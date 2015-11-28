Muhteşem bir restorasyon hikayesi

Görkemli ancak neredeyse yıkıntı haline gelmiş binalarda yapılan restorasyon çalışmaları en göz alıcı olan türde mimari çalışmalardır. Şehircilik anlayışında müthiş önem taşıyan bu uygulamalar, hem eski binaların yeniden değerlenmesini sağlar hem de şehrin ruhunu korur. Yık ve yeniden inşa et anlayışının zıttı olan ve kültürlerin korunmasında büyük rol oynayan restorasyon çalışmaları sonucunda günümüzün modern ve işlevsel özelliklerini taşıyan ancak eskinin mükemmel mimarisine sahip olan konutlar ortaya çıkıyor.

Lizbon bu tür çalışmalar için oldukça uygun bir şehir, zira şık, zarif ve gösterişli ancak eski binalar ile dolu. Bu sayfamızda yer alan restorasyon çalışması ve mükemmel iç tasarım Lizbonlu mimarlık firması Obrasdecor tarafından projelendirip uygulanmış. Bu muhteşem dönüşümü bakalım siz nasıl bulacaksınız.