Boya mı kaplama mı? Duvarlar için dekoratif fikirler

Evimizde yer alan duvarlar için özel dekorasyonlar yaparak muhteşem görünmelerini sağlayabilir veya farklı boyama ve kaplama yöntemleri ile kusursuz ve etkileyici duvarlar ortaya çıkarabiliriz. Yalın duvarlar kadar dekoratif duvarlar evin genel estetiğine ve dekorasyonuna katkı sağlar. Özellikle zarif kaplama malzemelerinin kullanıldığı şık duvarlar ile farklı boyama teknikleri ile rengarenk dünyaların ortaya çıkarıldığı duvarlar ev dekorasyonlarının daha etkileyici ve daha güzel olmasını sağlar. Bu gün dekoratif duvar dekorasyonlarını inceliyoruz. Bu dekorasyon örnekleri ile kusursuz duvar dekorasyonları yapabilir iç cephede bahçede ve dış cephede harikalar yaratacak fikirlere sahip olabilirsiniz. Homify duvar dekorasyon örneklerinin yer aldığı bu yazımızda muhteşem bir duvar dekorasyonun nasıl yapıldığını birlikte inceleyelim.
Yatak odasında doğal bir dekorasyon yapmak istiyorsanız örnek duvar gibi yatak başının olduğu duvarı yeşil duvar haline getirebilirsiniz. Yapay çim halı ile kaplayarak yatak odanızda daha doğal bir hava oluşturabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak renk tercihi yapabilir ve yatak odası ile uyumlu bir duvar ortaya çıkarabilirsiniz.
Şömine bulunduğu ortama her zaman estetik kattığı için teras alanında da tercih edilebilir. Ancak şömine etrafının şık bir şekilde dekore edilip, özel bir aydınlatma yapılması ile ortaya örnek duvar dekorasyonunda olduğu gibi muhteşem bir güzellik çıkıyor. Terasın tadı bu haliyle daha farklı olacaktır.
Odalarda ve bayı da tercih edebileceğiniz kiremit kaplamalar banyonuzda harikalar yaratacak ve kusursuz bir banyo dekorasyonu yapmanıza katkı sağlayacaktır. Kiremit kaplamalar istediğiniz renk ve desende üretildiği için kolaylıkla istediğiniz renklere sahip bir banyo duvarına sahip olabilirsiniz.
Evin dış cephesinde yapacağınız dekorasyon için özel malzemeler kullanmalı örnek dış cephe gibi uzaktan baktığınızda ışıl ışıl ve modern hali ile sizi kendisine çeken bir dış cephe ortaya çıkarmalısınız. Bu sayede havuz başında akşam keyfi yaparken mükemmel dış cephe dekorasyonunun görselliğini izleyebilirsiniz.
Duvar kaplaması veya boyaması yapacağınız zaman tüm detaylara dikkat etmeli ve şık bir dekorasyon oluşturmalısınız. Duvara kaplayacağınız malzemenin rengi ve dokusu iç dekorasyon ile uyumlu olmalı, kaplamanın bittiği bölüm kesin çizgiler ile birbirinden ayrılammalı ve yumuşak bir bitiş yapılmalıdır.
Evinizde özel bir dekorasyon yapmak istediğinizde biraz cesaret gösterip koyu yeşil bir dünya oluşturabilir, yeşil duvarlar içinde renkli ve zarif bir dünya oluşturabilirsiniz. Ayrıca zemin kaplamalarını yeşil duvar ile uyumlu tercih ettiğinizde evinizde özel bir duvar kaplaması yapmış olursunuz.
Yol kenarlarında görmeye alışık olduğumuz duvar bahçelerini evlerimize taşıyabilir salonda, holde veya oturma odasında küçük bir duvar bahçesi ile şık bir dekorasyon yapabilirsiniz. Böylece evinizde saksı ve vazolar için özel bir yer ayırmak zorunda kalmayacağınız gibi daha doğal bir bahçeye de sahip olmuş olursunuz.
Modern hayatın içinde özel bir alanı resimdeki gibi eski taş duvar şeklinde dekore etmek evinizde geleneksel ile moderni bir arada barındırmanızı sağlayacaktır. eski taş binaların estetiğine hayran kaldığımız günümüzde evinizde şık bir taş duvar farklı bir dünya yaratmanızı sağlayacaktır.