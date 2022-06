Çardağımı nasıl yapmalıyım ?

Bahçeler, evlerimizin çehrelerini değiştiren, evlerimizi daha estetik hale getiren özel alanlardır. Bu nedenle bahçe tasarımları ve bahçe peyzajları evimizin dış cephe dekorasyonuna, ev sahibinin zevkine ve tarzına, bahçenin şekline, boyutuna, genişliğine uygun olarak yapılmalıdır. Bahçe sahibi bahçesini dekore ederken bütünlük oluşturması açısından bahçe mobilyalarını, iç mekan mobilyalarına uygun, aynı renklerde, aynı malzemeden yapılmış olarak seçebilir, aynı şekilde aykırı dekorasyonları seven ev sahipleri için farklı bahçe dekorasyonları yapılabilir. Bahçe dekorasyonlarında ve bahçe peyzajlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de bahçe mobilyalarının seçimi ve bahçe oturum alanlarının yapımıdır. Bahçenizin güzel ve can alıcı bir görselliğe sahip olmasını istiyor ve oturduğunuz, zaman geçirdiğiniz zamanlarda ruhunuzu dinlendirip şehrin kalabalıklığından sıyrılmak kendinizle baş başa kalıp il hayatının getirdiği bunalımdan uzak durmak için bahçenizin tasarımından başlayarak adım adım her uygulamasını dikkatli ve titiz bir şekilde yapmalısınız. Her adımda kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza uygun özel planlar ve uygulamalar ile görsel bir bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle bahçe mobilyalarının seçimini yapmadan bahçe alan planlaması yapmalısınız. Bahçenizin hangi bölümü yeşil bitkiler ve çiçekler için ayrılacak hangi bölümü bahçe oturum alanı olarak düzenlenerek çardak yapılacak hangi bölümü yürüyüş yolu yapılacak gibi planlamaları yaparak bahçe dekorasyonuna sonra başlamalısınız. Bahçelerinizde olmasını istediğiniz oturum alanlarını dikkatli planlamanız gereklidir. Bahçe içerisine yapacağınız bu alanların üzerini çardak ve pergoleler ile kapatabilir veya geçici pergoleler yapabilirsiniz.

Bahçe alanınızı ölçerek çardak yapılacak en uygun alanı belirlemelisiniz. Bu alan mümkün olduğunda evinizin bahçenize açılan kapıdan uzak olmalıdır. Bahçe kapınızdan her çıktığınızda oturum alanına gidene kadar bahçenizin içinden geçerek bahçenin güzelliğini görmüş olursunuz. Bu aynı zamanda hareket etmenizi de sağlar. Bahçe oturum alanınızın yerini belirledikten sonra zemini ahşap zemin döşemeleri ile kaplamalı ve bahçe mobilyalarınızı yerleştirmelisiniz. Bu aşamadan sonra en önemli aşama olan çardak ( pergole ) yapımı aşamasıdır. Günümüzde pergole yapımı için kullanılan bir çok malzeme ve bir çok pergole tasarım yöntemi vardır. Pergole malzemesi olarak en başta ahşap malzemeler kullanılır. Taşıyıcı kolonlar kalın 5*10 cm lik kalaslar ile yapılan pergole üst kısmı da çapraz karkas ile iskele oluşturulur ve uzun ahşap döşeme malzemeleri ile kapatılır. Vernik ve boya işlemlerinden sonra zarif ve şık görünen bir pergole sahibi olabilirsiniz. Benzer bir şekilde ahşap dışında metal, alüminyum, galvaniz ve krom malzemelerinin kullanıldığı ana taşıyıcı kolonların bu malzemelerden yapıldığı tavanın ise isteğe bağlı olarak bez, kumaş, çuha, plastik örtüler, cam, metal levha, fiber glas, flexi glas levhaların kullanıldığı Orta Amerika da kullanılan pergole örneklerinin yer aldığı bir bahçe sahibi olabilirsiniz.

Pergole yapımı oldukça meşakkatli bir süreçtir. Tüm malzemelerin seçimi, yerinin belirlenmesi, pergole şekli, pergole rengi, bahçe mobilyaları ile uyumu, bahçenizin düzeni gibi bir çok etken ile uyumlu olmalıdır. Bütüb bu etkenler göz önüne alınıp özenli bir planlama ve uygulama aşaması sonrasında istediğiniz gibi zevkinizi yansıtan bir pergole sahiipolabilirsiniz. Bu pergole altında eşinize, dostlarınızla akrabalarınız ile muhteşem bahar akşamları geçirebilir ve aileniz ile unutamayacağınız özel anlar yaşayabilirsiniz. Pergole yapımı için zorlandığınzı noktalarda, yardıma ihtiyaç duyduğunuza veya örnek pergole uygulamalarının bulunduğu bahçe örnekleri görmek istediğinizde homify bahçe sayfalarını inceleyerek istediğiniz pergole örneklerini bulabilirsiniz.