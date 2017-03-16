현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Boya mı kaplama mı? Duvarlar için dekoratif fikirler

umit atdağ umit atdağ
Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Loading admin actions …

Evimizde yer alan duvarlar için özel dekorasyonlar yaparak muhteşem görünmelerini sağlayabilir veya farklı boyama ve kaplama yöntemleri ile kusursuz ve etkileyici duvarlar ortaya çıkarabiliriz.  Yalın duvarlar kadar dekoratif duvarlar  evin genel estetiğine ve dekorasyonuna katkı sağlar. Özellikle zarif kaplama malzemelerinin kullanıldığı şık duvarlar ile farklı boyama teknikleri ile rengarenk dünyaların ortaya çıkarıldığı  duvarlar ev dekorasyonlarının daha etkileyici ve daha güzel olmasını sağlar. Bu gün dekoratif duvar dekorasyonlarını inceliyoruz. Bu dekorasyon örnekleri ile kusursuz duvar dekorasyonları yapabilir iç cephede bahçede ve dış cephede harikalar yaratacak fikirlere sahip olabilirsiniz. Homify duvar dekorasyon örneklerinin yer aldığı bu yazımızda muhteşem bir duvar dekorasyonun nasıl yapıldığını birlikte inceleyelim.

Yeşil duvar

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH İç Dekorasyon
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

Yatak odasında doğal bir dekorasyon yapmak istiyorsanız örnek duvar gibi yatak başının olduğu duvarı yeşil duvar haline getirebilirsiniz. Yapay çim halı ile kaplayarak yatak odanızda daha doğal bir hava oluşturabilirsiniz.  İsteğe bağlı olarak renk tercihi yapabilir ve yatak odası ile uyumlu bir duvar ortaya çıkarabilirsiniz.

Teras duvarları

homify Modern Spa Rengarenk
homify

homify
homify
homify

Şömine bulunduğu ortama her zaman estetik kattığı için teras alanında da tercih edilebilir. Ancak şömine etrafının şık bir şekilde dekore edilip, özel bir aydınlatma yapılması ile ortaya örnek duvar dekorasyonunda olduğu gibi muhteşem bir güzellik çıkıyor. Terasın tadı bu haliyle daha farklı olacaktır.

Kiremit kaplamalar

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Modern Banyo
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Odalarda ve bayı da tercih edebileceğiniz kiremit kaplamalar banyonuzda  harikalar yaratacak ve kusursuz bir banyo dekorasyonu yapmanıza katkı sağlayacaktır. Kiremit kaplamalar istediğiniz renk ve desende  üretildiği için kolaylıkla istediğiniz renklere sahip bir banyo duvarına sahip olabilirsiniz.

Dış cephe

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro Kırsal Evler
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Evin dış cephesinde yapacağınız dekorasyon için özel malzemeler kullanmalı örnek dış cephe gibi uzaktan baktığınızda ışıl ışıl ve modern hali ile sizi kendisine çeken bir dış cephe ortaya çıkarmalısınız. Bu sayede havuz başında akşam keyfi yaparken mükemmel dış cephe dekorasyonunun görselliğini izleyebilirsiniz.

Ayrıntılar ve detaylar

homify
homify

homify
homify
homify

Duvar kaplaması veya boyaması yapacağınız zaman tüm detaylara dikkat etmeli ve şık bir dekorasyon oluşturmalısınız. Duvara kaplayacağınız malzemenin rengi ve dokusu iç dekorasyon ile uyumlu olmalı, kaplamanın bittiği bölüm kesin çizgiler ile birbirinden ayrılammalı ve yumuşak bir bitiş yapılmalıdır.

Yeşil dünya

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Yemek OdasıIşıklandırma
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

Evinizde özel bir dekorasyon yapmak istediğinizde biraz cesaret gösterip  koyu yeşil bir dünya oluşturabilir,  yeşil duvarlar içinde renkli ve zarif bir dünya oluşturabilirsiniz. Ayrıca zemin kaplamalarını yeşil duvar ile uyumlu tercih ettiğinizde evinizde özel bir duvar kaplaması yapmış olursunuz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Bahçe duvarı

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman İç Dekorasyon
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

Yol kenarlarında görmeye alışık  olduğumuz duvar bahçelerini evlerimize taşıyabilir salonda, holde veya  oturma odasında küçük bir duvar bahçesi ile şık bir dekorasyon yapabilirsiniz. Böylece evinizde saksı ve vazolar için özel bir yer ayırmak zorunda kalmayacağınız gibi daha doğal bir bahçeye de sahip olmuş olursunuz.

Eski taş duvar

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
ana roman

ana roman
ana roman
ana roman

Modern hayatın içinde özel bir alanı resimdeki gibi eski taş duvar şeklinde dekore etmek evinizde geleneksel  ile moderni bir arada barındırmanızı sağlayacaktır. eski taş binaların estetiğine hayran kaldığımız günümüzde evinizde şık bir taş duvar farklı bir dünya yaratmanızı sağlayacaktır.

Bu açık mutfak ve salonlara bayılacaksınız
Bu dekoratif duvarları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler