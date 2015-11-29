Muhteşem bir tatil evi!

Şehir hayatının günlük rutini oldukça yorucu ve can sıkıcı olabilir. Bütün o kalabalık, gürültü ve kirlilikten kaçıp kafa dinlemek istediğiniz zamanlarda, dingin ve huzurlu mekanlar ararsınız. Meksika'da tam da bu ihtiyacı karşılayacak, tarih kokan bir tatil ve dinlenme evi var. 1920 yılında inşa edilmiş ve Chapala – Jalisco'da bulunan bu tatil evi, birçok özelliği ile sizi tatil planları yapmaya ikna edecek. İlk inşasından sonra, zaman içerisinde, bulunduğu arazinin el değiştirmesi ile birkaç parçaya ayrılan ve parçaları farklı amaçlarla kullanılan yapının bir bölümü, 1997 yılında başlanan bir proje ile restore edilerek, nihayet 2000 yılında tatil evi olarak kullanıma açılmış. Proje sahibi olan Mikkael Kreis Architects yapının hiçbir özelliğini bozmadan başarılı bir iş çıkarmış. Bu göz alıcı yapıyı bütün detayları ile sunacağız.