Şahane bir modern villa

İspanya'da konumlanan bu modern villa çarpıcı mimarisi, malzemeleri en doğal halleriyle kullanışı ve sahibine özel çizilmiş projesi ile öne çıkıyor. Estudio P Arquitecto tarafından tasarlanan bina hem mimari ustalığı sergiliyor hem de evin müstakbel sakinlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. Bu tasarımın böyle bir başarıya ulaşmasındaki en büyük etken ise konutun mimarları ile sakinleri arasında kurulan iletişim, görüşlerdeki samimiyet ve fikir birliği.
Projenin en büyük özelliği içinde hem bir konut hem de bir ofis alanı içermesi. İki farklı amaca yönelik olmakla birlikte, teknik olarak aynı çatı altında diyebileceğimiz bu iki alan binanın iç kısmında ayrılıyor ve tamamen iki farklı mekana bölünüyor. Konut sahipleri bu tasarımı özellikle istemiş zira evden çalışmanın zorluklarının başında ilgi dağınıklığı geliyor ve her ne kadar ev bünyesinde olsa da ofis alanının yaşam alanından tamamen ayrılması çalışan kişinin konsantrasyonu için çok da iyi.
Eve geniş bir koridor görünümde olan açık kısımdan giriliyor. Farklı doğal malzemelerin mükemmel bir uyum içinde bir arada kullanıldığı bu girişin ardında konuta ve ofise şeklinde iki ayrı mekan bulunuyor. Krem rengine sahip, mat tuğla duvar, parlak cilalı doğal taş zemin döşemesi ve koyu renk cilalı büyük ahşap kapı, yapıyı tasarlayan mimarların farklı malzemelere olan sevgisinin birer göstergesi niteliğinde.
Yine, farklı malzemelerin ustaca bir arada kullanıldığı, zarif ancak sağlam görünüşlü bir tasarım örneği ile karşı karşıyayız. Neredeyse havada süzülüyormuş gibi görünen ahşap merdivenler metal parçalar ile birleştirilmiş. Camdan imal edilen ve tamamen transparan olduğu için neredeyse görünmez olan korkuluk ise mekanın boğucu ve sıkıcı olmasını engellemiş. Malzemeler arasında kurulmuş ilişkinin profesyonelliği tüm bu sadeliğe rağmen ve onun sayesinde oldukça göz alıcı.
Hafif yüksek bir tepede yer alan bina, sahiplerine muhteşem şehir manzaraları vadediyor. Yirmi metreye yirmi dört metre genişliğinde bir alan üzerine kurulu olan bu evin yönünü belirleyen unsurlardan biri de manzara olmuş. Ana giriş kapısının orada yer alması nedeniyle ön cephesi olarak nitelendirebileceğimiz yüz caddeye bakıyor, bu nedenle az sayıda pencereye sahip. Yüksekten manzaraya bakan diğer cephe ise geniş pencereler ve sürgülü cama kapılar ile donatılmış.
Evin arka cephesi yaşam alanlarının olduğu kısım. Ön cephe yol tarafında olduğu için, mahremiyet nedeniyle o tarafa yaşam alanı konulmamış. Geniş pencerelere ve srgülü cam kapılara sahip olan arka cephe ise hem muhteşem bir şehir manzarasına hem de konutun kendi özel havuzuna bakıyor.
İspanya'nın tıpkı ülkemizin batı ve güney kısımlarına benzer muhteşem bir iklimi var. Bu da açık yüzme havuzunu yılın oldukça uzun bir kısmı kullanılır duruma getiriyor. Konutun epey büyük bir açık yüzme havuzu mevcut. Yalnızca eğlence amaçlı değil, dinlenme, rahatlama ve sağlıklı bir yaşam için spor yapma imkanı da veren bir yüzme havuzu, evin bulunduğu iklimde yılın beş-altı ayı kadar uzun bir süre rahatlıkla kullanılabiliyor. Havuzun çevresinde yer alan geniş deck ise eğlenceli partiler vermeye hazır gibi.
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