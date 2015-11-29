Rüya gibi bir ahşap ev

Ahşap, en sürdürülebilir yapı malzemesi olarak insanların hayatta kalmalarını sağlayan ve insanlığın gelişimine katkısı olan bir malzemedir. Brezilya’da kültürel nedenlerden dolayı evlerde % 5 , % 10 oranında ahşap kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise, yoksul insanların çok olması ve bu duruma bağlı olarak binaların kalitesiz olarak yapılması ile ilişkilidir. Ahşap yapılar, yüksek mukavemet sağladıklarından, dayanıklılığı fazla ve eşsiz estetik niteliklere sahip projelerde yüksek standartta kullanılabilir. Ahşap malzemeler, ağaçlandırma alanlarında odun olarak düşünülebilir ancak, bu odunların yetiştirilmesi için çok düşük bir enerji harcandığı için kolaylıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle ahşap malzemelerin sürdürülebilir, tükenmez malzemeler olduğunu ve bu açıdan rakipsiz malzemeler olduğunu söyleyebiliriz.
Homify bu gün İngiltere’de Cheshire de bulunan ve Nicolas Tye Mimarlar Studio tarafından tasarlanmış, Sedir adı verilen ahşap bir evin muhteşem tasarımını sunuyor. Ahşabın çarpıcı kullanımı ile önemli ve sofistike bir tasarım yapılmış. Yapılan tasarım sadece eşsiz bir tasarım, estetik, çevresel niteliklere sahip olmakla kalmamış, aynı zamanda bir yaşanılabilir bir ikamet alanı oluşturulmuştur. Estetik nitelikler, ahşap malzeme ve geleneksel mimari formlar; insanı ve doğayı uzlaştırmak için tasarımlar geliştirmiş, olağanüstü bir proje ortaya çıkarılmıştır.
Ülkede yaşayan pek çok insan için, günlük trafik çekmeden rahat bir atmosferde saatlerce alışveriş yapmak bir rüyadır. Sedir evler, yoğun bir bitki örtüsü ve gizlilik içinde, büyük ağaçlar ve daha doğal pastoral ortamda düşünülmüş bir evdir. Araba sahibi olanlar için ön cephe de kapalı bir araba garajı bulunması ve araba yolu olması büyük bir avantaj sağlamaktadır.
Evin bir katı, çelik çerçeve özellikleri ile dayanıklılık sağlamış, neme ve böceklere ve ahşabın yaşlanmasına karşı yüksek direnç sağlayan bir malzeme olan Western Red Cedar seçilmiştir. Bu duruma ek olarak eşsiz renk ve doku, binaya sıcaklık ve rahatlık hissi vermiştir. Binayı kaplayan kızıl sedir plakalar çarpıcı bir görünüm sağlamıştır. Diğer malzemeler, aynı zamanda doğal peyzaj entegrasyonunu hedeflemiş, cömert açıklıklar bulunan doğal kayrak ve fayans örtüsü gibi malzemelerde kullanılmıştır. Bu arada termal verimli malzemeler kullanılarak soğuk aylarda ısı kaybını azaltılmıştır.
Mutfak, kompakt ve tezgah şeklinde ada ile desteklenmiştir. Daha geniş ve sofistike hali ile geniş camlı yemek odası, açık bahçe ile bütünleşmiştir. Mutfakta, siyah ve beyaz kombinasyonu yapılmıştır. Dolaplar ise tezgah şeklindeki ada ile uyumlu ve siyah çerçeveli olarak tezgah üstü ahşap dolaplar olarak düşünülmüştür.
Oturma odasında kullanılan siyah lake, izolasyon yapılmış nötr renkler tarafından sağlanan samimi bir atmosfer ile dış bahçeye açılan odaya daha fazla zarafet ve sıcaklık vermiştir. Fransız pencere, çerçeveli ahşap panelle ayırılmıştır.
Çift kişilik yatak odası, lüks bir resort otelde tatil hayali kurmamız veya yaptığımız lüks tatilleri hatırlamamız için dekore edilmiştir. Rafine ve estetik, bir ortamda sıcaklık ve sıcak bir atmosfer hissi oluşturmak için kırmızı sedir duvarlar ve ahşap zeminler kullanılmıştır. Hafif ve doğal peyzaj, oda ve dekor kahramanlarını daha keyifli bir dekor haline getirmiştir.
Çevredeki orman ve güzel manzarayı izlemenizi sağlayacak, yaşam alanları ile bu harika manzarayı iç içe getiren bir teras ile evinizi bütünleştirmiştir. Kullanıcıların, ev halini çok teşhir etmeden ahşap panel ile sıcak günlerde manzara seyretmeleri ve ılık bir esinti yaşamasını sağlamıştır.