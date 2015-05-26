Edirne'de kıpır kıpır bir daire

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bu evdeki turumuzu, evin delikanlısı için özel olarak tasarlanan bu odayla bitirelim. Ebeveyn yatak odasında olduğu gibi yine siyah-beyaz renklerin ağırlıkta olduğu bu oda, kullanım amacı doğrultusunda canlı renklerle de desteklenmiş. Özellikle tavandan asılı duran ve bir motosiklet şeklinde tasarlanan lamba görüp görebileceğiniz en ilginç ve kendine özgü aksesuarlardan biri olabilir.

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