Sönük bir başlangıç, müthiş bir son

homify'da sıkça yer verdiğimiz ve her daim ilgi çeken renovasyon projelerinde bugün, 1940'lı yıllarda inşa edildikten sonra zamanın yıpratıcılığına yenik düşen bir evin nasıl günümüz ihtiyaçlarına uygun bir şekilde modernize edildiğini ele alacağız. Bu ilgi çekici projeyi üstlenen mimar Frank Labbay, hem mevcut evi dönüştürmüş, hem de 46 metrekarelik ekstra bir ilaveyle evin kullanım alanını genişletmiş. Ahşap bir ekle genişletilen bina, geleneksel görünüm ve karakterinden tamamen çıkarılarak adeta yeni yapılmışçasına taze bir görünüme kavuşturulmuş.

Aşağıda göreceğiniz gibi binanın renove edilmiş hali yalnızca içinde bulunduğu doğal çevreyle kusursuz bir uyum sağlamakla kalmıyor, içeriye sızan doğal ışığın maksimuma çıkarılması sayesinde karanlık ve basık bir mekân olmaktan çıkıp ferah, aydınlık ve iç açıcı bir yaşam alanına dönüşüyor. Hazırsanız turumuza başlayalım.