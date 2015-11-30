Panoramik manzaralı müstakil ev

Yaşayacağımız evi seçerken genellikle evin dekorasyonuna veya mimari yapısına bakarak seçim yapıyoruz. Bu kriterleri değerlendirmek elbette ki bir yaşam alanı için oldukça önemli ancak çoğu zaman gözden kaçırdığımız bir başka kriter daha var. Evin manzarası. Evimiz sadece hayatımızı devam ettirmek için gerekli olan, zaruri ihtiyaçlarımızı karşıladığımız mekanlar değildir. Yorgunluk ve stres atmak için, dış dünyanın sıkıntılarını geride bırakıp dinlenmek için de evin huzurlu havasına ihtiyaç duyarız. İşte böyle anlarda; bakarken dinleneceğiniz, kendinizi şehrin keşmekeşinden uzaklaşmış hissettirecek bir manzarayla karşı karşıya uyumak veya kafa dağıtmak istemez miydiniz? Bunun için ev seçerken bütün odaların manzarasını gözden geçirerek karar vermeniz gerekecek. Özellikle bahçeli bir ev alıyorsanız etrafında yüksek binaların olmadığı, cepheleri açık yerlerden bakmak sonradan çok işinize yarayacaktır.
Bu yazıda sizlere Almanya'dan muhteşem manzaralı bir ev tanıtacağız. Her odası göz alıcı bir manzaraya sahip olan bu ev, FingerHaus tarafından tasarlanmış. Hem dekorasyonu hem mimarisi hem de konumu ile dikkat çeken evin sahipleri bir yamaçta bulunan arsalarına sadece mimari ve dekorasyonu ile değil manzarası ile de göz dolduracak bir ev yaptırmak istemişler firma da bu isteklerini en iyi şekilde yerine getirmiş. Ziyaretçisi hiç eksik olmayan eve daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Giriş kapısı sokağa bakan evin her iki yanında da benzer mimari yapıya sahip evler bulunuyor. Mimarlar evin sokağa bakan cephesinde çok fazla pencere kullanmamışlar. Diğer odaların panoramik görüş sağlayan pencerelerine bakınca neden eve sokak manzarası eklemek istemediklerini daha iyi anlayacaksınız. Çatı, kapı ve pencereleri siyah olan ev bembeyaz dış cephesiyle klasik mimariyi modern ögelerle birleştirmiş.
Evin arka ve yan cepheleri çoğunlukla yamacın aşağılarına doğru bakıyor. Tam yamacın tepesinde bulunan cephede ise geniş ve güzel bir balkon kullanılmış. Çelik konstrüksiyon yapıya sahip olan balkonun korkuluklarında ise cam kullanılmış. Yamaca bakan bu cephe sadece balkonu ile değil camekan cepheli odaları ile de manzarayı evin içine taşıyor. Ev, modern mimarinin öne çıkan özelliklerini başarılı bir şekilde kullanmış.
Asimetrik şekilli balkona bakan bu yemek odası geniş, cam, pencere ve kapıları ile gün ışığını evin içine taşıyor. Muhteşem yamaç manzarası ve eşsiz ferahlığı ile bu mekan hem oturma odası hem de yemek odası olarak kullanılıyor. Ahşap ögelere ağırlık verilen dekorasyonda natürel ve modern bir hava hakim. Aydınlatması ve yerleşimi oldukça iyi planlanmış mekanın aksesuar seçimleri de akılda kalıcı.
Odanın dekorasyonu hakkında söylenecek çok şey var ancak biz sadece manzarasından bahsetsek yeter. Odanın camekan cephesi ve balkonun konumu, yamacı tamamen karşısına alarak panoramik bir görüntü kazandırıyor. Yemyeşil tepeler ve şirin müstakil evlerden oluşan manzara keyifli saatleriniz için hazır. Mobilya ve eşyalarda konforun ana kriter olduğu dekorasyonun aydınlık ve ferahlığı ise şüpheye yer bırakmayacak kadar güçlü.
Ahşap ve natürel ögelerle hazırlanmış çocuk odası tıpkı diğer odalar gibi cömert pencerelere sahip. Pencerelerin tam önüne yerleştirilen çalışma masası şahane bir manzara karşısında yüksek motivasyonlu çalışma imkanı sunuyor. Ayrıca gün ışığının doğru çalışma ortamı için en uygun aydınlatma olduğunu hatırlatmak isteriz. Sade mobilyaları, kullanışlı dizaynı ve ferah ortamı ile çocuk odaları için oldukça uygun bir dekorasyon. Çocuk odası ve genç odası dekorasyonu hakkında daha detaylı önerilere ve farklı örnek tasarımlara ihtiyaç duyarsanız “Genç odası dekorasyonu nasıl olmalı?” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Güçlü bir aydınlatmanın sağlandığı mutfak diğer odalar gibi yamaca bakan geniş pencerelere sahip ayrıca tezgahın hemen arkasında küçük bir penceresi daha var. ahşap bar masası ile diğer mekandan ayrılan açık mutfak stili ve mobilyaları ile ilham veriyor. Spot, tavan aydınlatması ve görev aydınlatmaları gibi aydınlatma ögelerinin kullanıldığı ferah bir mutfak.
Evin diğer bütün odaları gibi banyoda da camekan duvarlar mevcut. Monokromatik renklerle dizayn edilen banyoya canlı vurgu renkleri eklenerek modern ve göz alıcı bir renk dengesi sağlanmış. Geniş ve göz alıcı bir banyo ile evin dekorasyonu tamamlanmış. Hem dekorasyondaki konfor ve şıklığı, hem de mimari özellikleri ve manzarası ile yaşanılası bir ev.