5 Kendin Yap projesi, küçük ama kolay yapılabilen yenilikler

Duvar dekorlarını daha işlevsel ve estetik yönden değerlendirmek isteyenler için, kolay ve pratik uygulanabilen palet saksılarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Kara tahta modeli için duvar, kapı ya da mutfak dolapları için kaplama malzemelerini temin edebilir, kendi mutfağınız için bir kara tahta dizayn edebilirsiniz. Örnek projede görüldüğü üzere sadece meyve kasalarıyla duvarlarınıza hayat verebilir, canlı bitki ve çiçeklerle dekoratif unsurları bir araya getirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

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