현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Bir çiftlik evinin inanılmaz değişimi

ümit atdağ ümit atdağ
Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
Loading admin actions …

Suvereto Livorno , Toskana ilinde bulunan pitoresk bir şehirdir ve yeniden yapılanma çalışmaları ve  inanılmaz bir çalışma sayesinde yenilenmiş evler sitesidir. Yenileme çalışması için ele aldığımız bu çiftlik, 450 metre kare alan sahip, meyve bahçeleri ve görkemli ağaçları bulunan büyüleyici bir manzaraya sahip bir çiftliktir. Yenileme çalışmalarından önce, 3 kuşak boyunca kullanılan   2 katlı çiftlik evi, yılların vermiş olduğu yorgunluktan ve yıpranmış olmasından dolayı  yenilenme ihtiyacı duymuştur. Bu yenileme çalışması MC2 Mimarlık tarafından yapılmış, yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile, iç mekan, dış cephe, fonksiyonel yenilenme aşamalarından geçirilmiş ve ilk yapıldığı şeklini alan, kökenini  kaybetmeyen, kırsal bir çiftlik evi olarak yaşayan ve gelecek kuşaklara da ev sahipliği yapacak bir ev haline getirilmiştir.

Öncesi: Eski çiftlik evi

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

İlk fotoğrafta yenileme çalışmalarından önce yıllardır kullanılmış ve evin yıpranmış dış cephesini görebilirsiniz. Bu fotoğrafta; duvarlarda oluşan çatlakları, lekeleri ve nem belirtilerini görebilir, yılların verdiği ağırlığı hissedebilirsiniz. Bina dış cephesi yıllarca hiç bakım görmediğinden ihmal edilmiş.  Bu fotoğrafta yer alan villanın rehabilitasyondan sonraki halini görmek için bir sonraki fotoğrafa bakmanız yeterli olacaktır.

Sonrası: Modern çiftlik evi

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Bu fotoğrafta gördüğünüz ev başka bir ev değildir.  Bir önceki fotoğrafta yer alan evin yenileme işlemlerinden sonraki halidir. Yenileme çalışmaları sırasında, seksenli yıllarda yapılmış olan  teras ve birinci katta yer alan doldurma zemin ile genişletilmiş alan yıkılmıştır. Yıkma işleminden sonra bu alan  tek bir hacim olarak kullanılmaya başlanmış, bina içi ile bina dışı uyumlu hale getirilmiştir. Çatlakların ve nem sebebiyle dökülen  duvarlar pürüssüz bir hale getirilip boyanmış, modern bir görünüme kavuşmuştur

Öncesi: Harap halde bir teras

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Yukarıdan bakıldığında kocaman görünen ancak bakımsız olan teras, yenileme çalışmaları ile  izole edilmiştir. Çekici bir konumda olmasına rağmen korunmuş olması, kötü hava koşullarına maruz kalmış olması, yüksek sıcaklıklara maruz kalmış olması nedeniyle, dış kaplamalarının dökülmüş ve harap hale gelmiştir.

Sonrası: Modern teras

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Yapılan yenileme çalışmaları sonrasında, evin bütün mimarisinin birinci katta yeniden tanımlanması sağlanmış, önceden harap halde kullanılmayan  teras şimdi yenileme projesinin merkezi olmuştur. Yenilenen teras dış görünümü ile modern bir teras halini almıştır.

Sonrası: Ahşap bina

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

İnşaat panelleri, tasarım aşamasında dikkatli bir şekilde yerleştirilerek  denge ve orantı oluşturulmuş,  binanın tasarımını bu denge ve orantı ile tamamlanmıştır.  Bu yapıda, paneller etrafı kapatacak şekilde yerleştirilmiş, etrafın görünmesi için ahşap paneller arasında açıklıklar bırakılmıştır. Bu ahşap paneller güneş etkisinden  güneş kremleri ve  karaçamlar ile korunmuştur  

Sonrası: Oturma alanı

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Pencere & Kapılar
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Binanın iç ve dış cephesi arasında bağlantı olmaması büyük bir problem oluşturmuştur. Yenileme çalışmaları sırasında teras ile bu bağlantı oluşturulmuş ve mümkün olduğunca doğal ışık alanı sağlanmıştır. Şık bir oturum alanı oluşturularak sürgülü kapılar ile bir birine bağlanmış ve zarif ve modern bir alan oluşturulmuştur.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Sonrası : İç dekorasyon

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Pencere & Kapılar
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Bina iç sıvasının yapılabilmesini zorlaştıran, yüksek tavanlı ve  uzay karakteristiği nedeniyle özel bir çalışma yapılması gerekmiştir. Bu çalışma ahşap odaklı bir çalışma olarak ortaya çıkmış, bu sayede bina için maddi hafiflik oluşturulmuş ve sıva sorunu giderilmiştir.

Sonrası: İzolasyon

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Evler
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Bina izolasyon çalışmalarında; iyileştirmeler, enerji verimliliği gibi konularda tavan müdahaleleri yapılmış, termal paltolu dış cephe kaplaması yapılmıştır. Zemin kat için, havalandırma ve izolasyon  yapmak ve merkezi ısıtma sistemi, sıcak su üretimi, güneş enerjisi kullanımı çalışmaları yapılarak enerji verimliliği sağlanmıştır.

Yaşlı insanların ihtiyaçlarına uygun dekorasyon fikirleri nelerdir?
Bu çiftlik evinin yenilenmiş halini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler