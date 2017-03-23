Farklı yemekler için farklı mutfak fikirleri

Günümüzde gelişen gıda teknolojisi insanlardaki gıda bilincini geliştirmiş ve farklı yemek metodları ortaya çıkmıştır. İnsanlar geleneksel beslenme alışkanlıklarının dışına çıkarak farklı tarlarda farklı yöntemler ile yemek yemeye başlamış ve bu yöntemler mutfaklarda kendine yer edinmiştir.Bu yazımızda yeni alışkanlıklarımız olan farklı yemek yöntemlerinin mutfak dekorasyonlarında nasıl yer edindiğini, dekorasyon içinde estetiği bozmadan nasıl yeni yerleşim planları oluşturulduğunu inceliyoruz. Homify mutfak içi yerleşim örnekleri ve yeni yemek yöntemlerini inceleyerek günümüze uygun modern ve sağlıklı bir mutfağa sahip olabilir tarzınızı yansıttığınız bir mutfağa imza atabilirsiniz.
Öncelikle mutfak içinde kullanacağınız gereçleri imkan doğrultusunda doğal malzemelerden seçmeli, mutfak içinde belirli bir düzende muhafaza etmelisiniz. Bu sayede 24 saat temiz bir mutfak ve düzenli mutfak gereçlerine sahip olabilirsiniz. Bambu ve doğal saz malzemeleri kullanılarak yapılan mutfak gereçleri sağlıklı ve hijyeik olacaktır.
Mutfağınıza girecek olan zengin vitaminli yiyecekleri sağlıklı bir şekilde muhafaza etmeli, vitamin değerlerini koruyarak sağlığınızı da korumalısınız. bunun için meyve ve sebzeleri uzun süre koruyan mutfak kaplarını tercih edebilir ve meyvelerinizi güneş altında sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz.
Kısa sürede karnınızı doyurmak için tercih edeceğiniz sandviçler ve sandviçleri koruma kapları sizin için çok önemlidir. Bu kapların her zaman temiz olması sağlıklı beslenmeniz adına hayati önemdedir.
Mutfakta kullanacağınız saklama kapları renkli ve hijyenik olduğunda sizin için korkulacak bir şey kalmamış olacaktır. Saklama kaplarının şirin ve renkli olması mutfağınızın da renkli olmasını sağlayacaktır.
Yemeklerde yediğiniz salatalar oldukça sağlıklı ve size güç veren sebzelerden , yeşilliklerden yapılmaktadır. Bu sebze ve yeşillikleri sağlıklı bir şekilde koruyabilmek ve uzun ömürlü olmalarını sağlayabilmek için poster kullanmalı, dolabınızda yeşilliklerin canlılığını yitirmeden kalmasını sağlamalısınız.
Yemek pişirme ne kadar beceri isteyen bir iş olsa da sağlıklı pişirim yapmak da uzmanlık isteyen bir uğraştır. Bu nedenle sağlıklı pişirim yapabileceğiniz ocaklar temin etmeli odun ateşinde sağlıklı pişirimler yaparak sağlığınızı korumalısınız.
Yemeklerinizi geleneksel tabak veya kapların dışında eğlenceli ve renkli kaplarda yemeniz size enerji kazandıracaktır. Örnek tabak çeşitleri ile güne mutlu başlayabilir, mutfağınızda renkli bir dünya oluşturabilirsiniz.
Günümüzde beyaz ekmek yerine kahverengi ekmek tercih ediliyor. ancak ekmek sağlıklı bir şekilde kesmek ve korumak çok önemli bir hal alıyor. Mümkün olduğu kadar doğal bir tahta üzerinde temiz ve steril bir bıçakla yapacağınız kesim işlemi ile ekmeği sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz.
Artık sağlıklı beslenmek adına sebzeleri soteleyerek yiyoruz. Vitamin ve mineralleri kaybetmemek adına uygun malzemeler ile yapacağınız sote için tabanı yapışmaz bir tava ve ahşap bir kaşık işinizi görecektir. Mutfak içinde kolayca muhafaza edeceğiniz bu malzemeleri renkli seçerek mutfağınıza renk katabilirsiniz.
Özellikle çocuklar için hazırlayacağınız atıştırmalıkları renkli ve eğlenceli tabak ve tepsilerde sunabilir hem çocuklarınız için farklı bir yemek hazırlamış olursunuz hem de atıştırmalıkları eğlenceli bir yemek haline getirebilirsiniz.