Kır hayatı isteyenler için rüya gibi bir ev (planlarıyla birlikte!)

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu muhteşem bir müstakil kır evi. Kır hayatına özenen ancak şehir hayatından alışık olduğu konforlu yaşam birimlerden de vazgeçemeyenler için ideal bir yapı. Ana hatlarıyla her ne kadar geleneksel Orta Avrupa kırsal mimarisine sahip olsa da, günümüz teknolojisinin ürünü yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilen, bu nedenle de mutfağından banyosuna, ısınmasından soğutulmasına kadar her türlü konfora sahip olan bu tür evler şehir hayatından bıkıp kırsal bir bölgeye yerleşmeyi planlayanşar için ideal.
Yapıya ön cephesinden baktığımızda oldukça davetkar, sevimli bir ev görüyoruz. Eğimli çatısı, açık kızıl rengi kiremitleri, portiko üzerinde yer alan muhteşem bir çatı katı balkonu ve geniş ana girişleriyle oldukça göz alıcı ancak hiç abartılı ya da şaaşalı olarak ifade edebileceğimiz çiğ bir görünüme sahip değil. Yapının bünyesinde kapalı garajı olması güvenlik ve kötü hava şartlarında aracın korunması açısından oldukça avantajlı.
Dimdik eğimli bir çatının altında sanki tek katlı bir evmiş gibi görünen yapı çatı katında üç tane yatak odası, bir depo ve bir de banyo saklıyor. Üstelik odaların her biri oldukça geniş ve tavan pencereleri sayesinde oldukça ferah. Alt katın yan cephesinde yarım bir altıgen görüyoruz. Bu kısım mutfakla oturma odası arasında yer alan ve yuvarlak bir yemek masası konması öngörülen yemek odası alanı. Oturma odasının önünde ise oldukça geniş bir teras yer alıyor.
Kır hayatı dendiğinde aklımıza ilk gelen şeyler sevimli bir bahçe içinde, eğimli bir çatı altında bir ya da iki katlı bir ev, çıtır çıtır yanan bir odun sobası ya da şömine vs. oluyor ancak eski bir kır/köy evine girerseniz, sizi karşılayacak şeyler bunlarla sınırlı olmuyor. Oldukça küçük mekanlar, mutfak demeye bin şahit isteyen yetersiz bir yemek hazırlama alanı, belki alan bir tavan, izolasyonu berbat pencere ve kapılar da genelde tablonun bir parçası oluyor ve bu durum çoğumuz gibi şehir kökenli insanları oldukça zorluyor. Ancak işinin uzmanı bir inşaat firması tarafından gerçekleştirilen ve teknolojik ürünlerin kullanıldığı bir konut projesi ihtiyacımız olan her şeyi bize verebilir.
Resimde yapının zemin kat planını görüyoruz. Zemin katta gömme dolaplı bir antre, oturma odası, yemek odası ve mutfaktan oluşan açık planlı bir yaşam alanı, ortada bir mutfak kileri, geniş bir çalışma odası yer alıyor. Ayrıca kapalı bir garaj, garajdan ikinci bir gömme dolaplı antre ve bir de çamaşır odası yer alıyor.
Üst katta ise biri yaklaşık 18 m2'lik, biri 12,5 m2'lik, bir diğeri ise 9 m2'lik üç yatak odası, ortak bir banyo ve garajın üstüne tekabül eden bir depolama alanı yer alıyor.
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