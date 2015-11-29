Beyazın saltanatıyla biçimlenen bir ev

RO|a_Rosanna Orienti | architetto tasarımı bu ev mimari ve tasarımda beyazdan etkilenenleri büyüleyecek nitelikte. Beyazın büyüleyiciliği elbette özellikle usta ellerde ortaya çıkıyor. Yoksa son derece soğuk bir hava yaratması da mümkün. Bu yüzden sadece beyazlık tek başına yeterli değil. Mimari elemanların kullanımı, planlama ve dekorasyon öğeleri bu projede olduğu gibi ustalıkla biçimlendirildiğinde son derece başarılı sonuçlar çıkabiliyor ortaya.
Yemyeşil bir arazinin ortasında, toz pembe renkte gül çiçeklerinin eşliğinde bir düşten fırlamışçasına duran bu ev konforlu ve huzurlu bir yuva görünümüne sahip. Dışarıdan gözlemleyebildiğimiz veranda sıcak yaz günlerinde güneşten korunmayı sağlarken serin bir gölge vaad ediyor. Verandaya açılan kapı boşluğu hem eve ana giriş duygusu yaratıyor hem de aslında verandanın içinde hava akımının olması için doğru şekilde açılmış bir boşluk. Binanın geometrisi yalın ve temiz, modern ve seçkin bir izlenim yaratıyor.
Dışarıdan gördüğümüz verandanın içindeyken bu yarı kapalı alanın sunduğu ferahlığı deneyimleyebiliyoruz. Eğimli çatının beyaza boyanmış ahşap malzemesi hem sıcak hem sofistike bir etki yaratıyor. Kullanılan aksesuarlarda bile beyaz tercih edilirken, bu bembeyaz mekandan dışarı baktığımızda karşımızda uzanan yeşilliği izliyoruz. Adeta cennetten bir köşe.
İç mekanın en önemli öğelerinden biri olan merdiven özel yapım bir tırabzanla süslenmiş. Adeta dantelden bir perde gibi merdivenin yanında uzanan bu trabzan geçirgen niteliğiyle de etkileyici. Yalınlığın içinde özgün bir detay olarak karşımıza çıkan merdivenin diğer tarafındaki taşıyıcı mimari elemanlar beyazın yanında daha belirleyici kılınmak için açık griye boyanmış olarak izlerini mekan içinde belirliyor. Dikey mimari elemanları yatay beyaz raflar dengeliyor. Elbette zemin için tercih edilen ahşabın kattığı sıcaklığı da yabana atmamak gerek.
Evin içindeki az sayıda mobilyada da beyazın ve ahşabın izlerini görüyoruz. Yemek odası ahşap masa ve doğal pamuklu kumaş giydirilmiş sandalyelerle bu huzurlu yuvanın dinginliğini devam ettiriyor. Gri kullanımı da belli bir düzeyde devam ediyor. Kumaş perdeler için seçilen renk olan gri, sert bir kontrast yaratmadan beyaz rengi yumuşatmak için kullanılmış.
Beyaz, şaşırtıcı olmayan bir biçimde mutfakta da kendini gösteriyor. Minimalist, modern bir mutfak tasarımı mevcut. Çizgisel ve brüt görünümlü mutfak dolaplarında dışarı çıkıntı yapan tek şey eviye bataryası. O da oldukça yalın bir tasarımla bu görünümü bütünlüyor. Mutfak adasının bir tarafına eklenen kalın ahşap malzeme ise mutfak masası işlevini görürken bu beyaz ve minimal görünüm içinde doğal bir vurgu oluşturuyor. Geniş doğramalar gece çekilen bu fotoğrafta mekana kattıklarını maalesef gösterememiş ancak gündüz vakti dış mekandaki yeşilliğin içeriye nasıl görüneceği hakkında fikir yürütmek zor değil.
Beyazın hakimiyeti banyoda da kendini gösteriyor. Sıradan bir lavabo ve ayna değil, özel bir tasarımla karşı karşıyayız. Yerden tek parça halde yükselen lavabo bir boy aynasının önüne yerleştirilmiş. Böyle bir ev için bu tip iddialı bir lavabo seçimi oldukça yerinde olmuş diyebiliriz.
Beyazın ağırlıkta olduğu evler ilginizi çekiyorsa Beyaz mucize başlığında konu edilen evi de incelemenizi tavsiye ediyoruz.