Garaj kapıları için 10 şahane örnek

Uygulanacak yapının tarzına göre endüstriyel stil kapı modelleri tercih edilebilir. Eski bir fabrika kapısı tipi olup, görkemli ve heybetli duruşuyla bu garaj kapısı oldukça ilgi çekici. Daha önce fabrika binası için kullanılan kapı artık garaj kapısı için kullanılıyor. Kapı kanadının üst kısmında iç mekanı aydınlatacak cam pencereler dizayn edilmiş. Kontrast öğelerle pencere detayları dizayn ediliyor.

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