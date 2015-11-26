Bir çiftlik evinin inanılmaz değişimi

Suvereto Livorno , Toskana ilinde bulunan pitoresk bir şehirdir ve yeniden yapılanma çalışmaları ve inanılmaz bir çalışma sayesinde yenilenmiş evler sitesidir. Yenileme çalışması için ele aldığımız bu çiftlik, 450 metre kare alan sahip, meyve bahçeleri ve görkemli ağaçları bulunan büyüleyici bir manzaraya sahip bir çiftliktir. Yenileme çalışmalarından önce, 3 kuşak boyunca kullanılan 2 katlı çiftlik evi, yılların vermiş olduğu yorgunluktan ve yıpranmış olmasından dolayı yenilenme ihtiyacı duymuştur. Bu yenileme çalışması MC2 Mimarlık tarafından yapılmış, yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile, iç mekan, dış cephe, fonksiyonel yenilenme aşamalarından geçirilmiş ve ilk yapıldığı şeklini alan, kökenini kaybetmeyen, kırsal bir çiftlik evi olarak yaşayan ve gelecek kuşaklara da ev sahipliği yapacak bir ev haline getirilmiştir.