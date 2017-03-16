Boya mı kaplama mı? Duvarlar için dekoratif fikirler

Evimizde yer alan duvarlar için özel dekorasyonlar yaparak muhteşem görünmelerini sağlayabilir veya farklı boyama ve kaplama yöntemleri ile kusursuz ve etkileyici duvarlar ortaya çıkarabiliriz. Yalın duvarlar kadar dekoratif duvarlar evin genel estetiğine ve dekorasyonuna katkı sağlar. Özellikle zarif kaplama malzemelerinin kullanıldığı şık duvarlar ile farklı boyama teknikleri ile rengarenk dünyaların ortaya çıkarıldığı duvarlar ev dekorasyonlarının daha etkileyici ve daha güzel olmasını sağlar. Bu gün dekoratif duvar dekorasyonlarını inceliyoruz. Bu dekorasyon örnekleri ile kusursuz duvar dekorasyonları yapabilir iç cephede bahçede ve dış cephede harikalar yaratacak fikirlere sahip olabilirsiniz. Homify duvar dekorasyon örneklerinin yer aldığı bu yazımızda muhteşem bir duvar dekorasyonun nasıl yapıldığını birlikte inceleyelim.