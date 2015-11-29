Muhteşem bir tatil evi!

Şehir hayatının günlük rutini oldukça yorucu ve can sıkıcı olabilir. Bütün o kalabalık, gürültü ve kirlilikten kaçıp kafa dinlemek istediğiniz zamanlarda, dingin ve huzurlu mekanlar ararsınız. Meksika'da tam da bu ihtiyacı karşılayacak, tarih kokan bir tatil ve dinlenme evi var. 1920 yılında inşa edilmiş ve Chapala – Jalisco'da bulunan bu tatil evi, birçok özelliği ile sizi tatil planları yapmaya ikna edecek. İlk inşasından sonra, zaman içerisinde, bulunduğu arazinin el değiştirmesi ile birkaç parçaya ayrılan ve parçaları farklı amaçlarla kullanılan yapının bir bölümü, 1997 yılında başlanan bir proje ile restore edilerek, nihayet 2000 yılında tatil evi olarak kullanıma açılmış. Proje sahibi olan Mikkael Kreis Architects yapının hiçbir özelliğini bozmadan başarılı bir iş çıkarmış. Bu göz alıcı yapıyı bütün detayları ile sunacağız.
Kim istemezdi ki? Binanın çatısı, kapı ve pencereleri ilk inşa edildiği yıllardaki formunda bırakılmış. Kapı ve pencerelerdeki masif ağaç görüntüsü daha ilk girişte natürel dokusuyla dikkat çekiyor. Şehrin içinde bulunan ve bembeyaz yapısıyla diğer bütün evlerden ayrılan yapı oldukça ilgi görüyor.
Rustik, Akdeniz ve country stillerinden çizgiler taşıyan eklektik yapısı evin tarihi dokusuyla büyük bir uyum sağlıyor. Doğayı çağrıştıran ferah renkler ve aydınlık ortamlarla huzurlu bir mekan yaratılmış. Özellikle beyaz, yeşil ve mavinin sıkça kullanıldığı dekorda baş rol ise ahşap ögelere verilmiş.
İlk inşa edildiği yıllarda eklenen mobilyaların korunduğu dekorda, antik Roma, Mısır ve Yunan mimarilerinin izlerini görmek mümkün. Bu resimde gördüğünüz masa, antik Roma sütun başlığı üzerine cam konularak oluşturulmuş ikonik bir model. Dekorda buna benzer mobilya ve aksesuarlara sıkça rastlayabilirsiniz. Meraklısı için oldukça heyecan verici.
Dizaynın tropikal ögeleri olan renkli tablolar daha günümüze yakın, modern çizgiler taşıyor. Yemek odası olarak kullanılan bu alan diğer bütün alanların dizayn özellikleri ile uyum içerisinde.
İkonik mobilyalardan bahsetmişken bu çapraz ayak sandalyeler hakkında bilgi vermeden geçmeyelim. Antik Roma mobilyalarının bilinen örneklerinden olan bu sandalye tipi uzun yıllar farklı uygarlıklarda “makam koltuğu” olarak kullanılmış ve Rönesans İtalya'sında yenilenerek ikonik mobilyalar arasına girmiştir. 19. yüzyıldan sonra Dante sandalyesi olarak anılan model genelde katlanabilir formda üretiliyor. Bu evin antik izler taşıyan yapısına oldukça uyumlu.
Yapı form olarak karışık gibi görünse de aslında bahçe, veranda, avlu gibi mekanları barındıran, kompleks ama kullanışlı bir mimariye sahip. Masif ağaç ögelerin sıkça kullanıldığı dekorda metal ve ferforje ögelere rastlamak da mümkün.
Teras olarak kullanılan alan iki kat yüksekliğinde kapalı ve açık bölmeleri bulunan bir alan. Dinlenme ve keyifli çay saatleri için ideal.
Yapının arka kısmında kalan avlu bahçe ve yürüyüş yolundan oluşuyor. Dinlenme alanı olarak ayrılmış alanda çeşitli heykel ve biblolar göze çarpıyor. Beton ve taş ögelerin bulunduğu alanın bitkilendirmesi de oldukça iyi.
Bahçesi, dar alanda bol bitkilendirmeyi başarabilmiş natürel bir yapıya sahip. Özellikle bahçeye bakan pencereye sahip odalarda konaklamak büyük bir keyif olsa gerek. Sadece tatil ve dinlenme evi olarak düşünmeden dekorasyondan ilham alabilirsiniz. Dağ evi, çiftlik evi gibi dinlenme evleriniz varsa dekorasyonu için bu evden yararlanmaktan çekinmeyin.
Yıllanmış ve geniş gövdeli ağaçların bulunduğu büyük bahçe orman havası veren görüntüsüyle sizi tarihi bir evden tropikal bir gezintiye sürükleyebilir.
Bahçe ve avlu gibi alanlara inen merdivenler bol saksı bitkileriyle süslenmiş. Eski görünümlü beton yapıları insana eski bir bağ evinde yaşıyor hissi veriyor.
Kullanılan malzemelerden, uygulama biçimlerine kadar birçok detayıyla dikkat çeken dekor, dağ evi dekore etmek isteyenlere ilham kaynağı olabilir. Ev ve bahçe dekorasyonu hakkında daha fazla öneri ve örnek tasarım için “Ev ve bahçe dekorasyonuna başlama kılavuzu” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.