Teraslarda bambu şıklığı

Bambu Türkiye'de doğal ortamda yetişen bir bitki değil. Zaman zaman dere kenarlarında rastladığımız, veya açık arazide su kaynağını onların yerine bakarak bulduğumuz sazlıklar da bir tür bambu olsa da, bambu dendiğinde akla gelen bitki bu değil. Asya'nın güney kesimlerinde yaygın olarak rastlanan ve bu bölgedeki ülkelerin pek çoğunda kültürün önemli bir parçası olan bambu, dünyanın en verimli bitkisel ürünlerinden biri aynı zamanda. Bazı türleri en elverişli koşullarda günde elli ila yüz santime kadar büyüyebilen, yani karşısında yarım saat oturduğunuz takdirde büyümesini çıplak gözle görebileceğiniz mucivezi bir bitki bambu. Güney Asya tipi yapılarda da sıklıkla kullanılan bambu, aynı zamanda olağanüstü güzellikte bir dekorasyon malzemesi. Son derece az bakım gerektiren ve hemen her türlü tasarım tercihine monte edilebilen bambular, bu özellikleriyle gideren artan bir kullanım alanına sahipler. Bu yazımızda ise bambu bitkisinin çeşitli şekillerde kullanıldığı dünyanın dört bir tarafından derlenmiş terasları bir araya getirdik. Bunlara bir göz attıktan sonra eminiz siz de bir bambu bitkisi edinmek, dahası balkonunuzda, terasınızda ya da iş yerinizde dekorasyon unsuru olarak kullanmak isteyeceksiniz.