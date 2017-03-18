Garaj kapıları için 10 şahane örnek

Kapılar, evlerin kartviziti gibidir. İlk izlenim oluşturmada giriş kapıları vasıtasıyla tarz ve stil hakkında fikir verebilirsiniz. Bu nedenle estetik ya da fonksiyonel açıdan detayları ön plana çıkarmak isteyenler için, farklı ebat, stil ve tarzlarda giriş kapısı modelleri tercih edilebilir. Daha davetkar bir giriş için kapı modeli için genişlik, tasarım ve fonksiyonel özellikleriyle birlikte şıklık katan unsurlarla bir arada dizayn edilebilir. Her zevke hitap edebilen yalın çizgilerle modern ya da klasik izler taşıyan kapı modelleri günümüzde oldukça ilgi görüyor. Birbirinden farklı ebat, tarz ve stillerde bulabileceğiniz garaj kapısı modellerini seçmek için rehberlik edecek ve ilham kaynağı olacak dekoratif modeller mevcut. Garaj girişi kapısı modeli seçmenizde yardımcı olacak farklı tarzlarda kapı modelleri derledik.
Mahremiyeti ön planda tutmayı tercih edenler için çift kanatlı ya da sürgünü geniş kapı modelleri dizayn edilebilir. Gizliliği ön planda tutmak isteyenler için, kapı geçiş mesafesi ve yükseklik ölçüleri önceden hesaplanarak, yerinde malzemelerin kestirilip monte edilmesiyle büyük ve fonksiyonel garaj girişi kapı modelleri dizayn ettirebilirsiniz. Bahçe duvar ile kapı yüksekliği ilişkisi mahremiyet göz önüne alınarak aynı yükseklik ve ebatlarda dizayn edilebilir.
Dallar ve yapraklarla bezenen ferforje kapı garaj girişi için şık ve göz alıcı bir ağaç formunu yansıtıyor. Muhteşem ağaç gövdesi formunu belki de ön plana en iyi çıkarabilecek malzemelerden biri ferforje olmalıydı. Eğer garaj girişi ya da bahçe kapısı modelleri için aklınızda bulunan bir formu tasarlatmak ve estetik bir görünüm sağlamak istiyorsanız, her şekle girebilen ferforje kapı modelleri aradığınız nitelikleri taşıyabilir.
Hem görsel açıdan, gem de dayanımı kuvvetli olması bakımından çelik kapı modelleri garaj girişleri için ideal unsurlar taşır. Paslanmaz çelikten imal edilen giriş kapıları, uzun ömürlülük bakımından ideal kullanım olanakları sunar. Ayrıca ağaç formunun işlendiği çelik kapı modeli, isteğe göre mahremiyeti koruyacak genişlik ve yüksekliklerde imal ediliyor.
Daha modern ve çarpıcı kapı modelleri için, geometrik formlar içeren formlar, yalınlık ve sade çizgiler, şık ışıklandırma unsurları ile daha cazip kapı modelleri tasarlatabilirsiniz. Işıklandırma unsurları hem girişi daha davetkar dizayn etmenizi, hem de cephe dizaynı ve bahçe bitkilerini dekoratif unsurlarla ön plana çıkarmanızı sağlayacaktır.
Art deco öğeler tercih edenler için şık ve görkemli bir kapı modeli. Detaylardaki güzellik ve ince işçilikle şık ışıklandırma unsurlarını bir araya getirebilir, ışıl ışıl ve davetkar bir giriş dizayn edebilirsiniz. İnce siyah motiflerle salyangoz kabuğunu anımsatan tasarımıyla bu kapı modelinde metal çerçeveler ve cam materyal kullanılmış.
İhtiyaca göre fonksiyonel kapı modelleri birçok evin garaj girişi ihtiyacını karşılıyor. Özellikle arzu edildiğinde gizleyebilme özelliği olan kapı detayları ve sistemler, ihtiyaç dahilinde dışarıyı görebilmenizi sağlayan küçük açılır kanatlarla dizayn edilebilir. Mahremiyeti ön planda tutmak isteyenler için jaluzi sistemlerinde uygulanan tasarım özellikleri, garaj girişi kapı modellerinde de uygulanabilir.
Esasında metal iskeletten oluşan bir garaj girişi kapı modeli olup, bambularla kaplanan modeller natürel dokularıyla şık ve çarpıcı bir cephe oluşturuyor. Bahçe duvarları ile benzer doğal malzemelerle kaplanan giriş kapıları, bütünlük sağlaması açısından ve huzur veren bir atmosfer oluşturmak açısından ideal bir örnek oluşturuyor.
Endüstriyel stil cam paneller, metal profillerle birlikte dizayn edilen kapı modeli, ferah ve aydınlık bir iç mekan oluşmasını sağlıyor. Garaj kapıları için kullanılabilecek metal ve buzlu cam modelleri de mevcut. Bu kapı modelinde ayrıca yayalar için de bir kapı tasarlanmış. Kullanımı basit ve pratik kullanım olanakları sunan modern bir kapı modeli. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz
Nötr renklerle kırmızı tuğla duvar zemini, sıcak ve soğuk renk ilişkisi kuruyor ve denge unsuru sağlanıyor. Gri ve beyaz metal kapı modelinde görsellik ön plana çıkıyor. Geometrik formları ön plana çıkaran modern stil çizgilerle dizayn edilen garaj kapı modelleri de ilginizi cezbedebilir. Ayrıca garaj kapısı modeli tercih edilirken diğer zeminler ve çatı örtüsü ile renk ilişkisi kurulabilir.
Uygulanacak yapının tarzına göre endüstriyel stil kapı modelleri tercih edilebilir. Eski bir fabrika kapısı tipi olup, görkemli ve heybetli duruşuyla bu garaj kapısı oldukça ilgi çekici. Daha önce fabrika binası için kullanılan kapı artık garaj kapısı için kullanılıyor. Kapı kanadının üst kısmında iç mekanı aydınlatacak cam pencereler dizayn edilmiş. Kontrast öğelerle pencere detayları dizayn ediliyor.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Davetkar girişler için 10 cazip kapı modeli' yazımız da ilginizi çekebilir.