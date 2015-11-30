Çarpıcı ve modern bir ahşap ev

Ahşap evlerin yaydığı özel bir duygu vardır, bu duyguyu açıklamak ifade becerimizi aşan bir şey olabilir ancak şunu biliyoruz ki ahşap bir evin yanından onu fark etmeden geçmeniz mümkün değildir. Belki de doğallıktan gelen sıcaklığı, dokusu gözü kendine çevirtir.
Ahşabın bir malzeme olarak en önemli avantajı mekanik mukavemeti aslında, örneğin depreme dayanıklı, esnek bir malzeme olması onu cazip kılıyor. İç mekanlarda ise müthiş bir konfor ve doğal bir estetik sağladığı için çok etkileyici.
Sizlerle tanıştıracağımız bu ev tamamen ahşaptan oluşan bir yapı. Hiç gizlenmemiş, malzemesini ,iç mekanda da cephede de olduğu gibi gösteriyor. Avusturya Mondsee'de yer alan bu ev bir göle bakan muhteşem ve pitoresk manzaraya sahip bir arazide konuşlandırılmış. 2014'te Silvestrin Design tarafından inşa edilen evi hep birlikte gezmeye başlayalım:
Bu binanın cephesi gerçekten de çok kendine has. Tamamen ahşap olan cephe yatay elemanların özenli bir işçilikle birleştirilmesiyle oluşuyor. Bu yatay etki binanın üst katını çepeçevre saran balkonda da vurgulanıyor. Daha ince formda ahşap malzeme yine yatay bir biçimde, aralıklı olarak balkonu oluşturmuş. Evin bu kısmı, üst kattan müthiş manzaraya doya doya bakılacak bir seyir mekanı.
Bir ev için alışılmadık genişliğe sahip bu yapı 400 metrekareden fazla alana sahip. Hem malzeme ve form hem de boyutu açısından sıra dışı bir projeyle karşı karşıyayız.
İç mekan gerçekten nefes kesici. Zeminde ahşap görmeye alışığız ancak bir iç mekanın tamamen ahşaptan oluştuğu örneklere her gün rastlamıyoruz. Zeminden tavana, duvarlara hatta mobilyalara dek her şey doğal açık renk, yumuşak tonlu ahşaptan inşa edilmiş.
Bu mekan bize sanki tüm mekanın tek bir parçadan yapıldığı hissini veriyor. Böyle bir bütünsellik, özellikle bu malzemeyle çok zor yakalanabilir. Sanki başka bir boyuta atlamış gibiyiz, eski tip ahşap kulübelerdeki gibi de değil, çok daha yumuşak tonlarda ve alışılmadık genişlikte bir mekanda özel bir deneyim yaşanıyor.
Yaşam alanı sadece salon denebilecek bir mekan değil, geniş, açık bir mekandan oluşan yaşam alanı mutfak, yemek odası ve oturma odasını kapsıyor.
Bu mekanın en belirgin öğesiyse şüphesiz etkileyici modern şöminesi. Özgün tasarımlı üç koltuğun eşlik ettiği şömine çevresi de onunla bütünlük arz ediyor. Biliyoruz ki ateş ve ahşap öldürücü bir birliktelik, ancak tasarım anlayışı bu tehlikeden feyz alarak şekillenmiş. Şöminenin ahşap duvarlardan ayrılmış bir bacası, yine ateşten etkilenmeyecek bir tabanı var. Aynı sebeple şöminenin önündeki alanda da ahşap zemin yerine doğal taş kaplama tercih edilmiş.
Şömine çevresinde ahşap dışında renk ve dokuya rastladıktan sonra bir bölümde daha farklı bir malzeme göze çarpıyor. O da mutfak. İç mekanda taze bir nefes gibi duran beyaz, mutfağı ayrıştırıyor ve müthiş bir kontrast yaratıyor. Beyaza aynı zamanda yemek masasının banklarını kaplayan tüylü minderlerde görüyoruz.
Mutfakta mekandan ayrışan, beyaz kapaklı duvarlar geometrik bir vurgu yaparken, çalışma alanı L şeklinde tasarlanmış. Modern bir mutfağın fonksiyonel kurallarına uygun olan bu mekanın yemek bölümüne bakan kısmı aynı zamanda kahvaltı ve atıştırma masası işlevi gören bir mutfak adası niteliğinde.
Ahşap gerçekten de son derece rahat ve konforlu bir atmosfer yaratmak için biçilmiş kaftan. Dolayısıyla bir yatak odasının konforu sadece malzemeyle bile sağlanmış görünüyor. Ahşabın dokusu ve rengi bu oda samimi ve konforlu bir atmosferde dinlenme ve rahatlama için mükemmel bir aura yayıyor.
Banyoda ahşap olamazmı dediniz?
Islak mekan olan banyoda ahşap kullanılmadığını düşünmemiş,
yok artık, o kadar da değil demiş olabilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Gelişen teknoloji ahşabın neme dayanıklılığını arttırmaya olanak sağladığı için banyolarda da ahşap kullanımı imkansız değil. Ancak banyonun tasarımı o kadar ustaca ki, duvarın içine gömülü olan ve iki lavaboyu taşıyan suya dayanıklı malzeme zeminde de devam ediyor ve bu muhteşem detay ahşabın suyla direkt temasını önlemeye yarıyor.
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