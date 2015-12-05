Baştan çıkarıcı bir mutfak

Mutfak dendiğinde aklımıza neler gelir? Hiç şüphesiz ilk akla gelecek şey yemek olacaktır. Yemek yapmak, yemek yemek, belki çay ya da kahve de akla gelenler arasında ilk sıralarda yer alır. Oysa mutfak tüm bunların toplamı olmasından başka aslında bunlardan çok daha fazlasıdır aynı zamanda. Mutfağınız hem evinizin hem de sizin karakterinizi en özet biçimde yansıtan mekanlardan biridir. Buzdolabınızda ya da tezgahınızın üstünde neler olduğuna bakarak pekâlâ yaşam tarzınıza ilişkin bir bilgi edinebilir herhangi biri. Peki o halde mutfakların tasarımı ve dekorasyonu neden sıklıkla geri plana atılır? Bir evin dekorasyon harcamalarında mutfaklar genellikle öncelik sırasını oturma odası, yatak odası ve diğer odalara kaptırırlar. Oysa mutfağınızda bulunan yiyecek ve içecekler kadar bizzat mutfağınızın tasarımı, tarzı ve dekorasyonu da sizin için bir vitrin özelliği taşır. Neyse ki son yıllarda bu konuda artan bir yönelim ve hassasiyet var. Pek çok kişi mutfaklarını evlerinin en önemli bölümlerinden biri olarak kabul ediyor ve buna uygun bir tasarım için bütçe ayırıyor. Doğrusu da bu. Bu yazımızda mutfağına gereken önem verilmiş bir eve konuk olacağız. Blue Home imzası taşıyan, zarif hatları ve ince detayları ile bu baştan çıkarıcı mutfak, hiç kuşkusuz size de kendi mutfağınızla ilgili fikirler verecek.
Pek çok yeni konut projesinde olduğu gibi bu evde de mutfağa çok fazla bir alan ayrılmamış olduğunu görüyoruz. Geçmişin oturma odası büyüklüğündeki mutfaklarına artık nadiren rastlayabiliyoruz. Öte yandan bunu yeni nesil evlerin hemen her bölümü için söylemek de mümkün aslında. Kentlerin hızla artan nüfusu, müsait arazilerin azlığı ve şehir merkezlerinde yeterli sayıda konut bulunmaması gibi nedenler evlerin ortalama büyüklüklerinde gözle görülür bir artışa neden oldu son on ila yirmi yılda. Bununla birlikte aynı dönemde mimari ve iç mimarinin her türden konut projesinde daha da ön plana çıkması ve akıllı tasarımların kullanılmasıyla küçük alanların nasıl daha verimli kullanılacağına ilişkin güçlü bir anlayış da ortaya çıktı. Nitekim orta büyüklükteki bu mutfak da her türden ihtiyaca fazlasıyla yanıt verecek zekice düşünülmüş bir tasarıma sahip.
İnce ve uzun bir yapıdaki mutfağın dışarıya açılan bölümünde tavandan tabana kadar uzanan geniş bir pencere grubu kullanılmış. Bu da manzaranın mutfakla bütünleşmesine olanak tanıyor. Yanı sıra muazzam bir doğal aydınlatma sağladığını da belirtmeden geçmeyelim.
Orman ürünleri endüstrisinin daha sınırlı olanaklara sahip olduğu yıllarda da mutfaklarda ahşap yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak bu kullanım genellikle mutfak dolaplarıyla sınırlıydı ve bu da ağırlıklı olarak alternatif ürünlerin azlığından kaynaklanıyordu. Bugünse ahşap artık eskisinden çok daha kıymetli bir malzeme ve bir hammadde olmasının çok ötesinde bir dekorasyon unsuru olarak mutfaklarda yerini alıyor. Örneğin bu mutfakta beyaz mutfak dolaplarıyla güzel bir uyum yakalayan bir duvar kaplaması olarak kullanıldığını görüyoruz. İddialı olduğu kadar yaratıcı bir uygulama.
Mutfağınız ister geniş isterse dar olsun, doğru bir uygulamayla her mutfağa bir yemek masası konulabilir. Mutfak tezgahının devamı şeklinde düşünülmüş bu L şeklindeki yemek masasında dört kişi rahatlıkla yemek yiyebilir. Üstelik sabah hızlı atıştırmalıklarınız veya ayak üstü bir kahve içmek için de son derece elverişli.
Aydınlatma da son yıllarda önemi daha iyi anlaşılan konulardan biri. Geçmiş yıllarda basit bir elektrik tesisatı meselesi gibi görünen aydınlatma araçları bugün artık iç tasarım ve dekorasyonun bir parçası haline geldi. Kişinin ruh hali ve verimliliği üzerinde de doğrudan etkili olan aydınlatma, bu mutfakta görüldüğü gibi doğru uygulandığı takdirde ne kadar olumlu sonuç veriyorsa, yanlış aydınlatma da bir mekanın tüm diğer olumlu özelliklerini süpürüp götürebilir. Burada kullanılan gizli aydınlatmalar hemen her türden iç mekan için yumuşak ve keyifli bir ortam sağlayabilmekte.