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Modern barbeküler: 10 farklı ve fantastik model

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Stone Barn Conversion Jardim, Mayer & Selders Arquitectura Mayer & Selders Arquitectura Ticari alanlar
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Misafir ağırlamayı sevenlerin hayatlarında barbekülerin ne kadar büyük bir yer tuttuğu hepimizin malumu. Arkadaş ya da aile toplantılarında, hele bir de hava güneşli ve güzelse, mangaldan daha iyi bir sosyalleşme ve yemek aracı düşünemiyoruz. Hatta biraz daha ileri gidip yaz ve bahar aylarımızı güzelleştiren şeylerin başında gelenlerinden birinin mangal toplantıları olduğunu söyleyebiliriz. Yaz akşamları, hafta sonları, gündüz piknikleri… Tüm bunlar hayatımızda mangal diye bir şey olmasaydı çok daha keyifsiz olurdu şüphesiz. 

Ancak mangal ya da barbekü denilince aklımıza genellikle hep büyük bir bahçe ve klasik mangal ekipmanları geliyor değil mi? Oysa balkonlarda ya da dar alanlarda kullanabileceğiniz fonksiyonel mangal ve barbekü modelleri de giderek yaygınlaşmaya başladı. İşte biz de bu yazımızda, şimdiden yazı ve baharı özlemeye başlayanlar için modern mangal modellerini derleyelim dedik.

Hem işlevli hem dekoratif

Stone Barn Conversion Jardim, Mayer & Selders Arquitectura Mayer & Selders Arquitectura Ticari alanlar Oteller
Mayer &amp; Selders Arquitectura

Stone Barn Conversion Jardim

Mayer & Selders Arquitectura
Mayer &amp; Selders Arquitectura
Mayer & Selders Arquitectura

El değmemiş harika bir doğanın içinde yer alan bu doğal ve göz alıcı evin terası keyifli vakitler geçirmeye odaklanılarak özel olarak dizayn edilmiş. Terasın baş rol oyuncusu ise elbette barbekü! Bu şahane örnekte barbekü yalnızca bir sosyalleşme yemek pişirme aracı olarak değil, aynı zamanda dekoratif olarak da evi tamamlayan bir tasarım unsuru olarak kullanılmış.

Kendin pişir kendin ye!

BRASERO KUB CLASSIC AU BOIS, KUB KUB BahçeOcak & Barbekü
KUB

KUB
KUB
KUB

Barbekü partilerinde her zaman mangaldan ve etleri pişirmekten sorumlu olan kişi maalesef sohbetten uzak kalır çünkü mangal sürekli olarak başında durulması gereken bir pişirme aracıdır. Ancak bu modern barbekü modelinde buna harika bir çözüm üretilmiş ve mangal alanının çevresi yemek masası olarak dizayn edilmiş. Böylelikle bir yandan pişirip bir yandan yemeğin koyu sohbetinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Esprili bir tasarım

HOTPANTS, kunsteboer kunsteboer BahçeOcak & Barbekü
kunsteboer

kunsteboer
kunsteboer
kunsteboer

Cesur ve gözüpek dizaynıyla işte karşınızda fantastik bir barbekü modeli! Kıvrımlı bir kadın bedeninden ilham alınarak dizayn edilmiş olan bu barbekü hem eğlenceli ve esprili bir görünüme sahip hem de sıra dışı yapısıyla öne çıkıyor.

Şık ve zarif

Terrassenofen "Smiley", Rolandsschalenwerkstatt Rolandsschalenwerkstatt BahçeOcak & Barbekü
Rolandsschalenwerkstatt

Rolandsschalenwerkstatt
Rolandsschalenwerkstatt
Rolandsschalenwerkstatt

Taşınabilir mangalların genellikle küçük ve tek tip olmasına alışkınız. Ama bu örnekte oldukça sıra dışı ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Hem oldukça geniş bir pişirme alanı hacmine sahip olan hem de alışılmışın dışında ve zarif görüntüsüyle dikkat çeken bu barbekü modelinin rengi bile fark yaratıyor!

Teraslar için ideal

Remodelação Moradia Uni familiar - Exterior , Lendas e Detalhes, Lda Lendas e Detalhes, Lda
Lendas e Detalhes, Lda

Lendas e Detalhes, Lda
Lendas e Detalhes, Lda
Lendas e Detalhes, Lda

Eğer terası olan bir apartmanda yaşıyorsanız teras alanınıza barbekü yaptırmak evinizin keyfini oldukça arttıracaktır. Portekizli mimarlık firması Legend and Details tarafından dizayn edilen bu terasın karakterini belirleyen ana tasarım unsuru terasın duvarlarındaki ahşap kaplamalar.  Ahşap ve metal tonlarının bir araya gelerek modern bir atmosfer oluşturduğu terasta kontrast içinde bir şıklık sağlayan beyaz barbekü de öne çıkan tasarım unsurlarından biri.

Minimalizmin fantastik dünyası

MORADIA PARK, ARQAMA - Arquitetura e Design Lda ARQAMA - Arquitetura e Design Lda Modern Bahçe
ARQAMA – Arquitetura e Design Lda

ARQAMA - Arquitetura e Design Lda
ARQAMA – Arquitetura e Design Lda
ARQAMA - Arquitetura e Design Lda

Geleneksel barbekü uygulamalarına meydan okuyan bu tasarımda ise tertemiz ve pürüzsüz bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Dediğimiz gibi modern ve fonksiyonel bir barbeküye sahip olmak için illa ki geniş ve gösterişli bahçeler ya da teraslar gerekmiyor. Son derece minimalist ama bir o kadar da fantastik ve sıra dışı tasarımlar mümkün.

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Lüksün modernle buluşması

Foyers d'extérieurs, Braseros, Buchers, SO GARDEN SO GARDEN BahçeOcak & Barbekü
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Göz kamaştırıcı modern barbekü modellerinden biri de bu resimde gördüğümüz gibi hem kullanım açısından hem de görünüm bakımından fark yaratan lüks ve modern bir tarz. Doğallık, lüks ve sadeliğin bir araya geldiği modelin en dikkat çekici özelliği ise tavandan sarkan ve havada asılı duran farklı yapısı.

Masa üstü mangal!

Na Grilla z designem od Fabryka Form, Fabryka Form Fabryka Form BahçeOcak & Barbekü
Fabryka Form

Fabryka Form
Fabryka Form
Fabryka Form

Büyük bahçelere sahip olmayanlar için mükemmel seçeneklerden bir diğeri ise bu tarz masa üstü barbeküler! Çekici tasarımlarıyla yemeğinizi estetik açıdan da güzelleştirecek olan bu mangal modelleri oldukça kullanışlı ve pratik olmalarıyla da modern dekorasyon dünyasında öne çıkıyorlar.

Taşınabilir ve pratik

Vuurschalen/Vuurkorven, Barbecook Barbecook BahçeOcak & Barbekü
Barbecook

Barbecook
Barbecook
Barbecook

Mangalların en çok kullanıldığı alanlardan biri de şüphesiz ailece ya da kalabalık arkadaş gruplarıyla gittiğimiz pikniklerdir. Ve piknikte mangal keyfine varabilmemiz için de taşınabilir bir barbeküye sahip olmamız gerekir. Yuvarlak yapısıyla yer tasarrufu sağlayan ve geniş bir pişirme alanına sahip olan bu şık mangal da arabada taşımak için oldukça pratik.

Evin içinde mangal keyfi

homify BahçeOcak & Barbekü
homify

homify
homify
homify

Mangal denilince aklımıza hemen yaz mevsiminin gelmesinin bir sebebi var: Mangal partilerinin yaz ve bahar aylarında dış mekanlarda yapılabilmesi. Oysa gelişen tasarım teknolojisi sayesinde artık bu keyif kışın ortasında ve evinizin içinde de hayata geçebilir. İç mekan barbeküleri mutfağını hareketlendirmek isteyenler için en ideal tercihlerden biri!

Eski bir barınağın sürpriz dönüşümü
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