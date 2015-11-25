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Banyoların yeni trendi: Mor ve lila tonları

Özlem K. Özlem K.
villetta unifamiliare in periferia di milano, BIANCOACOLORI BIANCOACOLORI Modern Banyo
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Hamam kültüründen gelen bir halk olduğumuz için banyoda dinlenme ve rahatlama bizim için sıra dışı kavramlar değil. Eskiden birçok evde banyo olmaz, insanlar yıkanmak için hamamın yolunu tutarlarmış. Ruhen ve bedenen temizlenmenin bir ritüel tadında gerçekleştiği hamam sefaları günümüzde de devam etse de, evlerimizin banyoları da artık yalnızca işimizi görüp bir an önce terk ettiğimiz alanlar olmaktan çıktı ve tıpkı kültürümüzde olan hamamlar gibi birer dinlenme ve rahatlama alanları olarak da görev yapmaya başladı.

Bundan kısa bir süre öncesine kadar konutlarda banyo için ayrılan alan oldukça küçüktü. Ondan daha da önce, evlerde hiç banyonun olmadığı, yıkanmak için hamama gidilen ya da bir leğen ve maşrapa eşliğinde mutfağa çökülen dönemlerin ardından oldukça iyi bir gelişmeydi… ancak yeterli değildi. Günümüzde tıpkı mutfak için ayrılan alanlar gibi, banyo için ayrılan alanlar da genişledi. Bu da banyo dekorasyonu konusunda daha geniş çaplı çalışmalar yapma gereği doğurdu. Banyoların fayanslarından vitrifiye çeşitlerine, aydınlatmasından aksesuarlarına kadar binlerce çeşit içinde zevkimize ve bütçemize en çok hitap eden modelleri seçme imkanımız var. 

Bu sayfamızda asaletin, ihtişamın ve lüksün rengi olarak bilinen mor rengin kullanıldığı banyo dekorasyonlarını derledik. Ülkemizden ve dünyadan çeşitli iç mimar, dekoratör ve tasarımcının çalışmalarını görebileceğiniz bu örnekler sayesinde, mor rengini ve çeşitli tonlarını banyonuzda ne şekilde kullanabileceğiniz konusunda fikirler edinebilirsiniz.

Mor renginin gücü

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Minimalist Banyo
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Kraliyet rengi olarak da bilenen mor, zenginliği, asaleti, lüks yaşamı ve ihtişamı çağrıştırır. Lila ve eflatun türü açık tonları ise rahatlatıcıdır. Hayal gücünü arttırarak şevk ve ilham verir. Konsantrasyonu arttırır. Renk çemberinde kırmızı ile mavi arasında yer alan mor renginin, aslında kırmızıya yakın olan tonlarına mor, maviye yakın olan tonlarına da menekşe rengi (violet) denmektedir.

Mor renk kullanıldığı mekana verdiği asil ve ihtişamlı hava nedeniyle dekorasyonda sıklıkla tercih edilmektedir. Yeni bir trend olan koyu renkli banyo tasarımı için mor tonları rahatlatıcı etkisi sayesinde son derece revaçtadır.

En iyi renk kombinasyonları

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Banyo
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Mor rengini kendisine yakın tonlarla birlikte kullanabileceğiniz gibi, renk çemberinde tam karşısında yer alan yeşil ve sarı tonları ile de kombine edebilirsiniz. Mor aynı zamanda siyah ve beyaz ile de muhteşem bir uyum sergilemektedir. Fotoğraftaki örnekte oymalı, mor bir ayna çerçevesi ile mor başlıklı aplikler kullanılmış siyah-beyaz bir banyo tasarımı görüyoruz. İç mimar Meral Akçay tarafından dekore edilen bu banyoda modern ile klasik detaylar iç içe geçmiş, mor renginde aksesuarlar ile güçlendirilmiş siyah-beyaz bir banyo örneği var.

Mor fayanslar

villetta unifamiliare in periferia di milano, BIANCOACOLORI BIANCOACOLORI Modern Banyo
BIANCOACOLORI

BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI

Banyo dekorasyonunda mor kullanmanın en kolay ve etkili yöntemi duvar ve/veya zemini mor tonlarında bir fayansla kaplamaktan geçiyor. Mor renginde ya da mor ağırlıklı bir renkte seçebileceğiniz fayanslar ile banyoda kuvvetli ve cesur bir dekorasyon yapabilirsiniz. Ayrıca mor damarlı mermer yüzeyler de son derece şık ve elit duracaktır. Banyonun tamamını fayans kaplı kullanmıyorsanız, fayansları açık tonlarda seçip badanayı koyu bir mor tonunda tercih edebilirsiniz. Emin olun, her ihtimalde muhteşem bir banyoya kavuşacaksınız.

Mor aksesuarlar

Michel Roux Waterside Inn Bathroom, Bray, Berkshire, Raycross Interiors Raycross Interiors Modern Banyo
Raycross Interiors

Michel Roux Waterside Inn Bathroom, Bray, Berkshire

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

Eğer banyonuzun tadilatını yaptırdıysanız ya da yaptırma ihtiyacı duymuyorsanız, mor renkli aksesuarlar kullanarak da banyonuza lavantaların bu asil rengini getirebilirsiniz. Özellikle açık renkli bir banyo dekoruna sahipseniz, işiniz çok kolay. Mor renkli sabunluklar, havlular, paspaslar, mumlar ve hatta mor ağırlıklı tablolar, mor ışık ve elbette gerçek bir lavanta demedi banyonuza mor rengin asil, ihtişamlı havasını getirecektir. LED aydınlatmalar mor ışık için ideal ve arzu edildiği takdirde başka renklere dönüşen modelleri de mevcut. 

Parlak ve pastel tonlar

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors Modern Banyo
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

Mor rengini zevkinize ve banyonuzun özelliklerine göre açık tonlarda, koyu tonlarda, canlı ya da mat olarak kullanabilirsiniz. Her birinin yarattığı farklı etkiler vardır. örneğin, koyu bir mor mekana son derece gösterişli ve cesur, sofistike bir hava verecektir. Küçük bir banyoya sahipseniz dahi koyu bir mor rengini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz, zira mekana vereceği elegant hava mekanı karartmasından çok daha etkili olacaktır. Yalnız parlak yerine mat tonları seçmenizde fayda var. Mor rengini detayda kullanacaksanız parlak bir mor tonunu tercih edebilirsiniz, ancak büyük yüzeylerde mat ve pastel tonlar daha iyi görünecektir. Kısacası büyük yüzeylerde mat, küçük yüzeylerde ve aksesuarlarda parlak mor tonlarını tercih edelim. 

Banyonuzu mor yaparken gözardı etmemeniz gerekenler

Brooklyn Heights Addition, Ben Herzog Architect Ben Herzog Architect Kolonyal Banyo
Ben Herzog Architect

Brooklyn Heights Addition

Ben Herzog Architect
Ben Herzog Architect
Ben Herzog Architect

Mor renk için asaletin, ihtişamın, lüks görünümün, hayal gücünün rengidir dedik. Peki dezavantajları yok mu hiç? Elbette var. Mor renk ve tonları bazı insanlara fazla suni ve göz yorucu gelebilmektedir. Koyu mor tonlarını bazıları melankoli ile bağdaştırır, dolayısıyla bu rengin ağır ve boğucu olduğunu düşünürler. Mor tonlarının bilinçaltını açığa çıkardığı söylenmektedir. Bu nedenle sanatçılar için ideal olmakla beraber bazı insanlar için rahatsız edici, yorucu ya da itici olarak nitelendirilebilecek hisler uyandırabilir. Banyo dekorasyonundaki bir diğer dezavantajı ise, banyo dekorlarımızın uzun süre kalıcı olması nedeniyle, bu tonlardan sıkıldığınız ya da modasının geçtiğini düşündüğünüz zaman kolayca değiştiremeyecek olmamız. O nedenle mor rengini ve tonlarını gerçekten seviyorsanız banyonuzu mor ağırlıklı dekore edin, yalnızca trend olduğu için değil.

Diğer banyo trendlerini öğrenmek için Modern bir banyo tasarımı için güncel 6 trend başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

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