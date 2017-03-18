Farklı stillerin bir arada kullanıldığı etkileyici ve şık bir ev dekorasyonu

Ev dekorasyonunda farklı stilleri bir arada kullanarak sıra dışı bir tarz yakalamayı seviyorsanız bu yazımızda size güzel bir örnek tanıtacağız. Klasik ve modern gibi birbirine zıt görünen iki stilin nasıl ustalıkla harmanlanabildiğine şahit olacaksınız. Gösterişli aksesuarları, ışıltılı ortamları seviyorsanız ve dilediğiniz aksesuarı dilediğiniz gibi kullanmaktan yanaysanız bu stili mutlaka inceleyin.

Ev dekorasyonu konusunda size fikir verecek başka projeler de görmek isterseniz Homify 360 başlığında birçok ev dekorasyon projesi bulabilirsiniz. Bunlara ülkemizden bir örnek için ’Anadolu yakasında büyüleyici bir tarz’ başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.