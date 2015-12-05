Herkes için ahşap ev

Günümüzde teknoloji ve yeni bilimsel gelişmeler hayatımızın her alanında giderek artan bir oranda yer kaplıyor olsa da, buna paralel olarak geçmişe, daha doğrusu geçmişin kaybolmakta olan güzel değerlerine de bir özlem gelişmekte. Bugün artık pek çok insan yoğun kent yaşamının hızlı temposundan, gereklilikleri ve stresinden yorulmuş durumda ve kaçmanın da yollarını aramaktalar. Bu kaçış bazen küçük bir Ege köyüne yerleşmek şeklinde olurken, bazen de bulunduğumuz ve çalıştığımız şehrin perifer bölgelerinde nispeten daha sakin bir hayat kurmaya çalışmak yönünde de gelişebiliyor. Teknolojinin kendisi gelişirken yanı sıra geliştirdiği bir diğer yönelim ise bugünün olanak ve uygulamalarına aslında pekala rakip olabilecek nitelikte olan ve geçmişte kalmış sanılan değerlerimize olan ilgi. Bugün geldiğimiz noktada beton ve çeliğin domine ettiği, parlak camlar ve gösterişli yüksek binaların hakim olduğu şehirlerin geleneksel yapıları olan ahşap evler de bu geçmişte kaldığı varsayılan önemli değerler arasında yer alıyor. Coğrafyamızın farklı bölgelerinde birbirinden çok farklı usullerle binlerce yıldır yapılagelen, bazıları yüzlerce yıldır ayakta ve hatta hâlâ kullanılmakta olan ahşap evler, nihayet hak ettikleri ilgiye yeniden mazhar olmaya ve konut sektöründe doğal bir alternatif olarak yerlerini aramaya başladılar. Bu alanda henüz yolun başında sayılırız ve bu işi hakkıyla yapan firma sayısı henüz bir değilse bile birkaç elin parmaklarından fazla değil. Bu yazımızda sizlere bu firmalar arasında önemli bir yere sahip olan Kuloğlu Orman Ürünleri tarafından tasarlanan ve üretilen bir ahşap ev modelini tanıtacağız. Betonarme evlere olduğu kadar son yıllarda revaçta olan prefabrik yapılara da ciddi bir alternatif olan bu ahşap eve gelin biraz daha yakından bakalım.