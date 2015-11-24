Çardağımı nasıl yapmalıyım ?

Bahçeler, evlerimizin çehrelerini değiştiren, evlerimizi daha estetik hale getiren özel alanlardır. Bu nedenle bahçe tasarımları ve bahçe peyzajları evimizin dış cephe dekorasyonuna, ev sahibinin zevkine ve tarzına, bahçenin şekline, boyutuna, genişliğine uygun olarak yapılmalıdır. Bahçe sahibi bahçesini dekore ederken bütünlük oluşturması açısından bahçe mobilyalarını, iç mekan mobilyalarına uygun, aynı renklerde, aynı malzemeden yapılmış olarak seçebilir, aynı şekilde aykırı dekorasyonları seven ev sahipleri için farklı bahçe dekorasyonları yapılabilir. Bahçe dekorasyonlarında ve bahçe peyzajlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de bahçe mobilyalarının seçimi ve bahçe oturum alanlarının yapımıdır. Bahçenizin güzel ve can alıcı bir görselliğe sahip olmasını istiyor ve oturduğunuz, zaman geçirdiğiniz zamanlarda ruhunuzu dinlendirip şehrin kalabalıklığından sıyrılmak kendinizle baş başa kalıp il hayatının getirdiği bunalımdan uzak durmak için bahçenizin tasarımından başlayarak adım adım her uygulamasını dikkatli ve titiz bir şekilde yapmalısınız. Her adımda kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza uygun özel planlar ve uygulamalar ile görsel bir bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle bahçe mobilyalarının seçimini yapmadan bahçe alan planlaması yapmalısınız. Bahçenizin hangi bölümü yeşil bitkiler ve çiçekler için ayrılacak hangi bölümü bahçe oturum alanı olarak düzenlenerek çardak yapılacak hangi bölümü yürüyüş yolu yapılacak gibi planlamaları yaparak bahçe dekorasyonuna sonra başlamalısınız. Bahçelerinizde olmasını istediğiniz oturum alanlarını dikkatli planlamanız gereklidir. Bahçe içerisine yapacağınız bu alanların üzerini çardak ve pergoleler ile kapatabilir veya geçici pergoleler yapabilirsiniz.
Bahçe alanınızı ölçerek çardak yapılacak en uygun alanı belirlemelisiniz. Bu alan mümkün olduğunda evinizin bahçenize açılan kapıdan uzak olmalıdır. Bahçe kapınızdan her çıktığınızda oturum alanına gidene kadar bahçenizin içinden geçerek bahçenin güzelliğini görmüş olursunuz. Bu aynı zamanda hareket etmenizi de sağlar. Bahçe oturum alanınızın yerini belirledikten sonra zemini ahşap zemin döşemeleri ile kaplamalı ve bahçe mobilyalarınızı yerleştirmelisiniz. Bu aşamadan sonra en önemli aşama olan çardak ( pergole ) yapımı aşamasıdır. Günümüzde pergole yapımı için kullanılan bir çok malzeme ve bir çok pergole tasarım yöntemi vardır. Pergole malzemesi olarak en başta ahşap malzemeler kullanılır. Taşıyıcı kolonlar kalın 5*10 cm lik kalaslar ile yapılan pergole üst kısmı da çapraz karkas ile iskele oluşturulur ve uzun ahşap döşeme malzemeleri ile kapatılır. Vernik ve boya işlemlerinden sonra zarif ve şık görünen bir pergole sahibi olabilirsiniz. Benzer bir şekilde ahşap dışında metal, alüminyum, galvaniz ve krom malzemelerinin kullanıldığı ana taşıyıcı kolonların bu malzemelerden yapıldığı tavanın ise isteğe bağlı olarak bez, kumaş, çuha, plastik örtüler, cam, metal levha, fiber glas, flexi glas levhaların kullanıldığı Orta Amerika da kullanılan pergole örneklerinin yer aldığı bir bahçe sahibi olabilirsiniz.
Pergole yapımı oldukça meşakkatli bir süreçtir. Tüm malzemelerin seçimi, yerinin belirlenmesi, pergole şekli, pergole rengi, bahçe mobilyaları ile uyumu, bahçenizin düzeni gibi bir çok etken ile uyumlu olmalıdır. Bütüb bu etkenler göz önüne alınıp özenli bir planlama ve uygulama aşaması sonrasında istediğiniz gibi zevkinizi yansıtan bir pergole sahiipolabilirsiniz. Bu pergole altında eşinize, dostlarınızla akrabalarınız ile muhteşem bahar akşamları geçirebilir ve aileniz ile unutamayacağınız özel anlar yaşayabilirsiniz. Pergole yapımı için zorlandığınzı noktalarda, yardıma ihtiyaç duyduğunuza veya örnek pergole uygulamalarının bulunduğu bahçe örnekleri görmek istediğinizde homify bahçe sayfalarını inceleyerek istediğiniz pergole örneklerini bulabilirsiniz.
Pergole yapmak için öncelikle birinci adım olarak bahçenizde pergola yapacağınız alanı belirlemeniz gereklidir. Bahçe alanı içerisinde pergole yapımına en uygun alan olarak belirlediğiniz alanın zeminini bahçe toprağından ayırarak özel bir kaplama yapmanız gerekir. Yapacağınız özel kaplama sonrası ister ahşap malzeme, metal malzeme isteseniz de örnek resimdeki gibi betonarme yapı olarak özel bir uygulama yapmalısınız. Önce ana taşıyıcı kolonları dikmeniz ve dört ana kolonu en üst noktada bir birleri ile birleştirerek tavan karkasını oluşturmalısınız. Tavan kaplamasına geçmeden önce tavanda kullanacağınız örtü malzemesini seçmelisiniz. Cam, kumaş, metal ahşap malzemelerinden birini seçerek oluşturduğunuz karkasın üzerine oturtup pergole inşasını bitirmiş olursunuz. pergole inşasından sonra yapmanız gereken şey pergoleye estetik bir görünüm kazandırmak için boyamak ve vernik ile parlatmaktır. Vernik işlemi bittikten sonra pergoleniz kullanım için hazırdır.
Pergole yapımında metal malzemeler, ahşap malzemeler, cam malzemeler gibi farklı malzemelerin dışında, ahşap malzemeler kendi içlerinde farklı türleri barındırdığından çok çeşitli malzeme seçimi yapılabilir. Yapacağınız pergole için malzeme seçimini kendiniz belirlemeli, pergolenizi ister tek bir malzemeden isterseniz bir kaç malzemenin karışımından yapabilirsiniz.
Bahçe düzenlemelerinde önemli olan bahçe alan planlamasının özenli bir şekilde yapılmasıdır. Bu nedenle bahçenizde olmasını istediğiniz pergolenin yerini dikkatli bir biçimde belirlemelisiniz. Pergoleler genel olarak bahçenin en uzak köşesinde, en uzak duvarının kenarında yapılmaktadır. Bunun temel sebebi ise evden pergoleye ulaşıncaya kadar özenle dekore ettiğiniz bahçenizin içerisinden geçip içinizin açılmasını sağlamak ve bahçenizin tadını çıkarmanızı sağlamaktır. Bu nedenle pergoleler uzak köşelere yapılır. Ancak siz bahçenize yapacağınız pergole yeri için içinize sinen, istediğiniz genişliği sağlayan ve bahçe planlarınız içerisinde yeşil alanların yakın olduğu alanları seçerek pergolelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca evinizin kenarına yada mutafığınızın hemen dibine bir pergole yaparak mutfak ile pergole arasında iletişimi ve taşıma işlerini kolaylıkla yapabilirsiniz.
bahçenize yapmak istediğiniz pergole için isterseniz hazır pergole türlerini inceleyerek beğendiğiniz bir pergoleyi bahçenize uygulayabileceğiniz gibi istediğiniz takdirde kendi tasarlayacağınız estetik ve zarif bir pergole örneğini bahçenize uygulayabilirsiniz. Örnek resimde yer alan ve hareketli gibi görünen ancak sabit olan ve at arabasının arabası şeklinde tasarlanmış pergole örneğini bahçenize uygulayabilirsiniz. Bu örnekler dışında hazır olarak satılana pergole örnekleri üzerinde tarzınızı yansıtan özel uygulamalar yaparak istediğini revizeleri yapabilir ve bahçenize uygulayabilirsiniz.
Pergole düzeninizi belirlerken dikkatli davranmanız ve sizin açınızdan kullanım kolaylığı sağlayan, fonksiyonel bir pergole tasarımı yapmanız gerekmektedir. Örnek resimde yer alan ve hem havuz keyfini yaptıktan sonra dinlenme alanı olarak kullanabileceğiniz hem de akşam yemeklerinde veya gün içerisinde havuz başında yemek yiyebileceğiniz bir alan oluşturan pergole örneğinde olduğu gibi sizin açısından kullanım kolaylığı sağlayan bir pergole düzeni oluşturmalısınız. Ayrıca bahçe içerisine yapacağınız pergole için bahçe düzeninizi de dikkatli yapmanız ve özel bir tasarım ile pergole çevresini özel bir yeşil alan haline getirmeniz gereklidir.
Bahçenizde kullanacağınız doğal malzemelerden birisi de ahşaptır. Ahşaplar doğal özellikleri ile bahçelere can verirler.Bu nedenle bahçe mobilyalarında ve pergole yapımında kullanılacak olan ahşap türünü belirlemeniz gerekir. Ahşaplar çeşitlerine göre ömürleri değişen, açık havada yıpranma durumu farklılık gösteren malzemeler olduğu için dikkatli bir seçim yapılmalıdır. Bazı ahşap türleri kolaylıkla emprenye yapılarak estetik görünün kazandırılabilir olduğu için ahşap seçiminin dikkatli ve titiz bir şekilde yapılması gereklidir. Ahşaplar ayrıca doğal halleri ile kullanıldıklarında da özel bir görsellik sağlarlar. bahçenize uygulayacağınız pergole için ahşapları doğal halleri ile bırakacaksanız ahşap seçimlerinizi bu doğrultuda yapmalısınız.