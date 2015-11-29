Geleceğin izlerini taşıyan bir ev

Bu proje, İngiltere'de, Galler'de yapılmış. Özellikle 3D görüntü yaratma konusunda başarılı bir firma tarafından oluşturulan dizayn, gelecekteki evlerin nasıl olacağına dair güzel ipuçları verebilir. homify profesyonellerinden biri olan Metro Cubico Digital dekorasyon firması imzalı bu dizaynın sorumlu mimarları ise Hyde+Hyde Architects.
Ulusal bir firma tarafından yapılacak olan birçok otantik dokunuş, sonuçta size geleceğe ait ve gelecekten izler taşıyan bir ev verebilir. Üstelik konfor sıkıntısı çekeceğinizden de korkmayın. Çünkü bu fütüristik dizayn, hem gelecekten izler taşırken hem de size oldukça rahat bir ev yaşamı sunacak. İnanılmaz bir mimariye sahip olan bu evle yetinmek istemeyen okurlarımız, evler kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş binlerce dekoratif ev örneğine yakından bakabilirler…
Evin dış kısmı oldukça basit ve geleneksel bir biçim olan dikdörtgen biçimde dizayn edilmiş olsa da, yenilikçi bir mimari sayesinde uzaysal bir yapıyı andırıyor. Aynı zamanda sahip olduğu bu yenilikçi mimari sayesinde de doğal ışığı maksimize ediyor. Ağaç ve taş gibi doğal malzemelerin kullanıldığı bu dış cephe, büyük oranda cam pencerelerle bezenmiş.
Evin sahibi olduğu bu görüntü, içinde ne olduğuna dair bir merak uyandırmakta. Aynı zamanda, sahip olduğu şık ışıklandırma sayesinde de, bahçeyi düzgün biçimde kullanmak da mümkün.
İnanılmaz! Sizce de öyle değil mi?!
Öncelikle, odanın genel alanının ahşap kaplı olması oldukça rahat bir görüntüye sebep olmuş. Yerdeki büyük kahverengi halı ise oldukça şık. Bu bölümde aslında aile kullanımı için nötr renkler oldukça güzel bir seçim olabilir. Gri renkli L kanepe, odanın büyük bir bölümünü kaplamış olsa da, oldukça ferah bir görüntü sağlamış.
Bu şekilde dizayn edilmiş bir mekan, olduğundan daha geniş bir yapı sağlar. Neredeyse bir dağ evinde kullanılabilecek bu ahşap çatı, odanın sahip olduğu genel havaya da güzel bir hava katmış. Odanın sahip olduğu ışık-gölge oranı, gelecekteki dizaynları öngörmek için güzel bir ipucu. Modern oturma odaları kategorimiz, bu konuda size daha fazla fikir verebilir.
İlk bakışta da anlaşılacağı üzere, mutfak ve yemek odasını oluşturan bu alan oldukça büyük bir hacme sahip. Bir evdeki dekorasyonun en keyifli alanlarından olan mutfak ve yemek odası, farklı işlevlere de olanak sağlayarak duvar olmadan bölünmüş. Bu sayede, dekorasyonun sahip olduğu hacmin bir kısmının boşa gitmesinin önüne geçilmiş.
Burada da, yerdeki halının konforu epey arttırdığını görüyoruz. Yemek masasının altına serilmiş olan ve masa bittiğinde sona eren bu halı, yemek alanına huzur katmış. Genel havaya uygun olarak, modern masa sandalyeler ve tavandan sarkan lambalar tercih edilmiş.
Kendinizi çarpıcı detaylara hazırlayın !
Bu resimde az önceki örnekteki gibi şık lambaları görebilirsiniz. Hatta bu boyda seçilmiş olan lambalar, dekorasyona da oldukça uymuş. Bu ultra modern alanın özelliklerini iyi biçimde tanıyarak, bu alanın konforunu maksimize edebilirsiniz. Ahşap tavandan sarkan bu şık lambalar, ortamın ışık ihtiyacını da karşılamış.
Çok modern ve hatta fütüristik bu evin arka kısmı da tıpkı ön kısmı gibi modern bir görünüme sahip. Üstelik, önden bakıldığında oluşan cephe karışıklığı, arka kısmında görülmüyor. Bazı ayrıntıların biraz daha öne çıktığını görebilirsiniz. Kat hacimleri, koyu renk pencereler ve geniş cam duvar, evin modern yapısına katkıda bulunmuş.
Üst kısımdaki geniş cam pencereler, uzay yapısı hatırlatan bu evde ışığın oldukça fonksiyonel kullanılmasını sağlamış. Bu geniş cam pencerelerin ışığı kullanmak uğrunda, uzaysal bir görüntü yaratmak için adandığını söyleyebiliriz. Üst kısmın aksine, biraz daha kapalı olan alt kat kendine has bir gizem taşıyor.
Bu bölüm de, tıpkı diğer bölümler gibi hem büyük bir konfora hem de modern bir görünüme sahip. İçeriye epey ışık girmesine izin verilirken, aynı zamanda da mümkün olduğunca gizliliğe yer verilmiş. Tıpkı oturma odasında olduğu gibi, burada da çatının dekorasyonun bir bölümünü oluşturduğunu görüyoruz. Yine geniş bir pencere, özellikle yatağın oldukça fazla ışık almasını sağlamış. Burada da özenle seçilmiş olan mobilyalar, rahatlık ve konforun sağlanmasına yönelik katkı sağlamış. Işığın doğru kullanımının otantik bir hava yarattığını bu örnekten de görebiliyoruz.