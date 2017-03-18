Farklı stillerin bir arada kullanıldığı etkileyici ve şık bir ev dekorasyonu

Ev dekorasyonunda farklı stilleri bir arada kullanarak sıra dışı bir tarz yakalamayı seviyorsanız bu yazımızda size güzel bir örnek tanıtacağız. Klasik ve modern gibi birbirine zıt görünen iki stilin nasıl ustalıkla harmanlanabildiğine şahit olacaksınız. Gösterişli aksesuarları, ışıltılı ortamları seviyorsanız ve dilediğiniz aksesuarı dilediğiniz gibi kullanmaktan yanaysanız bu stili mutlaka inceleyin.
Ev dekorasyonu konusunda size fikir verecek başka projeler de görmek isterseniz Homify 360 başlığında birçok ev dekorasyon projesi bulabilirsiniz. Bunlara ülkemizden bir örnek için ’Anadolu yakasında büyüleyici bir tarz’ başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.
Klasik ve modern ögeler adeta siyah ile beyaz kadar zıt gösterilebilir ancak uyumları da bir o kadar çekicidir. Stillerinden özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse;
Modern stil, düz ve sade çizgilere sahip çağdaş bir dekorasyon yansıtır. Klasik ögelerde bulunan saçaklı kumaşlar, çiçek desenli duvarlar gibi özellikleri genelde pek barındırmaz. Modern tasarımda; çizgiler düz ve sade, mobilyalar genelde keten, deri, jüt gibi kumaşlardan, ayakları püskül v.b detaylarla kapatılmayacak şekilde, açık ve aksesuarlar geometrik şekillere sahiptir.
Klasik stile gelince, geleneksel çizgileri barındıran ihtişamlı bir havaya sahiptir. Klasik stil gösterişli, şık ve özenli bir stildir. Kornişler, bordürler, süslemeler ve oymalar, fransız kapılar, şömineler, bol bol ahşap ve desenli yaldızlı kumaşlar klasik tarzın önemli detaylarını oluşturur. Mobilyalarda düğmeli parlak kumaşlar ve altın işlemeli seramik aksesuarlar bu tarzı tamamlar.
Bu iki farklı stili bir arada başarılı bir şekilde uygulamak ise ustalık işidir. Aralardaki hafif geçişleri sağlamak için halı ve sandalye gibi eşyaları kullanan tasarımcı ortaya başarılı bir eklektik tasarım çıkarmış. Eklektik stil, birbirine uymayan ama kullanmak istediğiniz bir çok objeyi aynı dekorda barındırma rahatlığı sunacağından kolay ve eğlenceli bir stil gibi görünür ama işin aslı kullanılan ögelerin tarzları doğru seçildiğinde sizi bir tasarım dehası gibi gösterebilecekken yanlış seçildiğinde son derece rüküş ve yorucu bir ortam yaratabilir. Eklektik tasarım; farklı kültürlerin, dönemlerin ve akımların karadüzen şekilde bir arada kullanılması değil bunlardan seçilen ögelerin modern bir şekilde harmanlanmasıdır. Modern, rustik, klasik, gotik, country veya iskandinav birçok stilden beğendiğiniz ögeleri renk ve dokularını dikkate alarak dekorunuza uygulayabilirsiniz.
Bu konuda en güzel fikirleri ve evinize uygun çözümleri dekoratörlerden alabilirsiniz.
Tavan lambalarının yanı sıra led ve spotlarla da aydınlatılan evde göz alan bir ışıklandırma oluşturulmuş. Ayna ve cam gibi yansıtıcı yüzeylerin etkisiyle de ortam hayli ışıltılı bir görüntüye kavuşmuş. Ancak bu ışıklandırmayı her zaman bu parlaklığında kullanmak doğru olmayabilir. Tavsiyemiz farklı amaçlar için farklı ışıklar kullanmak. Örneğin yemek sırasında bu led ve spotlardan faydalanırken televizyon saatinde yalnızca tavan aydınlatması kullanılması tavsiye edilir.
Ev dekorasyonunda alanları geniş göstermek için kullanılan taktiklerden en önemlisi aynalar olabilir. Bir odada ışık ne kadar çok yüzeyden yansırsa oda o kadar ferah ve geniş görünür. Bu nedenle odada bol sayıda cam ve ayna gibi yansıtıcı yüzey bulundurmak son derece işlevseldir.
Evin yatak odasında klasik stilin izleri daha belirgin görünüyor. Model ve desenlerde, ışıklarda, aksesuar ve işlemelerde kendini gösteren stil yatak odasına oldukça yakışmış.
Küçük çiçek desenli duvar kağıtları ile eski amerikan evlerinin odalarını anımsatan bu oda toz pembe bir dekorasyona bürünmüş. Çocuk odası olarak değerlendirilebilecek odada dikkat çeken stil yine klasik oluyor.
Parıltılı ve ağır desenli bir duvar kağıdının kullanıldığı banyo görkemli bir dekorasyona sahip. Aksamlarda mermer gibi doğal taş ürünler tercih edilmiş ve yine aynalar yardımıyla ferahlatılmış.