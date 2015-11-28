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Muhteşem bir restorasyon hikayesi

Özlem K. Özlem K.
T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Yatak Odası
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Görkemli ancak neredeyse yıkıntı haline gelmiş binalarda yapılan restorasyon çalışmaları en göz alıcı olan türde mimari çalışmalardır. Şehircilik anlayışında müthiş önem taşıyan bu uygulamalar, hem eski binaların yeniden değerlenmesini sağlar hem de şehrin ruhunu korur. Yık ve yeniden inşa et anlayışının zıttı olan ve kültürlerin korunmasında büyük rol oynayan restorasyon çalışmaları sonucunda günümüzün modern ve işlevsel özelliklerini taşıyan ancak eskinin mükemmel mimarisine sahip olan konutlar ortaya çıkıyor.

Lizbon bu tür çalışmalar için oldukça uygun bir şehir, zira şık, zarif ve gösterişli ancak eski binalar ile dolu. Bu sayfamızda yer alan restorasyon çalışması ve mükemmel iç tasarım Lizbonlu mimarlık firması Obrasdecor tarafından projelendirip uygulanmış. Bu muhteşem dönüşümü bakalım siz nasıl bulacaksınız.

Önce

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Oturma Odası
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Yüksek tavanlara ve geniş pencerelere sahip olan apartmanın bu dairesinde muhteşem duvar süsleri hemen göze çarpıyor. Geleneksel desenlere sahip seramik karolardan oluşan bu duvar kaplaması dairenin birçok odasında yer alıyor.

Dönüşüm

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Oturma Odası
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Restorasyon esnasında bazı odaların yuvarları yıkılarak daha geniş mekanlar elde edilmiş. Günümüzde küçük küçük çok sayıda oda yerine geniş odalar ve kesintisiz alanlar tercih ediliyor, daire de bu oturum planına göre yeniden tasarlanmış ve küçük odalar birbiri ile birleştirilerek geniş mekanlar elde edilmiş.

Sonra: Oturma odası

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Oturma Odası
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Başarıyla gerçekleşen ve binanın ruhuna uygun şekilde restore edilen konutta iç tasarım da modern ve etnik parçaların bir araya getirilmesi ile yapılmış. Duvar boyunca devam eden muhteşem seramik karolar olduğu gibi korunmuş, geniş, kızıl tonlarında bir halı ve modern bir kanepe yerleştirilmiş. Geniş ayna mekana ferah ve aydınlık bir hava verme konusunda destekleyici bir eleman görevi görüyor.

Yatak odası

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Yatak Odası
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Gri tonlarının beyaz ile harmanlandığı çift kişilik yatak odası dekorasyonunda, binanın orijinalinde yer alan seramik duvar karoları aynen korunmuş. Ahşap parke yer döşemesi ise gri ve mavi tonlarının ağırlıkta olduğu bu yatak odasına sımsıcak bir hava vermiş.

Banyo

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Banyo
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Brüt beton görünümlü duvar seramiğine doğal taştan blok şeklideki lavabo tezgahı eşlik ediyor. Cam duşakabinle yapılan bölüm transparan yapısı sayesinde fazla geniş olmayan banyoyu daraltmamış. Suya dayanıklı ahşap olan duş zemini ise sıra dışı bir detay.

Koridor

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Tüm odalarda olduğu üzere, koridorda da ahşap zemin tercih edilmiş. Binanın orijinal yapısına uygun olan bu malzeme verdiği sıcak ve samimi hava ile de tercih edilmiş. Dekorasyon tablolar ve geleneksel kilimlerden patchwork usulü birleştirilmiş bir kilim ile tamamlanmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Mutfak

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Mutfak
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Dekorasyonda benimsenen eklektik hava mutfakta da göze çarpıyor. Ahşap zemin, duvar seramik kaplamaları, masa sandalyeler ve avize mekanın rustik havasını korurken teknolojik mutfak ürünleri ile desteklenen, keskin hatlara sahip dolap ünitesi mekana modern bir soluk getiriyor.

Mutfağın devamı ve antre

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Rustik Oturma Odası
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Modern mutfak ünitesinin yanında eski, ahşap bir dolap ve Thonet tarzı zarif bir ikili bank konuşmuş. Mutfağın eklektik havasını güçlendiren bu detaylar, mekanın vintage ambiyansına katkıda bulunmuşlar. Kesintisiz ahşap zeminle devam eden antrede ise orijinal duvarın altyapısı gözler önüne serilmiş. 

Antre zemin kaplamaları ile ilgili Antre için hangi zemin kaplamasını seçmeliyim? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bahçenizde doğal hayata nasıl yer açabilirsiniz?
Bu muhteşem restorasyon hikayesini siz nasıl buldunuz?

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