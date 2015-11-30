Çarpıcı ve modern bir ahşap ev

Ahşap evlerin yaydığı özel bir duygu vardır, bu duyguyu açıklamak ifade becerimizi aşan bir şey olabilir ancak şunu biliyoruz ki ahşap bir evin yanından onu fark etmeden geçmeniz mümkün değildir. Belki de doğallıktan gelen sıcaklığı, dokusu gözü kendine çevirtir.

Ahşabın bir malzeme olarak en önemli avantajı mekanik mukavemeti aslında, örneğin depreme dayanıklı, esnek bir malzeme olması onu cazip kılıyor. İç mekanlarda ise müthiş bir konfor ve doğal bir estetik sağladığı için çok etkileyici.

Sizlerle tanıştıracağımız bu ev tamamen ahşaptan oluşan bir yapı. Hiç gizlenmemiş, malzemesini ,iç mekanda da cephede de olduğu gibi gösteriyor. Avusturya Mondsee'de yer alan bu ev bir göle bakan muhteşem ve pitoresk manzaraya sahip bir arazide konuşlandırılmış. 2014'te Silvestrin Design tarafından inşa edilen evi hep birlikte gezmeye başlayalım: