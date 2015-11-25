Banyoların yeni trendi: Mor ve lila tonları

Hamam kültüründen gelen bir halk olduğumuz için banyoda dinlenme ve rahatlama bizim için sıra dışı kavramlar değil. Eskiden birçok evde banyo olmaz, insanlar yıkanmak için hamamın yolunu tutarlarmış. Ruhen ve bedenen temizlenmenin bir ritüel tadında gerçekleştiği hamam sefaları günümüzde de devam etse de, evlerimizin banyoları da artık yalnızca işimizi görüp bir an önce terk ettiğimiz alanlar olmaktan çıktı ve tıpkı kültürümüzde olan hamamlar gibi birer dinlenme ve rahatlama alanları olarak da görev yapmaya başladı.

Bundan kısa bir süre öncesine kadar konutlarda banyo için ayrılan alan oldukça küçüktü. Ondan daha da önce, evlerde hiç banyonun olmadığı, yıkanmak için hamama gidilen ya da bir leğen ve maşrapa eşliğinde mutfağa çökülen dönemlerin ardından oldukça iyi bir gelişmeydi… ancak yeterli değildi. Günümüzde tıpkı mutfak için ayrılan alanlar gibi, banyo için ayrılan alanlar da genişledi. Bu da banyo dekorasyonu konusunda daha geniş çaplı çalışmalar yapma gereği doğurdu. Banyoların fayanslarından vitrifiye çeşitlerine, aydınlatmasından aksesuarlarına kadar binlerce çeşit içinde zevkimize ve bütçemize en çok hitap eden modelleri seçme imkanımız var.

Bu sayfamızda asaletin, ihtişamın ve lüksün rengi olarak bilinen mor rengin kullanıldığı banyo dekorasyonlarını derledik. Ülkemizden ve dünyadan çeşitli iç mimar, dekoratör ve tasarımcının çalışmalarını görebileceğiniz bu örnekler sayesinde, mor rengini ve çeşitli tonlarını banyonuzda ne şekilde kullanabileceğiniz konusunda fikirler edinebilirsiniz.