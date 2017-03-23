Farklı yemekler için farklı mutfak fikirleri

Günümüzde beyaz ekmek yerine kahverengi ekmek tercih ediliyor. ancak ekmek sağlıklı bir şekilde kesmek ve korumak çok önemli bir hal alıyor. Mümkün olduğu kadar doğal bir tahta üzerinde temiz ve steril bir bıçakla yapacağınız kesim işlemi ile ekmeği sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz.