Ege'nin incisi Bodrum'u kuşbakışı gören bir villa

Bodrum'la ve Bodrum'da bulunan çeşitli projelerle ilgili sık sık yazılar yazıyoruz. Bunun tek sebebi Bodrum'u çok seviyoruz olmamız değil elbette. Geleneksel mimarisiyle zaten akıllarda yer eden ve beyaz badanalı eski evleriyle meşhur olan Bodrum, inşaat sektörünün gözdelerinden biri olarak yeni projelerden de nasibini fazlasıyla alıyor. Pek çoğu iddialı ve görülmeye değer olan bu projeler Bodrum'un marka değerini de gün geçtikçe arttırıyor. Bu yazımızda da bu iddialı projeler arasında son dönemde sivrilenlerden birini ele alıyoruz. Bodrum'un en güzel kıyılarından Gündoğan Koyu'nu tepeden gören harika bir manzaraya hakim bir konumda bulunan KLT Yapı imzalı Novo Maison Bodrum, yakından bakılmayı hak edecek kadar güzel bir proje. Gelin Arthur & Miller portföyünde bulunan bu yapıyı birlikte inceleyelim.
Paranın her zaman satın alamayacağı şeyler vardır. Bu türden bir manzara da sanırım onlardan biri. Bodrum'a bu kadar hakim bir konumda bulunan çok az sayıda ev var. Ve sanıyoruz o evlerden pek azı, mimarisi ve diğer özellikleriyle içinde bulunduğumuz bu villayla rekabet edebilecek düzeydedir.
Novo Maison Bodrum, yalnızca lüks evleri ve olağanüstü manzarasıyla değil, gerek bahçelerde gerekse de diğer ortak kullanım alanlarındaki iddialı peyzaj tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Yeşilin her tonunun başarıyla kullanıldığı bu tasarımlar, Bodrum'un o masmavi deniziyle birleşerek manzaranın güzelliğinde çarpan etkisi yaratıyor adeta.
Böylesi bir manzara, bu denli iddialı bir villa, üstüne üstlük böyle bir projede; elbette iç mekanlarda da bu standartların yakalanmasında şaşılacak bir şey yok. Geniş cam duvarlar yardımıyla mümkün olduğunca manzaranın kesilmediği bu geniş salonda, gerçekten lüksün yeni bir tanımıyla karşılaşıyor gibiyiz. Her köşesinden ayrı bir asalet fışkırıyor dersek abartılı olmaz herhalde.
Villanın geriye kalan bölümlerine kıyasla, yatak odasında daha sade bir tasarım çizgisi hakim. Gereksiz kalabalıktan ve yoruculuktan uzak bir yatak odası, doğru bir uyku için yerinde bir tercih. Pek çok lüks evde yatak odaları evin geneline kıyasla daha sade olabiliyor. Bu odanın dikkat çeken unsurlarından bir tanesi de arka planda görülen son derece geniş dolap ve giyinme odası bölümü.
Banyoda hem zeminde hem de duvarda ahşap parke görünümlü ve biçimli bir ıslak zemin uygulaması kullanılmış. Oldukça gerçekçi görünmekle birlikte aldatıcı da olmayan bu tercih, banyoya çok sıcak bir hava katmış. Çeşitli aksesuarlar ve detaylarla estetik açıdan güçlendirilen mekanın gizli yıldızı ise tavana gizlenmiş aydınlatmalar. Yumuşak bir aydınlatma sağlayan bu bölüm huzurlu bir hava veriyor banyoya.
Geniş maddi imkanlarla donatılan evler, bu doğrultuda otomatik olarak şık ve lüks evler olmazlar. Böyle bir genel kabul vardır ama bu pek doğru değildir. Nice villalar, hatta malikaneler vardır ki, korkunç yatırımlar yapıldığı halde şık sonuçlar elde etmek mümkün olmamıştır. Bu yüzden profesyonel dokunuşu, özellikle de bir tasarımcının katkısı vazgeçilmez ve başka bir şeyle değişilemezdir. Gerekirse bir odadan feragat edip kalan odalarınız için profesyonel yardım almak çoğu kez iyi bir fikirdir. Bu villada maddi imkanların ölçülü ve doğru tercihlerle yönlendirildiğini görüyoruz. Hem bir sinema odası hem de mini bir kişisel spor salonu olan bu çok amaçlı oda, bu iddiamızı kanıtlamak için tek başına bile yeterli olacaktır sanıyoruz.
Böyle bir eviniz olursa, çok sayıda misafiriniz olması da kaçınılmazdır. Belki de uzun yıllardır görmediğiniz arkadaşlarınız bile sizi ziyaret etmek isteyebilir. Çok doğal değil mi? Böyle bir misafir odasında birkaç gün geçirmeyi kim istemez. Sıradışı manzarası ve eksiksiz konforuyla bu misafir yatak odası gerçekten de en iddialı beş yıldızlı otelleri dahi aratmayacak düzeyde bir lüks vaat ediyor.
Bodrumseverlerin Bodrum'da yazlık ev ferahlığı yazımıza da bakmalarını tavsiye ediyoruz.