Göz alıcı bir antre için Türk evlerinden 9 fikir

Antreler ev dekorasyonlarında önem verilmeyen ancak eve ilk girişten odalara ulaşıma kadar en çok kullanılan alanlardan biridir. Bu nedenle antre dekorasyonları oldukça şık ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olmalıdır. Antre dekorasyonları için onlarca farklı akım içinde farklı tercihler yapabileceğiniz gibi Türk evlerinde yer alan antre dekorasyonlarını da tercih edebilir, modern akımdan geleneksel akıma kadar çok farklı antre dekorasyonlarına sahip olabilirsiniz. Bu yazımızda Türk evlerinde dekore edilmiş birbirinden şık ve estetik antreleri inceliyoruz. Sizler için bir araya getirdiğimiz homify antre dekorasyonlarını inceleyerek fikir edinebilir, kendi tarzınızı dekorasyon içine ekleyerek etkileyici ve insanı içine çeken bir antre ortaya çıkarabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak renk tercihlerinde farklılıklar yaratabilir veya birebir kopya çekerek evinizde harikalar yaratabilirsiniz.