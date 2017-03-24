현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

5 Kendin Yap projesi, küçük ama kolay yapılabilen yenilikler

Meral Eser Meral Eser
MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Rustik Bahçe Ahşap
Loading admin actions …

Evimizi güzelleştirmek için dekoratif unsurlar ve estetik her zaman ön planda olacaktır. Duvar dekorlarından zeminlere, fark yaratan mobilya ürünlerinden ışıklandırmaya birçok unsur, bir evin atmosferini tamamen değiştirebilir. Ev dekorasyonunda bazı yenilikler yapmak için Kendin Yap projeleri, hem işlevsel hem de estetik yönden şık dekorlar oluşturmanızı sağlayacaktır. Biraz zaman ayırarak bir hobiye dönüştürebileceğiniz Kendin Yap projeleriyle yeniden dizayn edilen ürünlerle evinize özel mobilyalarla özgün nitelikleriyle fark yaratabilirsiniz. Paletlerden eski mobilya ürünlerine, birçok malzemenin tasarım amaçlı değerlendirilerek projelendirilmesi için bazı hazırlıklar yapmak gerekir. Bu yazımızda ilham vermesi açısından 5 Kendin Yap projesi fikri derledik, işte birkaç malzeme ile kolaylıkla yapabileceğiniz yenilikler.

1. Şık dekorlar oluşturarak yaşam alanlarını dönüştürün

Apartamento MR — Bairro das Colónias, Lisboa, FMO ARCHITECTURE FMO ARCHITECTURE
FMO ARCHITECTURE

FMO ARCHITECTURE
FMO ARCHITECTURE
FMO ARCHITECTURE

Ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biri zeminlerde uygulanan renk ve dokuların ahengi ya da farklılığıdır. Örnek görselde bir dairenin tavan, döşeme ve duvar zeminlerinin eski halinde bakım ihtiyacı görülmektedir. Artık dökülen boyalar ve aşınan zeminler için yeniden boyama ve kaplama işlemleri öne alınıyor. Beyaz rengin katacağı ferahlık ve aydınlık atmosfer, modern bir daire dekorasyonu ile bütünleşiyor. Soğuk renklerin etkisinden kurtulmak için daha sıcak bir atmosfer sağlamanızı kolaylaştıracak ahşap parke zemin, renk ve dokular açısından sıcaklık katarak denge unsuru sağlıyor.

2. Duvar dekorlarına hayat verin

Wandboard Europaletten Irekholzart, IrekHolzArt IrekHolzArt Oturma OdasıRaflar Ahşap Beyaz
IrekHolzArt

IrekHolzArt
IrekHolzArt
IrekHolzArt

Duvar dekorlarını ister işlevsel açıdan hareketlendirebilir, ister estetik görünüm sağlayacak dekoratif öğelerle süsleyebilirsiniz. Pratik kullanım olanakları sunan duvar rafları, fonksiyonel açıdan belli bir amaca yönelik dizayn edilebilir. Ayrıca dekoratif amaçlı objelerin sunumu için de ihtiyaca göre farklı ebatlarda raflar dizayn edilebilir. Küçük bitki saksılarıyla şık dekorlar oluşturabilir, ayrıca sanat eseri ya da objeleri sergileme aracı olarak duvar raflarını kullanabilirsiniz. Sadece paletlerden elde edilen ahşap raf modelleri dizayn edebilir, boyayabilir ve cilalayabilirsiniz.

3. Eski mobilyaları boyayın, cilalayın ya da dönüştürün

homify Oturma OdasıDolap & Büfeler
homify

homify
homify
homify

Günümüzde retro tarzı mobilya ve aksesuar ürünleri dekorasyonda sıklıkla kullanılıyor ve oldukça ilgi görüyor. Eğer dekorasyonda retro etkileri ile fark yaratan mobilyalar tasarlamak istiyorsanız, yenilikçi fikirlerle eskiyen mobilyalarınızı tasarlayabilirsiniz. Sadece bir tatil gününüzü ayırarak artık bakıma ihtiyacı olan mobilyanızı yenilemeniz mümkün. Eskiyen sehpalar, koltuklar, dolap ve çekmeceler onarılabilir. İhtiyaca göre dekorasyonla uyum ve ahenk içeren renklere boyanabilir ya da kontrast ve çarpıcı renkler tercih edilebilir. Yeniden renklendirilen mobilyalar dönemsel izlerle fark yaratan mobilyalar olarak değerlendirilebilir.

4. Kuru bir ağaç gövdesiyle dekorasyona hayat verin

Melody, Home Concept Home Concept BanyoTekstil Ürünleri & Aksesuarlar
Home Concept

Home Concept
Home Concept
Home Concept

Banyonuzu yenilemek mi istiyorsunuz? Dekorasyonda fark yaratacak fikirlerle, banyonuzun atmosferini değiştirebilirsiniz. Örnek görselde bir ağaç gövdesi havluların asılabileceği bir askılık ve dekor ürünü olarak değerlendiriliyor. Banyo zeminlerinden ötürü oluşan soğuk ambiyansı, ağaç gövdesi ve dalların natürel dokusuyla daha sıcak bir atmosfer ve huzur veren bir mekan dizayn edebilirsiniz. Dekoratif amaçlı natürel öğelerin kullanılması ile banyo dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz.

5. Palet saksılarla duvar dekorlarına tazelik ve canlılık katın!

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Rustik Bahçe Ahşap
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Duvar dekorlarını daha işlevsel ve estetik yönden değerlendirmek isteyenler için, kolay ve pratik uygulanabilen palet saksılarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Kara tahta modeli için duvar, kapı ya da mutfak dolapları için kaplama malzemelerini temin edebilir, kendi mutfağınız için bir kara tahta dizayn edebilirsiniz. Örnek projede görüldüğü üzere sadece meyve kasalarıyla duvarlarınıza hayat verebilir, canlı bitki ve çiçeklerle dekoratif unsurları bir araya getirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Herkesin kolaylıkla yapabileceği 13 eğlenceli Kendin Yap fikri’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Artık kurtulmanız gereken 13 eşya
Bu Kendin Yap projelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler