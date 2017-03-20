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Bulutlarda hissetmenizi sağlayacak 15 yatak dekorasyonu

Homify Homify
Recámaras, Conexo. Conexo. Modern Yatak Odası Mermer Kahverengi
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Yatak odası dekorasyonunuzda, hangi renk kombinasyonlarını seçeceğinize veya hangi model ve tarzlardan ögeler kullanacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız size yardımcı olabilecek birkaç örnek yatak dekorasyonunu bu yazımızda sunacağız. Başlığı, tekstil ürünleri, karyolası, aydınlatması ve duvar dekorasyonu ile birlikte her detayını görebileceğiniz bu tasarımlar size dizaynınız için ilham verebilir. Yatak odası dekorasyonunun en iddialı kısmı olan yatak ve çevresini bu fikirler sayesinde şekillendirebilirsiniz. Birbirinden farklı ve şık karyola kaplamaları, yatak örtüleri, aydınlatmalar ve kırlentler bu örneklerde olacak. Fikir toplayabileceğiniz daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz ’Yatak odanızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.      

Kadife kumaş ve canlı renkler

deep buttoned headboard Style Within Klasik Yatak Odası Mavi velvet headboard,teal blue fabrics,yellow bombe bedside,touch table lamp,pink cushions,neutral bedlinen,grey bedroom,fabric headboard
Style Within

deep buttoned headboard

Style Within
Style Within
Style Within

Dekorasyonlarınızda canlı renkleri ve dikkat çekici kumaşları kullanmayı seviyorsanız bu yatak odasında hoşunuza gidecek çok şey bulabilirsiniz. Dekorasyon oldukça sevimli bir tarza sahip üstelik de retro ögeler kullanılarak oluşturulmuş.

Rustik stil etkisi

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci Modern Yatak Odası
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Rustik stilin en belirgin özelliklerinden birkaçını taşıyan bu yatak odası dekorasyonu, natürel ögelerle modern çizgileri birleştirmeyi sevenler için ideal. Ham ahşap, modern kumaşlar ve gösterişli aksesuarları seviyorsanız bu tasarımdan örnek alabilirsiniz.   

Uzun yatak başlığı

Квартира в ЖК "Микрогород в лесу", Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

Ham ahşap kullanılarak üretilmiş bu uzun yatak başlığı, sıra dışı modeller tercih edenlerin dikkatini çekecek. Odada iki alanı birbirinden ayırmak için de kullanılabilecek bir yöntem.

Yatak başlığında düğmeli modeller

Recámaras, Conexo. Conexo. Modern Yatak Odası Masif Ahşap Mor
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

Chesterfield koltuk takımlarını hatırlatan düğmeli yatak başlıkları, şık ve tarz sahibi dekorasyonlara oldukça iyi uyum sağlıyor. Bu dekorasyonda yatak başlığının yanı sıra komodin, abajur, kırlent ve yatak örtüsü gibi birçok eşyadan ilham alabilirsiniz.   

Deri şıklığı

Recámaras, Conexo. Conexo. Modern Yatak Odası Mermer Kahverengi
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

Koyu renk deri malzemenin dokulu ve tüylü kumaşlarla birleşimi her zaman harika sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu dekorasyonda da kahverengi tonlarının beyaz ve krem gibi renklerle harmanlandığı sıcak ve tarz sahibi bir tema hakim. Siz de yatak odası dekorasyonunda böyle kusursuz kombinasyonlar oluşturmak isterseniz Homify profesyonellerinden dekoratörlere danışabilirsiniz.

Koyu tonları sevenlere

Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur Modern Yatak Odası
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

Koyu renklerin farklı kombinasyonlarla ve farklı kumaşlarla kullanılmasını seviyorsanız  bu yatak tasarımı da hoşunuza gidebilir. Saten gibi parlak kumaşların toprak ve füme tonlarıyla buluşturulduğu bu kombinasyon oldukça çekici.  

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Cıvıl cıvıl desenli modeller

Duke Flower Power - continental bed Swarzędz Home Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Swarzędz Home

Duke Flower Power – continental bed

Swarzędz Home
Swarzędz Home
Swarzędz Home

Hem karyola kaplamasında, hem yatak başlığında hem de aksesuarlarda kullanılan desenli kumaşlar tasarıma tam bir bahar havası kazandırmış. Çiçek gibi bir yatak odası tasarımı istiyorsanız bu tip kaplamalı karyolaları düşünebilirsiniz. 

Saraylara layık bir yatak odası

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography Modern Yatak Odası
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

Beyaz ve gri tonlarının şık kumaşlarla birleştirildiği bu tasarım, gösterişli modelleri sevenler için harika bir örnek. Yatak örtüsü olarak kullanılan kürk battaniye de odanın havasına hava katmış.  

Şık ve sade

Arthur Tall Faux Leather Bed homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

Arthur Tall Faux Leather Bed

homify
homify
homify

Şıklıktan ödün vermeden sade bir tasarım oluşturmak istiyorsanız bu modelden ilham alabilirsiniz. Klasik bir modelin harika bir yorumu olan bu dekorasyon her stilde eve yakışacaktır. 

Bu odada sıra dışı bir geri dönüşüm çözümü var!

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Bu sıcak tasarımda kullanılan yatak başlığına dikkat ettiniz mi? Eski bir tahta dolabın işlemeli kapaklarından oluşturulmuş bu yatak başlığı harika bir geri dönüşüm çözümü. Kendin yap projelerine ilgi duyuyorsanız ve evinizde eski ahşap dolaplar varsa bu modeli kolaylıkla deneyebilirsiniz.   

Kırsal ögelerle şık bir stil

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak tasarımında başlığın yanı sıra, duvar dekorasyonu ve aplik gibi ögeleri de olarak kullanmak isterseniz bu tarz modelleri değerlendirebilirsiniz. İnsana başka bir diyardaymış hissi veren bu tasarım birçok yönüyle ilgi çekici. 

Zarif bir tasarım

Recámaras, Conexo. Conexo. Modern Yatak Odası Masif Ahşap Siyah
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

Siyah ve beyaz renklerin kombinasyonu her zaman en çok tercih edilenlerden olmuştur. Siz de bu kontrastı seviyorsanız siyah kadife yatak başlığının bu kullanımını örnek alabilirsiniz. 

Sıcak renklerle canlı bir dekorasyon

COLECCIÓN · Élite, 1 TAPIZA S.L. 1 TAPIZA S.L. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
1 TAPIZA S.L.

1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.

Modeline ve renklerine bakınca kırk yama ile yapılmış hissi uyandıran bu yatak başlığı tropikal, kırsal, rustik, akdeniz, endüstriyel ve iskandinav başta olmak üzere hemen her stilde kullanılabilir. Sıcak ve renkli bir dekorasyon oluşturmak için bu fikirden ilham alabilirsiniz.

Metal yatak başlığı

Cabecero colonial, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

Ağır işlemeli desenleri ile öne çıkan bu yatak başlığı metal gibi farklı materyalleri kullanmak isteyenler için çok iyi bir örnek. Dilerseniz farklı modellerde yapılmış metal ve ferforje başlıklara sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz.   

Duvar dekorasyonu ve yatak başlığı bir arada

bedroom interior, Vaibhav Patel & Associates Vaibhav Patel & Associates Asyatik Yatak Odası İşlenmiş Ahşap Rengarenk
Vaibhav Patel &amp; Associates

Vaibhav Patel & Associates
Vaibhav Patel &amp; Associates
Vaibhav Patel & Associates

Duvara uygulanacak şık bir dekorasyon ile aynı zamanda bir yatak başlığı da kazanmanız mümkün. Tıpkı bu tasarımda olduğu gibi siz de duvarın yatak başına gelen bölümünü farklı tablo ve dekorasyon uygulamaları ile dizayn edebilirsiniz. 

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Bu yatak odası dekorasyonlarını siz nasıl buldunuz?

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