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Daha güzel bir balkon için hemen yapabileceğiniz 20 şey

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Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
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Soğuk kış ayları artık sona erdi ve nihayet bahar geldi. Bahar ve yaz aylarının yıldızları olan balkonlar da yeniden kullanıma açılıyor. Bahar ve yaz mevsimleri yaklaşırken de evimizde daha huzurlu ve keyifli bir atmosfer yaratmanın en ideal yöntemi pek tabii ki balkonlarımıza ve teras alanlarımıza taze bir görünüm kazandırmak ve balkonlarda tatlı değişiklikler yapmaktır. Peki neler yaparsak balkonlarımızı daha güzel ve daha keyifli hale getirebiliriz? İşte bu yazımızda da birbirinden farklı ve güzel balkon dekorasyonu örneklerini inceleyerek bu sorunun cevabını arıyoruz. İşte bahar ve yaz ayları yaklaşırken size ilham verecek ve daha güzel bir balkon oluşturmanıza yardımcı olacak  harika dekorasyon fikri ve örneği!

1- Mutlaka balkonunuza yeşillik katın! Yeşil bir zemin ve bol miktarda saksı bitkisi balkonunuza bahçe ferahlığı ve keyfi katacaktır.

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

2- Küçük balkonlar için bu örnekteki gibi mumluklar ve mumlar her zaman romantik bir doku yaratmaya yeter.

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Balkon, Veranda & Teras
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

3- Konforlu mobilyalar, dış mekan tekstili ile imal edilmiş rahat koltuklar balkon keyfinizi bir üst boyuta taşıyacaktır.

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

4- Sevimli aksesuarlar ve yaratıcı fikirlerle balkonunuzu renklendirip ona karakter kazandırmak da oldukça kolay.

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior Balkon
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

5- Balkonunuzu bir güneşlenme alanı olarak da kullanabilirsiniz! Tek ihtiyacınız şık bir şezlong!

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

6- Bilgisayarınızla oturabileceğiniz küçük de olsa bir alan yaratarak evden çalışırken aynı zamanda balkon keyfi de sürebilirsiniz.

Ultramodern Loft | CONDOMINIUM, Design Spirits Design Spirits Modern Balkon, Veranda & Teras
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

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7- Keyifli bir balkon denilince ilk akla gelen mobilyalardan bahsetmeden olmaz tabii ki: Salıncak koltuklar!

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

8- Taşınabilir modern barbekü üniteleri de yaz akşamlarınızı keyiflendirmek için harika bir yatırım olabilir.

Porthleven, LEIVARS LEIVARS Eklektik Balkon, Veranda & Teras
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

9- Mis kokulu ve rengarenk çiçeklerle bahar ayının doğallığını ve güzelliğini de balkonunuza taşımanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

10- Küçücük de olsa stil sahibi renkli masa sandalye takımları da kahve ve çay keyfi için harika bir estetik ortaya koyuyor.

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

11- Unutmayın ki balkonunuzun zemini oldukça önemlidir. Kolay monte edilebilen ahşap balkon parkeleri ise hem ekonomik hem şık hem de pratik seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Rustik Balkon, Veranda & Teras ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Eğer balkon zemininiz için bu tarz parkelerden yaptırmayı düşünüyorsanız homify sayfalarımızda yer alan profesyonellere Yer Döşemeleri sekmesi altında ulaşabilir ve arzı ettiğiniz modellerin fiyatları ve özellikleri hakkında bilgi ve destek alabilirsiniz. 

12- Bambu, balkonlara çok yakışan bir malzemedir. Ekonomik bir şekilde harika bir doğallık ve estetik yaratmak istiyorsanız bambudan vazgeçmeyin.

HOME STAGING, Design Photography Design Photography Modern Balkon, Veranda & Teras
Design Photography

Design Photography
Design Photography
Design Photography

13- Eğer balkonunuzda yeterince yer yoksa raf şeklinde çiçeklikler de yapabilirsiniz. Üstelik hem kolay, hem sıra dışı, hem de ekonomik!

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Modern Balkon, Veranda & Teras
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

14- Pratik fikirler ve uygulamalar sayesinde en minik balkonlarda bile keyifli bir atmosfer ortaya çıkarmak mümkün hale geliyor. Mesela bu örnekteki balkon demirine asılan portatif sehpa!

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

15- Hayatımızda doğallık, samimiyet ve huzur arıyorsak ahşap malzeme ve mobilyaları da mutlaka kullanmalıyız.

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

16- Duvarları yemyeşil bir şekilde kaplayan dikey bahçeler de farklı yeşillendirme seçenekleri arayanlar için mükemmel fikirlerden biri.

Przestronny taras na Warszawskiej Saskiej Kępie, Fabryka-ogrodów s.c. Fabryka-ogrodów s.c. Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap
Fabryka-ogrodów s.c.

Fabryka-ogrodów s.c.
Fabryka-ogrodów s.c.
Fabryka-ogrodów s.c.

17- Belki herkes havuzlu evlerde yaşayacak kadar şanslı değil. Ama balkonda hidromasajlı küvet keyfi de oldukça cezbedici bir fikir değil mi?

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

18- Balkon kapılarınızın modeli ve tarzı oldukça önem taşıyor. Özellikle ahşap kapıları boyayarak yeni sezona yenilikle girebilirsiniz!

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Balkon, Veranda & Teras Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

19- Balkonda küçük saksılarda domates, biber, salatalık gibi kahvatılıkları yetiştirmeyi de unutmayın! Kahvaltılarınızın neşesi artacak!

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Bahçe
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

20- Sürgülü cam pencere modelleri ile balkonlarınızı yaz kış kullanmak ve bir oturma odası gibi dizayn edebilmek de mümkün hale geliyor tabii.

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

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