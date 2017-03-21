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Göz alıcı bir antre için Türk evlerinden 9 fikir

umit atdağ umit atdağ
Bright hallway, J.Design J.Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler Rengarenk
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Antreler ev dekorasyonlarında önem verilmeyen ancak  eve ilk girişten odalara ulaşıma kadar en çok kullanılan alanlardan biridir. Bu nedenle antre dekorasyonları oldukça şık ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olmalıdır. Antre dekorasyonları için onlarca farklı akım içinde farklı tercihler yapabileceğiniz gibi Türk evlerinde yer alan antre dekorasyonlarını da tercih edebilir, modern akımdan geleneksel akıma kadar çok farklı antre dekorasyonlarına sahip olabilirsiniz. Bu yazımızda Türk evlerinde dekore edilmiş birbirinden şık ve estetik antreleri inceliyoruz. Sizler için bir araya getirdiğimiz homify antre dekorasyonlarını inceleyerek fikir edinebilir, kendi tarzınızı dekorasyon içine ekleyerek  etkileyici ve insanı içine çeken bir antre ortaya çıkarabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak renk tercihlerinde farklılıklar yaratabilir veya birebir kopya çekerek evinizde harikalar yaratabilirsiniz.

Yalın ve sade

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evinizde sade bir dekorasyon tercih edecekseniz örnek antre modelini tercih edebilir, ferah renklere sahip antreniz ile evinizde huzur dolu bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Zemin fayansları için desenli model tercih edebilir tavan aydınlatması ile uyumlu hale getirerek ilgi çekici bir zemin düzenlemesi yapabilirsiniz.

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Modern Koridor, Hol & Merdivenler
yücel partners

D&S Altaş Home

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Küçük aksesuarlarAntre içine  küçük mobilyalar ve aksesuarlar yerleştirebilir antrenizin yalın  ile kalabalık arasında etkileyici bir düzene ve tasarıma sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu mobilya ve aksesuarlar antrenin çok yalın görünmesini de önleyerek ayrı bir güzellik oluşturacaktır.

Etkileyici tasarımlar

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Antrenizin ihtişamlı bir güzelliğe sahip olmasını istiyorsanız örnek dekorasyonda olduğu gibi altın sarısı renkte kabartmalı hayvan figürleri tercih edebilir veya büyük seramik vazolar içinde kurutulmuş bitkiler ile oldukça etkileyici bir antre süslemesi yaparak evinize ve antrenize ihtişam kazandırabilirsiniz.

Taşın zarafeti

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Antre içinde hiç bir şey yapmadan sadece taş kaplamalar ile zarif ve insanları etkileyen bir güzellik oluşturabilir, ekstaradan aksesuar ve mobilya ekleyerek bu güzelliği  kat kat yukarılara taşıyabilirsiniz.  Örnek antreyi birebir kopyalayabilir ve evinizde muhteşem bir antreye imza atarak övünebilirsiniz.

Ahşap süslemeler

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Antrenin yalın bir antre yerine ilgi çekici bir antre olmasını isteyen biriyseniz örnek ahşap süslemeleri tercih edebilir,  bu süslemeleri hem ayakkabılık hem vestiyer hem de süs aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca zemin desenleri ile de harikalar yaratabilir antreyi bir antreden çok öte bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.

Aydınlatmalar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Antre içinde yalnızca aydınlatmaları kullanarak şık bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Tavan dekorasyonunu gömme bir dekorasyon olarak tercih edebilir, zeminde yansıtma özelliği olan malzemeler kullanarak örnek antreye benzer şık ve insana huzur veren bir antre oluşturabilirsiniz.

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Duvar süslemeleri

Renkli koridor J.Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler Rengarenk
J.Design

Renkli koridor

J.Design
J.Design
J.Design

Antre içinde sadece duvar süslemeleri ile muhteşem bir antre dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Suvar kağıtları veya ressam kişiliğinizi ön plana çıkararak antreyi bir sergiye bir tablo duvarına çevirebilir ve insanların beğenisini kazanabilirsiniz. Çok renkli bir dünyadan geçerek odalarınıza ulaşmak istiyorsanız bu antreyi birebir kopyalayabilirsiniz.

Koyu renkler

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.Ç EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Ağır ve resmi bir dekorasyon yapmak için koyu renkleri tercih edebilir antre içinde koyu renkli mobilyalar ve zemin kaplaması tercih ederek dekorasyon içinde bütünlüğü yakalayabilirsiniz.  Koyu renkli mobilya ve kapıları açık renkler ile kombine ederek antrenizde hem ağır hem de bahar havasının bir arada olmasını sağlayabilirsiniz.

İlginç koltuklar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Antre içinde ilginç tasarımlara sahip mutfaklar ile kusursuz güzellikte ve görenlerin ilgisini çekecek bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Örnek oturma koltukları, farklı masalar ve özellikle geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış mobilyalar ile kusursuz bir antreye sahip olabilirsiniz.

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