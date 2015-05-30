Mutfaklarda siyah beyaz estetiği

Oldukça yakın bir döneme kadar evlerimizin ve iş yerlerimizin pek az bölümünde siyaha yer verilirdi. İş yerlerinde nispeten daha fazla olmakla birlikte, masalar, iskemleler, büfeler gibi belli başlı birkaç mobilya türü dışında, ne duvarlarda ne de banyo mutfak gibi alanlarda siyah kullanılmazdı. Fakat önce banyolarda, sonra da başka pek çok mekanda tercih edilebilir bir renk haline geldi. Kuşkusuz bu durumda aydınlatma seçeneklerinin büyük ölçüde genişlemesi ve koyu renklerin korkulacak tercihlerinin olmadığının kabul görmesinin büyük bir etkisi var. Beyaz da yine belli sınırlı alanlar dışında, özellikle de her türlü kiri ve lekeyi kolayca gösteriyor olmasından ötürü çok fazla tercih edilen bir renk değildi. Mutfak dolapları ve banyolar haricinde evlerde çok fazla beyaz mobilya ve döşeme göremezdiniz. Ama bugün artık ev ve iş yerlerinin estetik özellikleri, fonksiyonel özellikleriyle yarışacak kadar çok üzerinde durulan bir konu. Bu yüzden de geçmişten gelen ve bir kısmının hemen hiç anlamı kalmamış alışkanlıklar da terk edilerek önceleri hiç rağbet görmeyen pek çok şeye yeni alanlar açılıyor. Bordo, hatta siyah gibi en koyu renkler bile duvarlarda kullanılıyor. Beyaz kanepeler salonlarda yerini alıyor. Ve bugün sizler için derlediğimiz mutfaklarda olduğu gibi, siyah ve beyaz bir araya gelerek harikalar yaratabiliyor. Gelin bu son derece şık ve iddialı siyah beyaz mutfaklara biraz daha yakından bakalım. Kendi mutfağınız için de yaratıcı fikirler bulacaksınız.