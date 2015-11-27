현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Şahane bir modern villa

Özlem K. Özlem K.
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO Modern Evler Seramik Beyaz
Loading admin actions …

İspanya'da konumlanan bu modern villa çarpıcı mimarisi, malzemeleri en doğal halleriyle kullanışı ve sahibine özel çizilmiş projesi ile öne çıkıyor. Estudio P Arquitecto tarafından tasarlanan bina hem mimari ustalığı sergiliyor hem de evin müstakbel sakinlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. Bu tasarımın böyle bir başarıya ulaşmasındaki en büyük etken ise konutun mimarları ile sakinleri arasında kurulan iletişim, görüşlerdeki samimiyet ve fikir birliği.

Modern yaşam tarzına uygun bir proje

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO Modern Evler Seramik Beyaz
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

Projenin en büyük özelliği içinde hem bir konut hem de bir ofis alanı içermesi. İki farklı amaca yönelik olmakla birlikte, teknik olarak aynı çatı altında diyebileceğimiz bu iki alan binanın iç kısmında ayrılıyor ve tamamen iki farklı mekana bölünüyor. Konut sahipleri bu tasarımı özellikle istemiş zira evden çalışmanın zorluklarının başında ilgi dağınıklığı geliyor ve her ne kadar ev bünyesinde olsa da ofis alanının yaşam alanından tamamen ayrılması çalışan kişinin konsantrasyonu için çok da iyi.

Binanın ana girişi

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO Modern Koridor, Hol & Merdivenler Seramik Beyaz
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

Eve geniş bir koridor görünümde olan açık kısımdan giriliyor. Farklı doğal malzemelerin mükemmel bir uyum içinde bir arada kullanıldığı bu girişin ardında konuta ve ofise şeklinde iki ayrı mekan bulunuyor. Krem rengine sahip, mat tuğla duvar, parlak cilalı doğal taş zemin döşemesi ve koyu renk cilalı büyük ahşap kapı, yapıyı tasarlayan mimarların farklı malzemelere olan sevgisinin birer göstergesi niteliğinde.

Merdivenler

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Beyaz
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

Yine, farklı malzemelerin ustaca bir arada kullanıldığı, zarif ancak sağlam görünüşlü bir tasarım örneği ile karşı karşıyayız. Neredeyse havada süzülüyormuş gibi görünen ahşap merdivenler metal parçalar ile birleştirilmiş. Camdan imal edilen ve tamamen transparan olduğu için neredeyse görünmez olan korkuluk ise mekanın boğucu ve sıkıcı olmasını engellemiş. Malzemeler arasında kurulmuş ilişkinin profesyonelliği tüm bu sadeliğe rağmen ve onun sayesinde oldukça göz alıcı.

Binanın konumu

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO Modern Balkon, Veranda & Teras Granit Beyaz
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

Hafif yüksek bir tepede yer alan bina, sahiplerine muhteşem şehir manzaraları vadediyor. Yirmi metreye yirmi dört metre genişliğinde bir alan üzerine kurulu olan bu evin yönünü belirleyen unsurlardan biri de manzara olmuş. Ana giriş kapısının orada yer alması nedeniyle ön cephesi olarak nitelendirebileceğimiz yüz caddeye bakıyor, bu nedenle az sayıda pencereye sahip. Yüksekten manzaraya bakan diğer cephe ise geniş pencereler ve sürgülü cama kapılar ile donatılmış.

Arka cephe

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO Modern Evler Seramik Beyaz
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

Evin arka cephesi yaşam alanlarının olduğu kısım. Ön cephe yol tarafında olduğu için, mahremiyet nedeniyle o tarafa yaşam alanı konulmamış. Geniş pencerelere ve srgülü cam kapılara sahip olan arka cephe ise hem muhteşem bir şehir manzarasına hem de konutun kendi özel havuzuna bakıyor.

Açık yüzme havuzu

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO Modern Havuz Seramik Kahverengi
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

İspanya'nın tıpkı ülkemizin batı ve güney kısımlarına benzer muhteşem bir iklimi var. Bu da açık yüzme havuzunu yılın oldukça uzun bir kısmı kullanılır duruma getiriyor. Konutun epey büyük bir açık yüzme havuzu mevcut. Yalnızca eğlence amaçlı değil, dinlenme, rahatlama ve sağlıklı bir yaşam için spor yapma imkanı da veren bir yüzme havuzu, evin bulunduğu iklimde yılın beş-altı ayı kadar uzun bir süre rahatlıkla kullanılabiliyor. Havuzun çevresinde yer alan geniş deck ise eğlenceli partiler vermeye hazır gibi.

Bu modern evin mimarisini beğendiyseniz, Sadelik ve stilin göz kamaştıran dansı başlıklı yazımızda yer alan ev de hoşunuza gidebilir.

homify 360°: Asaletin sadelikle buluşması
Bu modern villayı siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler