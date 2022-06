Baştan çıkarıcı bir mutfak

Pek çok yeni konut projesinde olduğu gibi bu evde de mutfağa çok fazla bir alan ayrılmamış olduğunu görüyoruz. Geçmişin oturma odası büyüklüğündeki mutfaklarına artık nadiren rastlayabiliyoruz. Öte yandan bunu yeni nesil evlerin hemen her bölümü için söylemek de mümkün aslında. Kentlerin hızla artan nüfusu, müsait arazilerin azlığı ve şehir merkezlerinde yeterli sayıda konut bulunmaması gibi nedenler evlerin ortalama büyüklüklerinde gözle görülür bir artışa neden oldu son on ila yirmi yılda. Bununla birlikte aynı dönemde mimari ve iç mimarinin her türden konut projesinde daha da ön plana çıkması ve akıllı tasarımların kullanılmasıyla küçük alanların nasıl daha verimli kullanılacağına ilişkin güçlü bir anlayış da ortaya çıktı. Nitekim orta büyüklükteki bu mutfak da her türden ihtiyaca fazlasıyla yanıt verecek zekice düşünülmüş bir tasarıma sahip.