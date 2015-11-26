Bir çiftlik evinin inanılmaz değişimi

Suvereto Livorno , Toskana ilinde bulunan pitoresk bir şehirdir ve yeniden yapılanma çalışmaları ve inanılmaz bir çalışma sayesinde yenilenmiş evler sitesidir. Yenileme çalışması için ele aldığımız bu çiftlik, 450 metre kare alan sahip, meyve bahçeleri ve görkemli ağaçları bulunan büyüleyici bir manzaraya sahip bir çiftliktir. Yenileme çalışmalarından önce, 3 kuşak boyunca kullanılan 2 katlı çiftlik evi, yılların vermiş olduğu yorgunluktan ve yıpranmış olmasından dolayı yenilenme ihtiyacı duymuştur. Bu yenileme çalışması MC2 Mimarlık tarafından yapılmış, yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile, iç mekan, dış cephe, fonksiyonel yenilenme aşamalarından geçirilmiş ve ilk yapıldığı şeklini alan, kökenini kaybetmeyen, kırsal bir çiftlik evi olarak yaşayan ve gelecek kuşaklara da ev sahipliği yapacak bir ev haline getirilmiştir.
İlk fotoğrafta yenileme çalışmalarından önce yıllardır kullanılmış ve evin yıpranmış dış cephesini görebilirsiniz. Bu fotoğrafta; duvarlarda oluşan çatlakları, lekeleri ve nem belirtilerini görebilir, yılların verdiği ağırlığı hissedebilirsiniz. Bina dış cephesi yıllarca hiç bakım görmediğinden ihmal edilmiş. Bu fotoğrafta yer alan villanın rehabilitasyondan sonraki halini görmek için bir sonraki fotoğrafa bakmanız yeterli olacaktır.
Bu fotoğrafta gördüğünüz ev başka bir ev değildir. Bir önceki fotoğrafta yer alan evin yenileme işlemlerinden sonraki halidir. Yenileme çalışmaları sırasında, seksenli yıllarda yapılmış olan teras ve birinci katta yer alan doldurma zemin ile genişletilmiş alan yıkılmıştır. Yıkma işleminden sonra bu alan tek bir hacim olarak kullanılmaya başlanmış, bina içi ile bina dışı uyumlu hale getirilmiştir. Çatlakların ve nem sebebiyle dökülen duvarlar pürüssüz bir hale getirilip boyanmış, modern bir görünüme kavuşmuştur
Yukarıdan bakıldığında kocaman görünen ancak bakımsız olan teras, yenileme çalışmaları ile izole edilmiştir. Çekici bir konumda olmasına rağmen korunmuş olması, kötü hava koşullarına maruz kalmış olması, yüksek sıcaklıklara maruz kalmış olması nedeniyle, dış kaplamalarının dökülmüş ve harap hale gelmiştir.
Yapılan yenileme çalışmaları sonrasında, evin bütün mimarisinin birinci katta yeniden tanımlanması sağlanmış, önceden harap halde kullanılmayan teras şimdi yenileme projesinin merkezi olmuştur. Yenilenen teras dış görünümü ile modern bir teras halini almıştır.
İnşaat panelleri, tasarım aşamasında dikkatli bir şekilde yerleştirilerek denge ve orantı oluşturulmuş, binanın tasarımını bu denge ve orantı ile tamamlanmıştır. Bu yapıda, paneller etrafı kapatacak şekilde yerleştirilmiş, etrafın görünmesi için ahşap paneller arasında açıklıklar bırakılmıştır. Bu ahşap paneller güneş etkisinden güneş kremleri ve karaçamlar ile korunmuştur
Binanın iç ve dış cephesi arasında bağlantı olmaması büyük bir problem oluşturmuştur. Yenileme çalışmaları sırasında teras ile bu bağlantı oluşturulmuş ve mümkün olduğunca doğal ışık alanı sağlanmıştır. Şık bir oturum alanı oluşturularak sürgülü kapılar ile bir birine bağlanmış ve zarif ve modern bir alan oluşturulmuştur.
Bina iç sıvasının yapılabilmesini zorlaştıran, yüksek tavanlı ve uzay karakteristiği nedeniyle özel bir çalışma yapılması gerekmiştir. Bu çalışma ahşap odaklı bir çalışma olarak ortaya çıkmış, bu sayede bina için maddi hafiflik oluşturulmuş ve sıva sorunu giderilmiştir.
Bina izolasyon çalışmalarında; iyileştirmeler, enerji verimliliği gibi konularda tavan müdahaleleri yapılmış, termal paltolu dış cephe kaplaması yapılmıştır. Zemin kat için, havalandırma ve izolasyon yapmak ve merkezi ısıtma sistemi, sıcak su üretimi, güneş enerjisi kullanımı çalışmaları yapılarak enerji verimliliği sağlanmıştır.