Bulutlarda hissetmenizi sağlayacak 15 yatak dekorasyonu

Yatak odası dekorasyonunuzda, hangi renk kombinasyonlarını seçeceğinize veya hangi model ve tarzlardan ögeler kullanacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız size yardımcı olabilecek birkaç örnek yatak dekorasyonunu bu yazımızda sunacağız. Başlığı, tekstil ürünleri, karyolası, aydınlatması ve duvar dekorasyonu ile birlikte her detayını görebileceğiniz bu tasarımlar size dizaynınız için ilham verebilir. Yatak odası dekorasyonunun en iddialı kısmı olan yatak ve çevresini bu fikirler sayesinde şekillendirebilirsiniz. Birbirinden farklı ve şık karyola kaplamaları, yatak örtüleri, aydınlatmalar ve kırlentler bu örneklerde olacak. Fikir toplayabileceğiniz daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz ’Yatak odanızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Dekorasyonlarınızda canlı renkleri ve dikkat çekici kumaşları kullanmayı seviyorsanız bu yatak odasında hoşunuza gidecek çok şey bulabilirsiniz. Dekorasyon oldukça sevimli bir tarza sahip üstelik de retro ögeler kullanılarak oluşturulmuş.
Rustik stilin en belirgin özelliklerinden birkaçını taşıyan bu yatak odası dekorasyonu, natürel ögelerle modern çizgileri birleştirmeyi sevenler için ideal. Ham ahşap, modern kumaşlar ve gösterişli aksesuarları seviyorsanız bu tasarımdan örnek alabilirsiniz.
Ham ahşap kullanılarak üretilmiş bu uzun yatak başlığı, sıra dışı modeller tercih edenlerin dikkatini çekecek. Odada iki alanı birbirinden ayırmak için de kullanılabilecek bir yöntem.
Chesterfield koltuk takımlarını hatırlatan düğmeli yatak başlıkları, şık ve tarz sahibi dekorasyonlara oldukça iyi uyum sağlıyor. Bu dekorasyonda yatak başlığının yanı sıra komodin, abajur, kırlent ve yatak örtüsü gibi birçok eşyadan ilham alabilirsiniz.
Koyu renk deri malzemenin dokulu ve tüylü kumaşlarla birleşimi her zaman harika sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu dekorasyonda da kahverengi tonlarının beyaz ve krem gibi renklerle harmanlandığı sıcak ve tarz sahibi bir tema hakim. Siz de yatak odası dekorasyonunda böyle kusursuz kombinasyonlar oluşturmak isterseniz Homify profesyonellerinden dekoratörlere danışabilirsiniz.
Koyu renklerin farklı kombinasyonlarla ve farklı kumaşlarla kullanılmasını seviyorsanız bu yatak tasarımı da hoşunuza gidebilir. Saten gibi parlak kumaşların toprak ve füme tonlarıyla buluşturulduğu bu kombinasyon oldukça çekici.
Hem karyola kaplamasında, hem yatak başlığında hem de aksesuarlarda kullanılan desenli kumaşlar tasarıma tam bir bahar havası kazandırmış. Çiçek gibi bir yatak odası tasarımı istiyorsanız bu tip kaplamalı karyolaları düşünebilirsiniz.
Beyaz ve gri tonlarının şık kumaşlarla birleştirildiği bu tasarım, gösterişli modelleri sevenler için harika bir örnek. Yatak örtüsü olarak kullanılan kürk battaniye de odanın havasına hava katmış.
Şıklıktan ödün vermeden sade bir tasarım oluşturmak istiyorsanız bu modelden ilham alabilirsiniz. Klasik bir modelin harika bir yorumu olan bu dekorasyon her stilde eve yakışacaktır.
Bu sıcak tasarımda kullanılan yatak başlığına dikkat ettiniz mi? Eski bir tahta dolabın işlemeli kapaklarından oluşturulmuş bu yatak başlığı harika bir geri dönüşüm çözümü. Kendin yap projelerine ilgi duyuyorsanız ve evinizde eski ahşap dolaplar varsa bu modeli kolaylıkla deneyebilirsiniz.
Yatak tasarımında başlığın yanı sıra, duvar dekorasyonu ve aplik gibi ögeleri de olarak kullanmak isterseniz bu tarz modelleri değerlendirebilirsiniz. İnsana başka bir diyardaymış hissi veren bu tasarım birçok yönüyle ilgi çekici.
Siyah ve beyaz renklerin kombinasyonu her zaman en çok tercih edilenlerden olmuştur. Siz de bu kontrastı seviyorsanız siyah kadife yatak başlığının bu kullanımını örnek alabilirsiniz.
Modeline ve renklerine bakınca kırk yama ile yapılmış hissi uyandıran bu yatak başlığı tropikal, kırsal, rustik, akdeniz, endüstriyel ve iskandinav başta olmak üzere hemen her stilde kullanılabilir. Sıcak ve renkli bir dekorasyon oluşturmak için bu fikirden ilham alabilirsiniz.
Ağır işlemeli desenleri ile öne çıkan bu yatak başlığı metal gibi farklı materyalleri kullanmak isteyenler için çok iyi bir örnek. Dilerseniz farklı modellerde yapılmış metal ve ferforje başlıklara sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz.
Duvara uygulanacak şık bir dekorasyon ile aynı zamanda bir yatak başlığı da kazanmanız mümkün. Tıpkı bu tasarımda olduğu gibi siz de duvarın yatak başına gelen bölümünü farklı tablo ve dekorasyon uygulamaları ile dizayn edebilirsiniz.