Göz alıcı bir antre için Türk evlerinden 9 fikir

Antreler ev dekorasyonlarında önem verilmeyen ancak eve ilk girişten odalara ulaşıma kadar en çok kullanılan alanlardan biridir. Bu nedenle antre dekorasyonları oldukça şık ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olmalıdır. Antre dekorasyonları için onlarca farklı akım içinde farklı tercihler yapabileceğiniz gibi Türk evlerinde yer alan antre dekorasyonlarını da tercih edebilir, modern akımdan geleneksel akıma kadar çok farklı antre dekorasyonlarına sahip olabilirsiniz. Bu yazımızda Türk evlerinde dekore edilmiş birbirinden şık ve estetik antreleri inceliyoruz. Sizler için bir araya getirdiğimiz homify antre dekorasyonlarını inceleyerek fikir edinebilir, kendi tarzınızı dekorasyon içine ekleyerek etkileyici ve insanı içine çeken bir antre ortaya çıkarabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak renk tercihlerinde farklılıklar yaratabilir veya birebir kopya çekerek evinizde harikalar yaratabilirsiniz.
Evinizde sade bir dekorasyon tercih edecekseniz örnek antre modelini tercih edebilir, ferah renklere sahip antreniz ile evinizde huzur dolu bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Zemin fayansları için desenli model tercih edebilir tavan aydınlatması ile uyumlu hale getirerek ilgi çekici bir zemin düzenlemesi yapabilirsiniz.
Küçük aksesuarlarAntre içine küçük mobilyalar ve aksesuarlar yerleştirebilir antrenizin yalın ile kalabalık arasında etkileyici bir düzene ve tasarıma sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu mobilya ve aksesuarlar antrenin çok yalın görünmesini de önleyerek ayrı bir güzellik oluşturacaktır.
Antrenizin ihtişamlı bir güzelliğe sahip olmasını istiyorsanız örnek dekorasyonda olduğu gibi altın sarısı renkte kabartmalı hayvan figürleri tercih edebilir veya büyük seramik vazolar içinde kurutulmuş bitkiler ile oldukça etkileyici bir antre süslemesi yaparak evinize ve antrenize ihtişam kazandırabilirsiniz.
Antre içinde hiç bir şey yapmadan sadece taş kaplamalar ile zarif ve insanları etkileyen bir güzellik oluşturabilir, ekstaradan aksesuar ve mobilya ekleyerek bu güzelliği kat kat yukarılara taşıyabilirsiniz. Örnek antreyi birebir kopyalayabilir ve evinizde muhteşem bir antreye imza atarak övünebilirsiniz.
Antrenin yalın bir antre yerine ilgi çekici bir antre olmasını isteyen biriyseniz örnek ahşap süslemeleri tercih edebilir, bu süslemeleri hem ayakkabılık hem vestiyer hem de süs aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca zemin desenleri ile de harikalar yaratabilir antreyi bir antreden çok öte bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.
Antre içinde yalnızca aydınlatmaları kullanarak şık bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Tavan dekorasyonunu gömme bir dekorasyon olarak tercih edebilir, zeminde yansıtma özelliği olan malzemeler kullanarak örnek antreye benzer şık ve insana huzur veren bir antre oluşturabilirsiniz.
Antre içinde sadece duvar süslemeleri ile muhteşem bir antre dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Suvar kağıtları veya ressam kişiliğinizi ön plana çıkararak antreyi bir sergiye bir tablo duvarına çevirebilir ve insanların beğenisini kazanabilirsiniz. Çok renkli bir dünyadan geçerek odalarınıza ulaşmak istiyorsanız bu antreyi birebir kopyalayabilirsiniz.
Ağır ve resmi bir dekorasyon yapmak için koyu renkleri tercih edebilir antre içinde koyu renkli mobilyalar ve zemin kaplaması tercih ederek dekorasyon içinde bütünlüğü yakalayabilirsiniz. Koyu renkli mobilya ve kapıları açık renkler ile kombine ederek antrenizde hem ağır hem de bahar havasının bir arada olmasını sağlayabilirsiniz.
Antre içinde ilginç tasarımlara sahip mutfaklar ile kusursuz güzellikte ve görenlerin ilgisini çekecek bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Örnek oturma koltukları, farklı masalar ve özellikle geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış mobilyalar ile kusursuz bir antreye sahip olabilirsiniz.