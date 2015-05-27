Sönük bir başlangıç, müthiş bir son

homify'da sıkça yer verdiğimiz ve her daim ilgi çeken renovasyon projelerinde bugün, 1940'lı yıllarda inşa edildikten sonra zamanın yıpratıcılığına yenik düşen bir evin nasıl günümüz ihtiyaçlarına uygun bir şekilde modernize edildiğini ele alacağız. Bu ilgi çekici projeyi üstlenen mimar Frank Labbay, hem mevcut evi dönüştürmüş, hem de 46 metrekarelik ekstra bir ilaveyle evin kullanım alanını genişletmiş. Ahşap bir ekle genişletilen bina, geleneksel görünüm ve karakterinden tamamen çıkarılarak adeta yeni yapılmışçasına taze bir görünüme kavuşturulmuş.
Aşağıda göreceğiniz gibi binanın renove edilmiş hali yalnızca içinde bulunduğu doğal çevreyle kusursuz bir uyum sağlamakla kalmıyor, içeriye sızan doğal ışığın maksimuma çıkarılması sayesinde karanlık ve basık bir mekân olmaktan çıkıp ferah, aydınlık ve iç açıcı bir yaşam alanına dönüşüyor. Hazırsanız turumuza başlayalım.
Evin renovasyon öncesi haline dışarıdan baktığımızda yorgun, yıpranmış, modası geçmiş, tuğla dış cepheli bir yapı görüyoruz. Bulunduğu ortamın havasıyla da birleşince depresif bir görüntüsü olduğu söylenebilir.
Evin ne kadar bakımsız durumda olduğunu ise arka bahçeye bakınca daha net görebiliyorsunuz. Bakımsızlıktan ot bürümüş bir bahçe, eskmiş bir dış cephe ve ilk bakışta hiç de umut vaât etmeyen bir ortam var karşımızda.
İnanılmaz değil mi? Başka bir evde olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Karşımızda hem mimari anlayış, hem malzeme kullanımı, hem de doğayla ilişki kurma biçimi açısından bambaşka bir yapı var. Ahşabın ağırlıklı malzeme olarak kullanıldığı bu yeni eklenen küçük ilave binada geometrinin çok daha modern bir kullanımının yanısıra, binanın etrafındak, doğayla olan ilişkisinin de yeniden yorumlandığını görüyoruz. Ayrıca siyah çelik kaplamalarla ahşap malzemenin yarattığı hoş kontrasta da dikkatinizi çekmek isteriz.
Binaya yapılan ilavenin içinde de tamamıyla modern ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren bir iç mekân düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Geniş pencereler sayesinde içeriyle dışarı arasındaki ayrım minimuma inerken, evin içi tamamen doğal ışıkla kaplanmış durumda. Nötr renklerle ahşap zeminin birleşmesi huzur verici bir iç mekân atmosferinin oluşmasını sağlamış.
Evin mutfağının önceki hali bir dönem filminin setini andırırcasına eski ve iç karartıcı. 70'li yılları andıran ama solmuş renkler, duvar kâğıdıyla uyumsuz fayanslar, eskimiş dolaplar, modası geçmiş yer karoları… Bir bütün olarak bakıldığında bir an önce unutmak isteyeceğiniz türden bir manzara var karşımızda.
Mutfağın yeni hali ise ferah, aydınlık, modern, işlevsel ve eskisine oranla çok daha iç açıcı. Renovasyonu üstlenen ekip, zeminde koyu renkli karoları tercih ederken, duvar, tavan ve dolaplarda daha açık renkleri kullanarak doğal ışıkla bütünleşen bir ortam yaratmış. Ortadaki modern mutfak masası ve onu çevreleyen ahşap ayaklı yüksek bar tabureleri ise, ahşabın sıcaklığını ve samimiyetini bu modern mutfağa taşıyarak huzur verici manzarayı tamamlayan etkenler oluyorlar.
Evin yatak odalarından birinin önceki halinde yine yıpranmış olan çiçekli duvar kâğıdı ve laminant zemin, bir yatak odasının çağrıştırdığı huzurlu ortamdan son derece uzak görünüyor.
Aynı yatak odasının yeni halinde ise hem taptaze, hem de modern bir tasarım anlayışının izlerini görüyoruz. Abajurun oyuncul pembesiyle renklenen, mobilyalarla modern bir görünüme kavuşan odanın soluk renklerden oluşan renk paleti, rahat ve huzur verici bir ortamın habercisi gibi.
Evin diğer yatak odasının da renovasyondan önce çok fazla umut vaât ettiği söylenemez. Basık, karanlık, neml, ve kesinlikle iç karartıcı bir ortam var karşımızda.
Proje ekibi, yukarıda gördüğünüz iç karartıcı mekânı ise evsahiplerinin isteği doğrultusunda bir çocuk odası olarak yeniden düzenleyerek adeta bir mucizeye imza atmışlar. Burada, çocuk odalarında sık rastladığımız aşırı canlı renklerin aksine, daha huzur verici bir renk paleti tercih edilmiş.
Bu renovasyon projesini beğendiyseniz, bu yazıda konu ettiğimiz projeye de göz atabilirsiniz.