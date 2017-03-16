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Huzur dolu bir ev için hemen yapabileceğiniz 20 şey

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UNIVERS AUX INSPIRATIONS SCANDINAVES & JOLIS OBJETS POUR MAISON POÉTIQUE, SIMPLE & NATURELLE..., Rue de la Déco Rue de la Déco Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Hayattan beklediğiniz en önemli şey nedir diye sorsak yüzde doksanımızın “huzur” diye cevap vereceğini biliyoruz. Çünkü elbette huzurumuz olmayınca, ne paranın, ne lüksün, ne güzelliğin bir anlamı kalmıyor ve huzur olmadan mutluluk da olmuyor. Peki hayatımızı daha huzurlu hale getirebilmek için neler yapabiliriz? Stresten kaçınmak, kendimizi geliştirmek, kitap okumak, spor yapmak, sağlıklı beslenmek, gündelik yaşamımızdaki sıkıntılarımızda çözüm odaklı pratik bir davranış tarzını alışkanlık haline getirmek gibi kişisel gelişim uzmanlarından öğrenebileceğimiz ve kendi hayatımızda uygulayabileceğimiz pek çok şey var. Ancak tüm bunların yanında yaşadığımız yerlerin de gündelik hayatımızdaki huzurumuzu sağlamak açısından çok büyük bir önem taşıdığını biliyor muydunuz? Uzak doğu bilgeleri her zaman enerjilerimizin mekanla bütün olduğunu, iyi enerji akışının olmadığı bir mekanda iyi enerjili mutlu insanların da maalesef olamayacağını söyler. Hatta bu ilkelere dayanarak ortaya çıkan eski bir Uzak Doğu felsefesi olan Feng Shui, bugün dekorasyon açısından da modern evleri aydınlatan ve oldukça popüler olan bir öğreti. Yaşadığımız alanı iyi enerji akışının sağlandığı bir yaşam alanı haline getirmeye odaklanan bu öğretinin temellerini Feng Shui dekorasyonunun 9 prensibi başlıklı yazımızda uzun uzun ele almıştık. Bugün ise daha genel bir huzur arayışına çıkıyoruz ve modern dünyanın sıkıntılarının ve stresinin arasında daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürebilmek için evlerimizde neler yapabiliriz, bunun cevabını arıyoruz. İşte huzur dolu bir ev dekorasyonu için hemen planlayıp kolaylıkla hayata geçirebileceğiniz 20 şahane fikir!

1- Evinizin dış mekanlarını mutlaka değerlendirin! Teras, balkon ya da veranda gibi bölgelerde konforlu oturma alanları oluşturun.

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

2- Yatak odanızı dinlendirici renklere sahip tablolarla süsleyin.

Makyol Santral Örnek Daire, Ümit Okan Photography Ümit Okan Photography Modern Yatak Odası
Ümit Okan Photography

Makyol Santral Örnek Daire

Ümit Okan Photography
Ümit Okan Photography
Ümit Okan Photography

3- Pencerelerinizi renklendirin! Mutluluk veren renkler ahşap pencerelere çok yakışıyor!

Vasilaki, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Pencere & Kapılar
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Vasilaki

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

4- Çocuğunuzun mutluluğu sizin huzurunuzdur! Çocuk odası için sağlıklı ve eğlenceli mobilyalar tercih edin!

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

5- Fazlalıklardan kurtulun. Mobilya kalabalığı dağınıklık ve stres yaratır.

Daire Tasarımı Ysk Tadilat Minimalist Oturma Odası
Ysk Tadilat

Daire Tasarımı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

6- Evinizde her zaman mis kokulu canlı çiçekler bulundurun!

boyaci-ev-tadilati Evinin Ustası Kırsal Oturma Odası Rengarenk
Evinin Ustası

boyaci-ev-tadilati

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7- Zemin döşemelerinizi yenileyin. Ahşap parkeler evinizin tüm dokusunu yumuşatır ve güzelleştirir.

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

8- Küçük alanlarda gösteriş yerine konforu ön planda tutun ve rahat kanepeler tercih edin.

100 TL’ den Az Bütçe ile Ev Dekorasyonu, Evinin Ustası Evinin Ustası Akdeniz Oturma Odası
Evinin Ustası

100 TL’ den Az Bütçe ile Ev Dekorasyonu

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

9- Sallanan sandalyeler stresinizden uzaklaşmanın mükemmel bir yolu!

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

10- Yumuşak dokulu tekstil ürünleri de özellikle kış depresyonuyla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

homify Modern Oturma Odası Tekstil
homify

homify
homify
homify

11- Televizyondan, bilgisayardan, telefonunuzdan, kısacası her türlü teknolojiden uzaklaşabildiğiniz bir köşeniz olsun!

Reading corner with cozy armchair Katie Malik Interiors Klasik Oturma Odası
Katie Malik Interiors

Reading corner with cozy armchair

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

12- Tuğla gibi doğal malzemeler her zaman daha huzurlu ve natürel bir etki yaratır.

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Eklektik Yatak Odası
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

13- Duvarlarınızı kişiselleştirin! Sevdiğiniz resimler, tablolar ve fotoğraflarla dolu duvarlar enerjinizi arttıracaktır.

homify Endüstriyel Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

14- Unutmayın ki dağınıklık her zaman strese neden olur. Daha düzenli bir ev için akıllı depolama sistemlerine geçin.

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

15- Mutfak dolaplarınızı beyaza boyamayı düşünmez misiniz?

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Kırsal Mutfak
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

16- Sevimli ve sizi güldüren aksesuarlar kullanın.

with sketches, aylin bilgic aylin bilgic MutfakYemek Takımı & Bardaklar
aylin bilgic

with sketches

aylin bilgic
aylin bilgic
aylin bilgic

17- Eğer bir çalışma alanınız varsa duvara bakan loş bir mekan olarak değil, mümkünse pencereye yakın bir yere dizayn edin.

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Eklektik Çalışma Odası
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

(Çalışma odalarını düzenlemek için ilham verici başka fikirler arayanlar Çalışma odaları sekmesine tıklayarak yüzlerce farklı dekorasyon fikrine göz gezdirebilir!) 

18- Hasır sepetler banyo gibi alanlarda socak bir atmosfer oluştururlar. Plastik kirli sepetinizden kurtulun ve hasır bir sepet edinin.

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Minimalist Banyo
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

19- Suyun iyileştiri gücünü hafife almayın! Bahçenizde, terasınızda ya da mutfağınızda küçük dekoratif çeşmeler kullanın.

Tetsu bachi granite bowl water feature Lush Garden Design BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Lush Garden Design

Tetsu bachi granite bowl water feature

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

20- Canlı tablolar ve dikey bahçeler de evinizdeki havayı yumuşatmanın şahane yollarından biri.

Doğal Yosun Tablolar Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Doğal Yosun Tablolar

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Eğer evinizde daha huzurlu bir dekorasyon yaptırmak ve bunun için köklü değişiklikler yapmak istiyorsanız sayfalarımızdaki dekoratörlere tek tıkla ulaşabilir ve size uygun olanlarla iletişime geçip destek ve fikir alabilirsiniz! 

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