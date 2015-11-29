Geleceğin izlerini taşıyan bir ev

Bu proje, İngiltere'de, Galler'de yapılmış. Özellikle 3D görüntü yaratma konusunda başarılı bir firma tarafından oluşturulan dizayn, gelecekteki evlerin nasıl olacağına dair güzel ipuçları verebilir. homify profesyonellerinden biri olan Metro Cubico Digital dekorasyon firması imzalı bu dizaynın sorumlu mimarları ise Hyde+Hyde Architects.

Ulusal bir firma tarafından yapılacak olan birçok otantik dokunuş, sonuçta size geleceğe ait ve gelecekten izler taşıyan bir ev verebilir. Üstelik konfor sıkıntısı çekeceğinizden de korkmayın. Çünkü bu fütüristik dizayn, hem gelecekten izler taşırken hem de size oldukça rahat bir ev yaşamı sunacak. İnanılmaz bir mimariye sahip olan bu evle yetinmek istemeyen okurlarımız, evler kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş binlerce dekoratif ev örneğine yakından bakabilirler…