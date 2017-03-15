Filmlerdeki gibi bir dağ evinden 11 fotoğraf

Bazı evlerin iç mekanlarında öyle bir büyü ve sıcaklık vardır ki görür görmez çarpılır, daha fazlasını görmek ister, kendi evinizde de benzer dokunuşların hayalini kurmaya başlarsınız. Bugün size, özenli iç mimarisi ile tam da bu tarife uyan bir dağ evini tanıtacağız. Çatı katındaki enfes yatak odasıyla başlayacak olan turumuzda daha sonra evin banyosunu görüp yavaş yavaş alt katlara geçerek yaşam alanlarına da göz gezdireceğiz. Yoğun ahşap kullanımıyla sıcak ve samimi bir havaya bürünen bu dağ evinin en ilgi çekici özelliklerinden biri de ışığın kullanım şekli. Tabii seçilen mobilyalar ve bunların yerleştirilme şekli de eve hem bir zarafet, hem de insanı özendiren bir konfor katıyor. İşte güzel bir evden ilham almak isteyenler için enfes bir dağ evinin sıcacık iç mekanlarını gösteren 11 fotoğraftan bir derleme.