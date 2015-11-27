Şahane bir modern villa

İspanya'nın tıpkı ülkemizin batı ve güney kısımlarına benzer muhteşem bir iklimi var. Bu da açık yüzme havuzunu yılın oldukça uzun bir kısmı kullanılır duruma getiriyor. Konutun epey büyük bir açık yüzme havuzu mevcut. Yalnızca eğlence amaçlı değil, dinlenme, rahatlama ve sağlıklı bir yaşam için spor yapma imkanı da veren bir yüzme havuzu, evin bulunduğu iklimde yılın beş-altı ayı kadar uzun bir süre rahatlıkla kullanılabiliyor. Havuzun çevresinde yer alan geniş deck ise eğlenceli partiler vermeye hazır gibi.

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