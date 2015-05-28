Teraslarda bambu şıklığı

Bambu Türkiye'de doğal ortamda yetişen bir bitki değil. Zaman zaman dere kenarlarında rastladığımız, veya açık arazide su kaynağını onların yerine bakarak bulduğumuz sazlıklar da bir tür bambu olsa da, bambu dendiğinde akla gelen bitki bu değil. Asya'nın güney kesimlerinde yaygın olarak rastlanan ve bu bölgedeki ülkelerin pek çoğunda kültürün önemli bir parçası olan bambu, dünyanın en verimli bitkisel ürünlerinden biri aynı zamanda. Bazı türleri en elverişli koşullarda günde elli ila yüz santime kadar büyüyebilen, yani karşısında yarım saat oturduğunuz takdirde büyümesini çıplak gözle görebileceğiniz mucivezi bir bitki bambu. Güney Asya tipi yapılarda da sıklıkla kullanılan bambu, aynı zamanda olağanüstü güzellikte bir dekorasyon malzemesi. Son derece az bakım gerektiren ve hemen her türlü tasarım tercihine monte edilebilen bambular, bu özellikleriyle gideren artan bir kullanım alanına sahipler. Bu yazımızda ise bambu bitkisinin çeşitli şekillerde kullanıldığı dünyanın dört bir tarafından derlenmiş terasları bir araya getirdik. Bunlara bir göz attıktan sonra eminiz siz de bir bambu bitkisi edinmek, dahası balkonunuzda, terasınızda ya da iş yerinizde dekorasyon unsuru olarak kullanmak isteyeceksiniz.
Konya, Mersin, Antalya gibi büyük ölçüde düzlük alanlara kurulmuş şehirlerde yaşayanların fazlaca aşina olmadığı bir kavram vardır: kot farkı. İstanbul'un özellikle belli semtlerinde çok karşılaşılan bir durumdur bu. Evler vadi, yamaç benzeri eğimli alanlara kurulduğu için, ön taraftan giriş kat gibi görünen kat aslında üçüncü, hatta dördüncü kat olabilir. Aynı durum ön cepheden yerin üç kat altında görünen evin arka tarafında güzel bir avlu olmasına sebep olabilir. İşte bu fotoğrafta gördüğünüz tasarım tam da böyle bir yerde yapılmış. Ve aslında, eksi üçüncü katta diyerek hor görülen bir evde, muhteşem bir teras atmosferinin pekala yakalanabileceği gösterilmiş. Üstelik oldukça küçük bir maliyetle. Şık yer karoları, ahşap bir yükselti ve duvar diplerinde bambular.
Başta belirttiğimiz üzere, bambu son derece verimli ve işlevli bir bitki. Sade ve şık bir dekorasyona sahip bu verandada ise bir tür dış mekan perdesi gibi kullanılarak misafirleri meraklı gözlerden uzak tutmanın basit ama etkili bir çözümü bulunmuş. Aynı zamanda canlı bir toz kesici olarak da işlevlenecek bu bambu örtüsü, sıcak yaz akşamlarına da hoş bir serinlik katacaktır.
Türkiye'de olsa belki derhal pvc kaplanıp bağlı bulunduğu odaya dahil edilme kaderiyle karşı karşıya kalacak bu küçücük balkon, biraz üzerine düşünülmüş bir tasarımla harika bir dinlenme alanına dönüşmüş. Zeminde ahşap dış mekan parkeleri, küçük bir masa ve oturma alanının yanında, balkon demirlerine asılı saksılardaki küçük bambular bu balkonu keyifli bir alan haline getirmek için fazlasıyla yeterli olmuş.
Bambunun bu kez canlı olarak olmasa da yine perde halinde kullanıldığını görüyoruz bu yarı açık mekanda. Sade, gösterişsiz ama son derece işlevsel bir mahremiyet sağlanırken, bir yandan temiz havanın içeri girmesi önünde hiçbir engel yok. Tam da asya tipi bir pratiklik, örnek almakta yarar var.
Bambunun kullanım alanları saymakla bitecek gibi değil. Ancak buna bir de gündelik hayatın pratik zekası eklenince, ortaya çoğu kez son derece güzel fikirler ve çözümler çıkıyor. Burada da yetişkin bambu ağacından elde edilen parçalarla yapılmış, ya da daha doğrusu örülmüş çok şık iki kandil modeli görüyoruz. İngiliz akseuar firması Greige tarafından üretilen bu aksesuarlar gerek teraslarınıza, gerekse de bahçelerinize renk katmak için bire bir.
Teraslar için güneşlik fikirleri yazımız da ilginizi çekebilir.