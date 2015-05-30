Mutfaklarda siyah beyaz estetiği

Oldukça yakın bir döneme kadar evlerimizin ve iş yerlerimizin pek az bölümünde siyaha yer verilirdi. İş yerlerinde nispeten daha fazla olmakla birlikte, masalar, iskemleler, büfeler gibi belli başlı birkaç mobilya türü dışında, ne duvarlarda ne de banyo mutfak gibi alanlarda siyah kullanılmazdı. Fakat önce banyolarda, sonra da başka pek çok mekanda tercih edilebilir bir renk haline geldi. Kuşkusuz bu durumda aydınlatma seçeneklerinin büyük ölçüde genişlemesi ve koyu renklerin korkulacak tercihlerinin olmadığının kabul görmesinin büyük bir etkisi var. Beyaz da yine belli sınırlı alanlar dışında, özellikle de her türlü kiri ve lekeyi kolayca gösteriyor olmasından ötürü çok fazla tercih edilen bir renk değildi. Mutfak dolapları ve banyolar haricinde evlerde çok fazla beyaz mobilya ve döşeme göremezdiniz. Ama bugün artık ev ve iş yerlerinin estetik özellikleri, fonksiyonel özellikleriyle yarışacak kadar çok üzerinde durulan bir konu. Bu yüzden de geçmişten gelen ve bir kısmının hemen hiç anlamı kalmamış alışkanlıklar da terk edilerek önceleri hiç rağbet görmeyen pek çok şeye yeni alanlar açılıyor. Bordo, hatta siyah gibi en koyu renkler bile duvarlarda kullanılıyor. Beyaz kanepeler salonlarda yerini alıyor. Ve bugün sizler için derlediğimiz mutfaklarda olduğu gibi, siyah ve beyaz bir araya gelerek harikalar yaratabiliyor. Gelin bu son derece şık ve iddialı siyah beyaz mutfaklara biraz daha yakından bakalım. Kendi mutfağınız için de yaratıcı fikirler bulacaksınız.
Başta da söylediğimiz gibi, ev sahipleri ve tasarımcılar artık hiçbir renkten, hiçbir olasılıktan korkmuyor ve mekana uygun gördüklerini cesurca uyguluyorlar. Elbette malzeme biliminin ilerlemesi ve leke tutmayan, kolay temizlenen materyallerin yaygınlaşması ve maliyetlerinin düşmesinin de bunda payı var. Bu doğrultuda adeta kar beyazı zeminlerin hakim olduğu böyle bir mutfağa sahip olmak da hayal değil artık. Bu saflık timsali beyazlığa yapılan siyah dokunuşlar ise kattıkları kontrastla beyazın yoruculuğunu silip yerine mükemmel bir estetik bırakıyor. Eşittir Mobilya imzasını taşıyan bu tasarım her türden eve ve tasarım tercihine de rahatlıkla uyum sağlayacak türden.
34 Architects tarafından tasarlanan bu modern mutfakta, sade ve minimal bir çizgi dikkatleri çekiyor. Mutfak dolaplarını gizlenmiş kulpları, siyah renkle de birleşerek uzunlamasına yerleşime sahip bu mutfağa müthiş bir akıcılık katıyor. Tezgahta beyazın tercih edilmesi ve yine zemindeki gri tonlardaki kırçıllı kaplama da ince bir kontrastla mutfağın şıklığını tamamlıyor.
Küçük alanlarda büyük işler başarmak genellikle oldukça zordur. Özellikle de mutfak gibi fonksiyonelliğin çok önemli ve birincil öncelikli olduğu bir mekanda, gereken her şeyi sınırlı bir alana sığdırıp yine de estetikten taviz vermemek, kolay başarılacak bir iş değil. Gkhnerdgn Architecture Office imzası taşıyan bu küçük ama son derece şık mutfakta bu başarılmış. Destekleyici aksesuarlarla birlikte mozaikvari bir şıklığın hakim olduğu mutfak aynı zamanda işlevsellikten de ödün vermiyor.
Bazı tasarımlar vardır ki, belirli kalıplarla onları tarif etmek, ezberden şu ya da bu isimle tarif etmek kolay değildir. Örneğin Luce Mutfak & Banyo tarafından dizayn edilen bu mekanı ele alalım. Buraya basit bir mutfak deyip geçersek biraz ayıp etmiş olmaz mıyız? Hem İskandinav tasarım çizgisi izleri taşıyan hem de fütüristik bir tarzı da andıran bu sıradışı mekan, bir mutfakta olması gereken her şey fazlasıyla sunmasının yanı sıra, adeta bir salon kadar ferah ve vakit geçirmeye uygun. Yemek programlarında, hatta yemek kanallarında dahi görmeye alışkın olmadığımız bu iddialı mutfakta yapılacak ve yenilecek yemekler kuşkusuz bambaşka ufuklar açacaktır.
Geleneksel bir tarzın hakim olduğu bu mutfakta ise davlumbaz, ocak ve fırından oluşan modern üçlü sette siyah renk tercih edilerek hem kontrast hem de ahenkli bir şıklık elde edilmiş. Klasik bir mutfağın içine dolaplarla aynı renkte, yani bu örnekte beyaz ankastre grubu yerleştirilmiş olsaydı, belki de bir parça çiğ ve tezat bir şey çıkacaktı ortaya. Fakat Kordoba Mutfak, akıllıca bir tercihle son derece şık bir sonuca ulaşmayı başarmış.
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