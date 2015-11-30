Panoramik manzaralı müstakil ev

Yaşayacağımız evi seçerken genellikle evin dekorasyonuna veya mimari yapısına bakarak seçim yapıyoruz. Bu kriterleri değerlendirmek elbette ki bir yaşam alanı için oldukça önemli ancak çoğu zaman gözden kaçırdığımız bir başka kriter daha var. Evin manzarası. Evimiz sadece hayatımızı devam ettirmek için gerekli olan, zaruri ihtiyaçlarımızı karşıladığımız mekanlar değildir. Yorgunluk ve stres atmak için, dış dünyanın sıkıntılarını geride bırakıp dinlenmek için de evin huzurlu havasına ihtiyaç duyarız. İşte böyle anlarda; bakarken dinleneceğiniz, kendinizi şehrin keşmekeşinden uzaklaşmış hissettirecek bir manzarayla karşı karşıya uyumak veya kafa dağıtmak istemez miydiniz? Bunun için ev seçerken bütün odaların manzarasını gözden geçirerek karar vermeniz gerekecek. Özellikle bahçeli bir ev alıyorsanız etrafında yüksek binaların olmadığı, cepheleri açık yerlerden bakmak sonradan çok işinize yarayacaktır.

Bu yazıda sizlere Almanya'dan muhteşem manzaralı bir ev tanıtacağız. Her odası göz alıcı bir manzaraya sahip olan bu ev, FingerHaus tarafından tasarlanmış. Hem dekorasyonu hem mimarisi hem de konumu ile dikkat çeken evin sahipleri bir yamaçta bulunan arsalarına sadece mimari ve dekorasyonu ile değil manzarası ile de göz dolduracak bir ev yaptırmak istemişler firma da bu isteklerini en iyi şekilde yerine getirmiş. Ziyaretçisi hiç eksik olmayan eve daha yakından bakmaya ne dersiniz?