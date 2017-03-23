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Farklı yemekler için farklı mutfak fikirleri

umit atdağ umit atdağ
ChocoFondue para Lékué, Joan Rojeski Studio Joan Rojeski Studio MutfakMutfak Malzemeleri
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Günümüzde gelişen gıda teknolojisi insanlardaki gıda bilincini geliştirmiş ve farklı yemek metodları ortaya çıkmıştır. İnsanlar geleneksel beslenme alışkanlıklarının dışına çıkarak  farklı tarlarda farklı yöntemler ile yemek yemeye başlamış ve bu yöntemler mutfaklarda kendine yer edinmiştir.Bu yazımızda yeni alışkanlıklarımız olan farklı yemek yöntemlerinin mutfak dekorasyonlarında nasıl yer edindiğini, dekorasyon içinde estetiği bozmadan nasıl yeni yerleşim planları oluşturulduğunu inceliyoruz. Homify mutfak  içi yerleşim örnekleri ve yeni yemek yöntemlerini inceleyerek günümüze uygun modern ve sağlıklı bir mutfağa sahip olabilir tarzınızı yansıttığınız bir mutfağa imza atabilirsiniz.

Doğal malzemeler

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Öncelikle mutfak içinde kullanacağınız gereçleri imkan doğrultusunda  doğal malzemelerden seçmeli, mutfak içinde belirli bir düzende muhafaza etmelisiniz.  Bu sayede 24 saat temiz bir mutfak ve düzenli mutfak gereçlerine sahip olabilirsiniz. Bambu ve doğal saz malzemeleri kullanılarak yapılan mutfak gereçleri sağlıklı ve hijyeik olacaktır.

Zengin vitaminli yiyecekler

picnic-set, Strigo GmbH Strigo GmbH BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Strigo GmbH

picnic-set

Strigo GmbH
Strigo GmbH
Strigo GmbH

Mutfağınıza girecek olan zengin vitaminli yiyecekleri sağlıklı bir şekilde muhafaza etmeli, vitamin değerlerini koruyarak sağlığınızı da korumalısınız. bunun için meyve ve sebzeleri uzun süre koruyan mutfak kaplarını tercih edebilir ve meyvelerinizi  güneş altında sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz.

Sandviçler

TAKENAKA BENTO BOX, ABingPlus ABingPlus MutfakYemek Takımı & Bardaklar
ABingPlus

ABingPlus
ABingPlus
ABingPlus

Kısa sürede karnınızı doyurmak için tercih edeceğiniz sandviçler  ve sandviçleri koruma kapları sizin için çok önemlidir. Bu kapların her zaman temiz olması sağlıklı beslenmeniz adına hayati önemdedir.

Saklama kapları

TAKENAKA BENTO BOX, ABingPlus ABingPlus MutfakYemek Takımı & Bardaklar
ABingPlus

ABingPlus
ABingPlus
ABingPlus

Mutfakta kullanacağınız saklama kapları renkli ve hijyenik olduğunda sizin için korkulacak bir şey kalmamış olacaktır. Saklama kaplarının şirin ve renkli olması mutfağınızın da renkli olmasını sağlayacaktır.

Salata ve yeşillikler

AMBIANCES, Inès de Nicolaÿ Inès de Nicolaÿ Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
Inès de Nicolaÿ

Inès de Nicolaÿ
Inès de Nicolaÿ
Inès de Nicolaÿ

Yemeklerde yediğiniz salatalar oldukça sağlıklı ve size güç veren sebzelerden , yeşilliklerden yapılmaktadır. Bu sebze ve yeşillikleri sağlıklı bir şekilde koruyabilmek ve  uzun ömürlü olmalarını sağlayabilmek için poster kullanmalı, dolabınızda yeşilliklerin canlılığını yitirmeden kalmasını sağlamalısınız.

Sağlıklı pişirim

Morsø Forno Deluxe Plus Package Heritage Morso BahçeOcak & Barbekü
Heritage Morso

Morsø Forno Deluxe Plus Package

Heritage Morso
Heritage Morso
Heritage Morso

Yemek pişirme ne kadar beceri isteyen bir iş olsa da sağlıklı pişirim yapmak da uzmanlık isteyen bir uğraştır. Bu nedenle sağlıklı pişirim yapabileceğiniz ocaklar temin etmeli odun ateşinde sağlıklı pişirimler yaparak sağlığınızı korumalısınız.

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Eğlenceli yemekler

Complementos cocina , Givensa Givensa MutfakMutfak Malzemeleri
Givensa

Givensa
Givensa
Givensa

Yemeklerinizi geleneksel tabak veya kapların dışında eğlenceli  ve renkli kaplarda yemeniz size enerji kazandıracaktır. Örnek tabak çeşitleri ile güne mutlu başlayabilir, mutfağınızda renkli bir dünya oluşturabilirsiniz.

Ekmek ve önemi

Bread Bin, Sonntagsstaat Sonntagsstaat MutfakDepo & Kiler
Sonntagsstaat

Sonntagsstaat
Sonntagsstaat
Sonntagsstaat

Günümüzde beyaz ekmek yerine kahverengi ekmek tercih ediliyor. ancak ekmek sağlıklı bir şekilde kesmek ve korumak çok önemli bir hal alıyor. Mümkün olduğu kadar doğal bir tahta üzerinde temiz ve steril bir bıçakla yapacağınız kesim işlemi ile ekmeği sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz.

Sote sebzeler

Grembiuli da cucina ricamati, Il Ricamificio Il Ricamificio MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri Siyah
Il Ricamificio

Il Ricamificio
Il Ricamificio
Il Ricamificio

Artık sağlıklı beslenmek adına sebzeleri soteleyerek yiyoruz. Vitamin ve mineralleri kaybetmemek adına uygun malzemeler ile yapacağınız sote için tabanı yapışmaz bir tava ve ahşap bir kaşık işinizi görecektir. Mutfak içinde kolayca muhafaza edeceğiniz bu malzemeleri renkli seçerek mutfağınıza renk katabilirsiniz.

Eğlenceli atıştırmalıklar

ChocoFondue para Lékué, Joan Rojeski Studio Joan Rojeski Studio MutfakMutfak Malzemeleri
Joan Rojeski Studio

Joan Rojeski Studio
Joan Rojeski Studio
Joan Rojeski Studio

Özellikle çocuklar için hazırlayacağınız atıştırmalıkları  renkli ve eğlenceli tabak ve tepsilerde sunabilir hem çocuklarınız için farklı bir yemek hazırlamış olursunuz hem de atıştırmalıkları eğlenceli bir yemek haline getirebilirsiniz.

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