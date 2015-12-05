Herkes için ahşap ev

Günümüzde teknoloji ve yeni bilimsel gelişmeler hayatımızın her alanında giderek artan bir oranda yer kaplıyor olsa da, buna paralel olarak geçmişe, daha doğrusu geçmişin kaybolmakta olan güzel değerlerine de bir özlem gelişmekte. Bugün artık pek çok insan yoğun kent yaşamının hızlı temposundan, gereklilikleri ve stresinden yorulmuş durumda ve kaçmanın da yollarını aramaktalar. Bu kaçış bazen küçük bir Ege köyüne yerleşmek şeklinde olurken, bazen de bulunduğumuz ve çalıştığımız şehrin perifer bölgelerinde nispeten daha sakin bir hayat kurmaya çalışmak yönünde de gelişebiliyor. Teknolojinin kendisi gelişirken yanı sıra geliştirdiği bir diğer yönelim ise bugünün olanak ve uygulamalarına aslında pekala rakip olabilecek nitelikte olan ve geçmişte kalmış sanılan değerlerimize olan ilgi. Bugün geldiğimiz noktada beton ve çeliğin domine ettiği, parlak camlar ve gösterişli yüksek binaların hakim olduğu şehirlerin geleneksel yapıları olan ahşap evler de bu geçmişte kaldığı varsayılan önemli değerler arasında yer alıyor. Coğrafyamızın farklı bölgelerinde birbirinden çok farklı usullerle binlerce yıldır yapılagelen, bazıları yüzlerce yıldır ayakta ve hatta hâlâ kullanılmakta olan ahşap evler, nihayet hak ettikleri ilgiye yeniden mazhar olmaya ve konut sektöründe doğal bir alternatif olarak yerlerini aramaya başladılar. Bu alanda henüz yolun başında sayılırız ve bu işi hakkıyla yapan firma sayısı henüz bir değilse bile birkaç elin parmaklarından fazla değil. Bu yazımızda sizlere bu firmalar arasında önemli bir yere sahip olan Kuloğlu Orman Ürünleri tarafından tasarlanan ve üretilen bir ahşap ev modelini tanıtacağız. Betonarme evlere olduğu kadar son yıllarda revaçta olan prefabrik yapılara da ciddi bir alternatif olan bu ahşap eve gelin biraz daha yakından bakalım.
Ahşap evlerin beton ve çelikten oluşan güncel yapılardan ayrılan en önemli özelliklerinden bir tanesi de her halleriyle doğal bir güzelliğe sahip olmaları. Boyutları, tasarımı, dekorasyonu, konumu, bahçe peyzajı nasıl olursa olsun, ahşap bir yapı doğanın güzelliğini doğal olarak üzerinde taşır. Bir de buna ince bir tasarım becerisi ve ustaca bir işçilik eklendiğinde, ortaya gerçekten de her yönüyle çekici bir ev çıkıyor.
Genelde ahşap evlerin hemen her türünde var olan önemli özelliklerden biri de basit ama bir o kadar da güçlü bir yapıda olmalarıdır. Örneğin buradaki görselde göreceğiniz üzere, böyle bir yapıda bir asma kat yapmak için karmaşık çelik konstrüksiyonlara, betona veya benzeri başka malzemeye ihtiyacınız yoktur. Ahşap taşıyıcıların üzerine yine ahşap bir zemin eklediğinizde sıcacık bir asma kat elde edersiniz. Bu kadar basit.
Ahşap yapılarda kullanılan ahşabın kalitesi elbette önemli bir konudur. Yörenizin iklimine uygun olmayan veya gerekli işlemlerden geçirilmemiş ahşapla yapacağınız profesyonel olmayan bir yapı elbette uzun ömürlü olmayacaktır. Ancak yüksek kaliteli ve her türlü testten geçmiş malzemeler kullanan Kuloğlu Orman Ürünleri'nin ürettiği evler, nesiller boyu ayakta kalacak kadar sağlam.
Burada gördüğümüz oturma odasında her türlü konfor düşünülmüş. Hatta modern bir şömine bile bulunuyor. Çatı eğiminin içeriden görülebiliyor olması ise mekana bambaşka bir hava katıyor dersek abartmış olmayız herhalde. Kalabalık bir mobilya yerleşimi tercih edilmemiş olması da evin kendini göstermesine ve ahşabın güzelliğini sergilemesine daha fazla alan açıyor.
Ahşap evlerle ilgili yaygın düşülen belli yanlışlar vardır. Örneğin yağmura, soğuğa ve özellikle de yangına dayanıksız oldukları sanılır. Oysa doğru işlenmiş ve profesyoneller tarafından bir araya getirilmiş ahşap evler her üç konuda da betonarme evlere denk bir dayanıklılığa sahiptir. Hatta ahşap evler doğal ısı yalıtım özellikleri sayesinde soğuk iklimlerde çok daha avantajlıdırlar. Üstelik ahşap evler betonarme evlere kıyasla çok daha uzun ömürlüdürler. Bu açıdan düşünüldüğünde maliyet avantajı da oldukça yüksektir. Umarız ahşap konutların yaygınlığı giderek artar ve şehirlerde de daha fazla ahşap yapı görmeye en kısa zamanda başlarız.