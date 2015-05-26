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Edirne'de kıpır kıpır bir daire

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homify İç Dekorasyon
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Bir daireyi dekore ederken izlenecek yollardan biri belirli bir üslûp benimseyip, evin tüm odalarını bu üslûba uygun düşecek şekilde yerleştirmek, mobilyaları buna göre seçmek ve günün sonunda da bütünlüklü bir hava elde etmektir. Ama elbette dekorasyon konusunda tek bir doğru ve tek bir yaklaşım yok. Evsahibinin zevkine göre, tam tersi bir anlayışı benimseyip, evi farklı üslûp, tarz ve yaklaşımların dans ettiği eklektik bir tarzla donatmak da mümkün. Bugün size tanıtacağımız daire, ikinci yaklaşımın başarıyla uygulandığı bir apartman dairesi. Edirne'de bulunan Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon'un Uzunköprü ilçesinde üstlendiği bu proje farklı odalarından farklı tasarım anlayışlarının benimsendiği ve toplamda göz alıcı bir manzarnın ortaya çıkarıldığı hoş bir ev dekorasyon projesi. Hazırsanız bu evin bazı odalarında bir gezintiye çıkabiliriz.

Merdivenler

homify Pencere & KapılarKapılar
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Farklı tarzların dansına evsahipliği yapan bu evin en klasik ve lüks ayrıntılarından birini fotoğrafta gördüğünüz bu merdiven oluşturuyor. Ahşabın sıcaklığını taşıyan sıradan bir merdiven olacakken, altın rengi trabzan ve özel şekilleriyle trabzanı teşkil eden şeffaf parçalar sayesinde birdenbire kendine özgü bir hava kazanan merdiven eve ilk girişte dikkat çekecek denli özel.

Geçiş

homify İç Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Yine bir kesitle turumuza devam edecek olursak, Uzunköprü'deki evin karakteri konusunda biraz daha fikir sahibi olabiliriz. Evin ikinci katındaki salonun girişini gördüğümüz bu kısımda özellikle payrak desenleriyle göz alıcı bir hale bürünen beyaz kapının yanısıra giriş kısmını aydınlatan şık avizeler de dikkat çekiyor.

Heyecan verici bir mutfak

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Farklı tarzların birleştiği bir ev derken bundan söz ediyorduk aslında. Burada gördüğünüz gibi yukarıdaki klasik tarzla hiç ilgisi olmayan, modern, renkli, kıpır kıpır bir mutfak bulunuyor evde. Dolaplar ve bar tabureleriyle vurgulanan ve mekânı tamamen egemenliği altına alan kırmızı, mutfağa tutkuyla giren, saatlerini burada geçirenler için ideal renk aslında. Bu renk lake orta tezgâh, parlak zemin ve mekâna endüstriyel bir esinti katan elektronik aletler ve aspiratör bacasıyla birleşince; ortaya hem pırıl pırıl, hem rahat, hem işlevsel, hem de her yönüyle insanı heyecanlandıran bir mutfak çıkıyor.

Mutfağa diğer açıdan bakış

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Bu açıdan baktığımızda ise beyazla kırmızının pırıltısı karşısında gri paspasların hoş bir kontrast unsuru olarak mekânı renklendirdiğini görüyoruz. Ayrıca kırmızı vurgusunun tencere kapaklarında, fırında asılı duran küçük havluda ve tavan ışıklandırmasında da devam ederek mutfağı nasıl daha da büyüleyici kıldığına da dikkatinizi çekmek isteriz.

Asil yatak odası

homify Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
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Rengarenk mutfağın aksine tasarımı gerçekleştiren ekip, evin yatak odasında ağırlığı siyahla beyazın asalet ve duruluğuna vermiş. Kırmızı vurgusu burada da ekstra bir koltuk ve perdeyle sağlanıyor olsa da, yatak odası örtülerinden duvarlara ve duvar kapaklarına dek siyah-beyaz-gri tonlarının odaya hakim olduğunu görüyoruz. Ayrıca yatak başlığı ile komodinlerin tek bir ünite olarak tasarlandığı orijinal yatağa da dikkat çekmek gerekiyor.

Huzur verici banyo

homify BanyoDekorasyon
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homify
homify

Banyoda ise daha rustik bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Tıpkı bir dağ evi ya da Fransız taşra evindeki gibi koyu renk ahşap malzemenin baş rolü oynayarak damga vurduğu banyonun bu huzur verici havası ahşap çerçeveli ayna ve özel tasarım lavabo haznesiyle tamamlanıyor. yerdeki altın rengi paspasla, aynı rengi taşıyan armatürün kendi aralarındaki uyumu ve odaya kattıkları ekstra renge de dikkatinizi çekmek isteriz. Hem orijinal, hem işlevsel, hem de huzur verici bir banyo.

Çocuk odası

homify Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bu evdeki turumuzu, evin delikanlısı için özel olarak tasarlanan bu odayla bitirelim. Ebeveyn yatak odasında olduğu gibi yine siyah-beyaz renklerin ağırlıkta olduğu bu oda, kullanım amacı doğrultusunda canlı renklerle de desteklenmiş. Özellikle tavandan asılı duran ve bir motosiklet şeklinde tasarlanan lamba görüp görebileceğiniz en ilginç ve kendine özgü aksesuarlardan biri olabilir. 

Bu evi beğendiyseniz, Bursa'daki bu enfes daireyle ilgili yazımıza da göz atabilirsiniz.

Ne siyah ne beyaz, şimdi trend gri oturma grupları
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bu evi siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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