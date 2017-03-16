Huzur dolu bir ev için hemen yapabileceğiniz 20 şey

Hayattan beklediğiniz en önemli şey nedir diye sorsak yüzde doksanımızın “huzur” diye cevap vereceğini biliyoruz. Çünkü elbette huzurumuz olmayınca, ne paranın, ne lüksün, ne güzelliğin bir anlamı kalmıyor ve huzur olmadan mutluluk da olmuyor. Peki hayatımızı daha huzurlu hale getirebilmek için neler yapabiliriz? Stresten kaçınmak, kendimizi geliştirmek, kitap okumak, spor yapmak, sağlıklı beslenmek, gündelik yaşamımızdaki sıkıntılarımızda çözüm odaklı pratik bir davranış tarzını alışkanlık haline getirmek gibi kişisel gelişim uzmanlarından öğrenebileceğimiz ve kendi hayatımızda uygulayabileceğimiz pek çok şey var. Ancak tüm bunların yanında yaşadığımız yerlerin de gündelik hayatımızdaki huzurumuzu sağlamak açısından çok büyük bir önem taşıdığını biliyor muydunuz? Uzak doğu bilgeleri her zaman enerjilerimizin mekanla bütün olduğunu, iyi enerji akışının olmadığı bir mekanda iyi enerjili mutlu insanların da maalesef olamayacağını söyler. Hatta bu ilkelere dayanarak ortaya çıkan eski bir Uzak Doğu felsefesi olan Feng Shui, bugün dekorasyon açısından da modern evleri aydınlatan ve oldukça popüler olan bir öğreti. Yaşadığımız alanı iyi enerji akışının sağlandığı bir yaşam alanı haline getirmeye odaklanan bu öğretinin temellerini Feng Shui dekorasyonunun 9 prensibi başlıklı yazımızda uzun uzun ele almıştık. Bugün ise daha genel bir huzur arayışına çıkıyoruz ve modern dünyanın sıkıntılarının ve stresinin arasında daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürebilmek için evlerimizde neler yapabiliriz, bunun cevabını arıyoruz. İşte huzur dolu bir ev dekorasyonu için hemen planlayıp kolaylıkla hayata geçirebileceğiniz 20 şahane fikir!