Beyazın saltanatıyla biçimlenen bir ev

Beyaz, şaşırtıcı olmayan bir biçimde mutfakta da kendini gösteriyor. Minimalist, modern bir mutfak tasarımı mevcut. Çizgisel ve brüt görünümlü mutfak dolaplarında dışarı çıkıntı yapan tek şey eviye bataryası. O da oldukça yalın bir tasarımla bu görünümü bütünlüyor. Mutfak adasının bir tarafına eklenen kalın ahşap malzeme ise mutfak masası işlevini görürken bu beyaz ve minimal görünüm içinde doğal bir vurgu oluşturuyor. Geniş doğramalar gece çekilen bu fotoğrafta mekana kattıklarını maalesef gösterememiş ancak gündüz vakti dış mekandaki yeşilliğin içeriye nasıl görüneceği hakkında fikir yürütmek zor değil.