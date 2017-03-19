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Açık bir mutfağı nasıl döşeyebilirim: 10 fikir

umit atdağ umit atdağ
Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Oturma Odası
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Mutfak dekorasyonları içerisinde en zor olanı açık veya Amerikan tipi mutfakların dekorasyonudur. Bu mutfaklar salon veya oturma odası ile iç içe olduğu için hem kendi içinde bir düzene ve bütünlüğe sahip olmalı hem de salon veya oturma odası ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle açık mutfak dekorasyonlarında mobilya seçimi, düzeni, yerleşimi sizleri zorlayan etkenler olarak sürekli karşınıza çıkar. Bu sorunları ortadan kaldırmak için açık mutfak dekorasyonlarını ve yerleşim planlarını inceleyebilir, homify açık mutfak sayasında yer alan birbirinden güzel, göz alıcı mutfaklardan birebir kopya çekebilirsiniz. Evinizi dekore ederken açık mutfağımı nasıl dizayn etmeliyim, en şık mutfak dekorasyonunu nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız sizler için derlediğimiz birbirinden şık ve uyumlu açık mutfak örneklerini mutlaka incelemelisiniz.

Salonun bir parçası

Residence "La Darsena" Riccione, POLISTUDIO A.E.S. POLISTUDIO A.E.S. Modern Mutfak
POLISTUDIO A.E.S.

POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.

Açık mutfak tercihiniz örnek mutfak gibi salonun bir  parçası şeklinde olması için mutfak dolabı ve salon içindeki renkler birbirine yakın tonlarda olmalı,  niş alan içine kusursuz bir dizayn ve yerleşim ile ışıl ışıl bir mutfak ortaya çıkarmalısınız. Bu dizayn ile salonun doğal bir parçası gibi görünen bir açık mutfağa sahip olabilirsiniz.

Şeffaf mutfaklar

DUPLEX APARTMENT ON THE CANAL Atelier UOA Modern Yemek Odası
Atelier UOA

DUPLEX APARTMENT ON THE CANAL

Atelier UOA
Atelier UOA
Atelier UOA

Salonun bir köşesine dekore edeceğiniz mutfaklar ile evinizde harikalar yaratabilirsiniz. Mutfağınız sade bir görünüme sahip değilse mutfak tezgahını salon ile sanal bir sınır olacak şekilde kullanabilir, mutfağı yarı bağımsız bir mutfak haline getirebilirsiniz. Özel aydınlatmalar ve yemek masası ile salon ile aynı güzellikte açık bir mutfak dekorasyonu yapabilirsiniz.

Fonksiyonel mutfak adaları

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Klasik Mutfak
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Mutfak ile salon iç içe olacak ise fonksiyonel mutfak adaları tercih edilmeli ve mutfağın salon ile bağlantılı bir yaşam alanı olduğu örnekteki gibi pekiştirilmelidir. Mutfak adasını salon için bir kitaplık veya aksesuar teşhir alanı gibi kullanabilir, beyaz tonları tercih ederek ferah ve salon ile uyumlu açık bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Köşe mutfaklar

homify Kırsal Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Eğer eviniz küçük ölçülere sahip bir evse örnek mutfak gibi salonun köşesinde göze çarpmayan ve salonun daha dolu görünmesini sağlayan küçük bir köşe mutfak tercih edebilirsiniz. Açık mutfak ile hem yer tasarrufu sağlayabilir hem de dekorasyonun daha şık olmasını sağlayabilirsiniz.

Zarif ve sade mutfaklar

Loft | Milano, Studio Gooris Ltd Studio Gooris Ltd
Studio Gooris Ltd

Studio Gooris Ltd
Studio Gooris Ltd
Studio Gooris Ltd

Açık mutfaklar sade bir dekorasyon ile salonun en gözde alanı haline gelebilir. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi  niş alan içinde sade bir mutfak ile salonunuzu daha şık bir salon haline getirebilirsiniz.

Renkli mutfaklar

Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Eklektik Mutfak
MIODESIGN

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Eğer küçük bir odayı mutfak haline getirmek istiyorsanız odanın salona bakan duvarını ortadan kaldırıp ön tarafına renkli mobilyalar yerleştirerek küçük ama oldukça şık ve göz alıcı bir mutfağa sahip olabilirsiniz.  Renkli mobilyalar ile hem mutfağın küçük olmasını göz ardı edebilir hem de cıvıl cıvıl bir salona sahip olabilirsiniz.

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Farklı ve etkileyici tasarımlar

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Oturma Odası
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Tuğladan yapılmış bir eviniz varsa çok etkileyici bir tasarım ile muhteşem bir mutfağa imza atabilirsiniz. Tuğla üzerine yerleştirilmiş eskitilmiş ahşaptan bir masa hem salonun hem de mutfağın masası olarak kullanılabilir,  mutfak dolabı kullanmadan muhteşem bir açık mutfağa sahip olabilirsiniz.

Yüksek mutfaklar

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Salonda otururken mutfağı görmemek için yüksek mutfaklar tercih edebilir, mutfağı salon ile iç içe ancak salondan bağımsız bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Bu sayede mutfakta yemek yerken tüm salona ve manzaraya hakim olabilir salonda dostlarınız iel otururken mutfağınızda oluşabilecek dağınıklığı gizleyebilirsiniz.

Minimalist ve kusursuz mutfaklar

homify Minimalist Mutfak
homify

homify
homify
homify

Açık mutfaklarda minimalist tasarımlar en çok tercih edilen tasarımlardır. Örnek mutfaktaki gibi oldukça sade ve şık bir tasarım yaparak hem salona katkıda bulunmuş olursunuz hem de mutfağın kullanımını kolaylaştırarak kendinize iyilik yapmış olursunuz.

Bar mutfaklar

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Modern Mutfak
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Salonun bir köşesine veya kullanılmayan bir alanına bar tipi açık mutfak yapabilir, salonun bu alanında harikalar yaratarak hem salan hem de mutfağa kusursuz bir güzellik kazandırabilirsiniz. Ayrıca fonksiyonel mutfak masası da size oldukça işlevsel bir mutfak sunacaktır.

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