Düzenli perdeler ise dekorasyonun ne kadar özenli olduğunun bir göstergesi. Unutmayın ki perdeler evlerimizin hem içerideki hem de dışarıdan görünümlerine oldukça etki ederler ve her ne kadar çok da önemsenmeyen bir dekorasyon unsuru olsalar da dizaynınızın estetiğinde hayati bir rol taşırlar.

Yemek alanı

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Oturma odası yemek alanını da içeren bir açık alan şeklinde dizayn edilmiş. Yemek alanında kullanılan masa ve sandalye takımı da yine klasik tarz estetiğini konforlu ve şık bir yapıyla buluşturuyor ve oturma alanının görünümü tamamlıyor.

Koridor

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Koridorda ise alışılagelmişin dışında bir tarz ile karşı karşıya geliyoruz. Son derece ayrıntılı bir konsol ünitesinin ana karakterini belirlediği koridor alanı hem fonksiyonlu, hem oldukça parıltılı ve dikkat çekici, hem de ağırbaşlı ve havalı bir estetik anlayışa sahip.

Beyaz ahşap mobilyalar

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Yatak Odası
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Genç odasında kullanılan mobilyalar ise beyaz ahşaptan imal edilmiş. Yer döşemesindeki ahşap zeminle oluşturulan kontrast mükemmel bir doku ortaya çıkarıyor. Ahşabın sağlıklı ve karakterli dokusu ile oldukça kişilik sahibi ve trendi bir görünüme kavuşan yaşam alanında tüm bu özelliklerin yanı sıra ortamı daha da sempatik ve güzel hale getiren renkli işlemeler de genç odasının temel dekorasyon vurgusunu oluşturuyor.

Akıcı tasarım

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Yatak Odası
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Odaya bir başka açıdan baktığımızda mobilyaların üzerindeki işlemelerin duvar kağıdı ile de mükemmel bir uyum içinde olduğuna ve akıcı ve pürüzsüz bir görünüm ortaya çıkarığına şahit oluyoruz.

Keyifli ve konforlu

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Yatak Odası
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Evin erkek çocuğu için dizayn edilen diğer genç odasında ise çok daha karizmatik ve konforlu bir dekorasyon stili söz konusu. Televizyon ve oyun konsolunun karşısına rahat ve sağlıklı bir koltuk modeli yerleştirilmiş. Beyaz ahşap bu odadaki mobilyaların da temel karakterini belirleyen malzeme olarak öne çıkıyor.

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Kullanışlı ve şık bir giyinme odası

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Giyinme Odası
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Evde size ilham verecek kadar incelikli tasarlanmış şahane bir de giyinme odası bulunuyor. Koyu renk ahşabın beyaz ile yarattığı ahenkli kontrast bu alanın temel özelliklerinin başında geliyor. Kapalı çekmece ve dolapların tercih edildiği odada bir de kapitone dikişli klasik stilli puf bulunuyor. Eğer siz de evinizde bir giyinme odası dizayn etmek istiyorsanız ama nereden başlayacağınıza karar veremiyorsanız Türkiye’deki evlerden 13 giyinme odası fikri başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Yatak odası

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Kapitone dikişlerin klasik estetiği yatak odasında da temel vurgu ögesi olmaya devam ediyor. Görkemli yatak başı yalın bir dekorasyona hareket ve şıklık kazandırıyor.

Mutfak

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Mutfak
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Mutfak kullanışlı, zarif ve sıcak bir atmosfere sahip. Baharı çağrıştıran çiçek desenli perdeler ortamı yumuşatan ögelerin başında geliyor. Siyah tezgah ve beyaz mutfak dolaplarının yarattığı harika görünüm de dikkat çeken bir diğer unsur.

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