Açık bir mutfağı nasıl döşeyebilirim: 10 fikir

Mutfak dekorasyonları içerisinde en zor olanı açık veya Amerikan tipi mutfakların dekorasyonudur. Bu mutfaklar salon veya oturma odası ile iç içe olduğu için hem kendi içinde bir düzene ve bütünlüğe sahip olmalı hem de salon veya oturma odası ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle açık mutfak dekorasyonlarında mobilya seçimi, düzeni, yerleşimi sizleri zorlayan etkenler olarak sürekli karşınıza çıkar. Bu sorunları ortadan kaldırmak için açık mutfak dekorasyonlarını ve yerleşim planlarını inceleyebilir, homify açık mutfak sayasında yer alan birbirinden güzel, göz alıcı mutfaklardan birebir kopya çekebilirsiniz. Evinizi dekore ederken açık mutfağımı nasıl dizayn etmeliyim, en şık mutfak dekorasyonunu nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız sizler için derlediğimiz birbirinden şık ve uyumlu açık mutfak örneklerini mutlaka incelemelisiniz.