5 Kendin Yap projesi, küçük ama kolay yapılabilen yenilikler

Evimizi güzelleştirmek için dekoratif unsurlar ve estetik her zaman ön planda olacaktır. Duvar dekorlarından zeminlere, fark yaratan mobilya ürünlerinden ışıklandırmaya birçok unsur, bir evin atmosferini tamamen değiştirebilir. Ev dekorasyonunda bazı yenilikler yapmak için Kendin Yap projeleri, hem işlevsel hem de estetik yönden şık dekorlar oluşturmanızı sağlayacaktır. Biraz zaman ayırarak bir hobiye dönüştürebileceğiniz Kendin Yap projeleriyle yeniden dizayn edilen ürünlerle evinize özel mobilyalarla özgün nitelikleriyle fark yaratabilirsiniz. Paletlerden eski mobilya ürünlerine, birçok malzemenin tasarım amaçlı değerlendirilerek projelendirilmesi için bazı hazırlıklar yapmak gerekir. Bu yazımızda ilham vermesi açısından 5 Kendin Yap projesi fikri derledik, işte birkaç malzeme ile kolaylıkla yapabileceğiniz yenilikler.
Ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biri zeminlerde uygulanan renk ve dokuların ahengi ya da farklılığıdır. Örnek görselde bir dairenin tavan, döşeme ve duvar zeminlerinin eski halinde bakım ihtiyacı görülmektedir. Artık dökülen boyalar ve aşınan zeminler için yeniden boyama ve kaplama işlemleri öne alınıyor. Beyaz rengin katacağı ferahlık ve aydınlık atmosfer, modern bir daire dekorasyonu ile bütünleşiyor. Soğuk renklerin etkisinden kurtulmak için daha sıcak bir atmosfer sağlamanızı kolaylaştıracak ahşap parke zemin, renk ve dokular açısından sıcaklık katarak denge unsuru sağlıyor.
Duvar dekorlarını ister işlevsel açıdan hareketlendirebilir, ister estetik görünüm sağlayacak dekoratif öğelerle süsleyebilirsiniz. Pratik kullanım olanakları sunan duvar rafları, fonksiyonel açıdan belli bir amaca yönelik dizayn edilebilir. Ayrıca dekoratif amaçlı objelerin sunumu için de ihtiyaca göre farklı ebatlarda raflar dizayn edilebilir. Küçük bitki saksılarıyla şık dekorlar oluşturabilir, ayrıca sanat eseri ya da objeleri sergileme aracı olarak duvar raflarını kullanabilirsiniz. Sadece paletlerden elde edilen ahşap raf modelleri dizayn edebilir, boyayabilir ve cilalayabilirsiniz.
Günümüzde retro tarzı mobilya ve aksesuar ürünleri dekorasyonda sıklıkla kullanılıyor ve oldukça ilgi görüyor. Eğer dekorasyonda retro etkileri ile fark yaratan mobilyalar tasarlamak istiyorsanız, yenilikçi fikirlerle eskiyen mobilyalarınızı tasarlayabilirsiniz. Sadece bir tatil gününüzü ayırarak artık bakıma ihtiyacı olan mobilyanızı yenilemeniz mümkün. Eskiyen sehpalar, koltuklar, dolap ve çekmeceler onarılabilir. İhtiyaca göre dekorasyonla uyum ve ahenk içeren renklere boyanabilir ya da kontrast ve çarpıcı renkler tercih edilebilir. Yeniden renklendirilen mobilyalar dönemsel izlerle fark yaratan mobilyalar olarak değerlendirilebilir.
Banyonuzu yenilemek mi istiyorsunuz? Dekorasyonda fark yaratacak fikirlerle, banyonuzun atmosferini değiştirebilirsiniz. Örnek görselde bir ağaç gövdesi havluların asılabileceği bir askılık ve dekor ürünü olarak değerlendiriliyor. Banyo zeminlerinden ötürü oluşan soğuk ambiyansı, ağaç gövdesi ve dalların natürel dokusuyla daha sıcak bir atmosfer ve huzur veren bir mekan dizayn edebilirsiniz. Dekoratif amaçlı natürel öğelerin kullanılması ile banyo dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz.
Duvar dekorlarını daha işlevsel ve estetik yönden değerlendirmek isteyenler için, kolay ve pratik uygulanabilen palet saksılarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Kara tahta modeli için duvar, kapı ya da mutfak dolapları için kaplama malzemelerini temin edebilir, kendi mutfağınız için bir kara tahta dizayn edebilirsiniz. Örnek projede görüldüğü üzere sadece meyve kasalarıyla duvarlarınıza hayat verebilir, canlı bitki ve çiçeklerle dekoratif unsurları bir araya getirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Herkesin kolaylıkla yapabileceği 13 eğlenceli Kendin Yap fikri’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.