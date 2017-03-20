Kır hayatı isteyenler için rüya gibi bir ev (planlarıyla birlikte!)

Üst katta ise biri yaklaşık 18 m2'lik, biri 12,5 m2'lik, bir diğeri ise 9 m2'lik üç yatak odası, ortak bir banyo ve garajın üstüne tekabül eden bir depolama alanı yer alıyor.

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