Modern barbeküler: 10 farklı ve fantastik model

Misafir ağırlamayı sevenlerin hayatlarında barbekülerin ne kadar büyük bir yer tuttuğu hepimizin malumu. Arkadaş ya da aile toplantılarında, hele bir de hava güneşli ve güzelse, mangaldan daha iyi bir sosyalleşme ve yemek aracı düşünemiyoruz. Hatta biraz daha ileri gidip yaz ve bahar aylarımızı güzelleştiren şeylerin başında gelenlerinden birinin mangal toplantıları olduğunu söyleyebiliriz. Yaz akşamları, hafta sonları, gündüz piknikleri… Tüm bunlar hayatımızda mangal diye bir şey olmasaydı çok daha keyifsiz olurdu şüphesiz.

Ancak mangal ya da barbekü denilince aklımıza genellikle hep büyük bir bahçe ve klasik mangal ekipmanları geliyor değil mi? Oysa balkonlarda ya da dar alanlarda kullanabileceğiniz fonksiyonel mangal ve barbekü modelleri de giderek yaygınlaşmaya başladı. İşte biz de bu yazımızda, şimdiden yazı ve baharı özlemeye başlayanlar için modern mangal modellerini derleyelim dedik.