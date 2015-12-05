Baştan çıkarıcı bir mutfak

Mutfak dendiğinde aklımıza neler gelir? Hiç şüphesiz ilk akla gelecek şey yemek olacaktır. Yemek yapmak, yemek yemek, belki çay ya da kahve de akla gelenler arasında ilk sıralarda yer alır. Oysa mutfak tüm bunların toplamı olmasından başka aslında bunlardan çok daha fazlasıdır aynı zamanda. Mutfağınız hem evinizin hem de sizin karakterinizi en özet biçimde yansıtan mekanlardan biridir. Buzdolabınızda ya da tezgahınızın üstünde neler olduğuna bakarak pekâlâ yaşam tarzınıza ilişkin bir bilgi edinebilir herhangi biri. Peki o halde mutfakların tasarımı ve dekorasyonu neden sıklıkla geri plana atılır? Bir evin dekorasyon harcamalarında mutfaklar genellikle öncelik sırasını oturma odası, yatak odası ve diğer odalara kaptırırlar. Oysa mutfağınızda bulunan yiyecek ve içecekler kadar bizzat mutfağınızın tasarımı, tarzı ve dekorasyonu da sizin için bir vitrin özelliği taşır. Neyse ki son yıllarda bu konuda artan bir yönelim ve hassasiyet var. Pek çok kişi mutfaklarını evlerinin en önemli bölümlerinden biri olarak kabul ediyor ve buna uygun bir tasarım için bütçe ayırıyor. Doğrusu da bu. Bu yazımızda mutfağına gereken önem verilmiş bir eve konuk olacağız. Blue Home imzası taşıyan, zarif hatları ve ince detayları ile bu baştan çıkarıcı mutfak, hiç kuşkusuz size de kendi mutfağınızla ilgili fikirler verecek.