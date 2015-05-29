Ege'nin incisi Bodrum'u kuşbakışı gören bir villa

Geniş maddi imkanlarla donatılan evler, bu doğrultuda otomatik olarak şık ve lüks evler olmazlar. Böyle bir genel kabul vardır ama bu pek doğru değildir. Nice villalar, hatta malikaneler vardır ki, korkunç yatırımlar yapıldığı halde şık sonuçlar elde etmek mümkün olmamıştır. Bu yüzden profesyonel dokunuşu, özellikle de bir tasarımcının katkısı vazgeçilmez ve başka bir şeyle değişilemezdir. Gerekirse bir odadan feragat edip kalan odalarınız için profesyonel yardım almak çoğu kez iyi bir fikirdir. Bu villada maddi imkanların ölçülü ve doğru tercihlerle yönlendirildiğini görüyoruz. Hem bir sinema odası hem de mini bir kişisel spor salonu olan bu çok amaçlı oda, bu iddiamızı kanıtlamak için tek başına bile yeterli olacaktır sanıyoruz.