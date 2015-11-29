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Rüya gibi bir ahşap ev

ümit atdağ ümit atdağ
Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Eklektik Evler
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Ahşap, en sürdürülebilir yapı malzemesi olarak insanların hayatta kalmalarını sağlayan ve  insanlığın gelişimine katkısı olan bir malzemedir. Brezilya’da kültürel nedenlerden dolayı evlerde % 5 , % 10 oranında ahşap kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise,  yoksul insanların çok olması ve bu duruma bağlı olarak  binaların kalitesiz olarak yapılması ile ilişkilidir. Ahşap yapılar, yüksek mukavemet sağladıklarından, dayanıklılığı fazla ve eşsiz estetik niteliklere sahip projelerde yüksek standartta kullanılabilir. Ahşap malzemeler, ağaçlandırma alanlarında odun olarak düşünülebilir ancak, bu odunların yetiştirilmesi için çok düşük bir enerji harcandığı için kolaylıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle ahşap malzemelerin sürdürülebilir, tükenmez malzemeler olduğunu ve bu açıdan rakipsiz malzemeler olduğunu söyleyebiliriz.

Homify bu gün İngiltere’de Cheshire de bulunan  ve Nicolas Tye Mimarlar Studio tarafından tasarlanmış,  Sedir adı verilen ahşap bir evin muhteşem tasarımını sunuyor. Ahşabın çarpıcı kullanımı ile önemli ve sofistike bir tasarım yapılmış. Yapılan tasarım sadece  eşsiz bir tasarım, estetik, çevresel niteliklere sahip olmakla kalmamış, aynı zamanda bir  yaşanılabilir bir ikamet alanı oluşturulmuştur. Estetik nitelikler, ahşap malzeme ve geleneksel mimari formlar;  insanı ve doğayı uzlaştırmak için tasarımlar  geliştirmiş, olağanüstü bir proje ortaya çıkarılmıştır.

Ön cephe

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Eklektik Evler
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Ülkede yaşayan pek çok insan için, günlük trafik çekmeden rahat bir atmosferde  saatlerce alışveriş yapmak bir rüyadır. Sedir evler, yoğun bir bitki örtüsü ve gizlilik içinde, büyük ağaçlar ve daha doğal pastoral ortamda düşünülmüş bir evdir. Araba sahibi olanlar için ön cephe de kapalı bir araba garajı bulunması ve araba yolu olması büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Arka cephe

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Eklektik Evler
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Evin bir katı, çelik çerçeve özellikleri ile dayanıklılık sağlamış,  neme ve böceklere ve ahşabın yaşlanmasına karşı yüksek direnç sağlayan bir malzeme olan Western Red Cedar seçilmiştir. Bu duruma ek olarak eşsiz renk ve doku, binaya sıcaklık ve rahatlık hissi vermiştir. Binayı kaplayan kızıl sedir plakalar çarpıcı bir görünüm sağlamıştır. Diğer malzemeler, aynı zamanda doğal peyzaj entegrasyonunu hedeflemiş, cömert açıklıklar bulunan doğal kayrak ve fayans  örtüsü gibi malzemelerde kullanılmıştır. Bu arada   termal verimli malzemeler kullanılarak soğuk aylarda ısı kaybını azaltılmıştır.

Mutfak

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Eklektik Mutfak
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Mutfak, kompakt ve tezgah şeklinde ada ile desteklenmiştir. Daha geniş ve sofistike hali ile geniş camlı yemek odası, açık bahçe ile bütünleşmiştir. Mutfakta,  siyah ve beyaz kombinasyonu yapılmıştır. Dolaplar ise tezgah şeklindeki ada ile uyumlu ve siyah çerçeveli olarak tezgah üstü ahşap dolaplar olarak düşünülmüştür.

Oturma odası

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Eklektik Oturma Odası
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Oturma odasında kullanılan siyah lake,  izolasyon  yapılmış nötr renkler tarafından sağlanan samimi bir atmosfer ile dış bahçeye açılan odaya daha fazla zarafet ve sıcaklık vermiştir. Fransız pencere,  çerçeveli ahşap panelle ayırılmıştır.

Yatak odası

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Eklektik Yatak Odası
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Çift kişilik yatak odası, lüks bir resort otelde  tatil hayali kurmamız veya yaptığımız lüks tatilleri hatırlamamız için dekore edilmiştir. Rafine ve  estetik, bir ortamda sıcaklık ve sıcak bir atmosfer hissi oluşturmak için  kırmızı sedir duvarlar ve ahşap zeminler kullanılmıştır. Hafif ve doğal peyzaj, oda ve dekor kahramanlarını daha keyifli bir dekor haline getirmiştir.

Açık teras

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Eklektik Yatak Odası
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Çevredeki orman ve güzel manzarayı izlemenizi sağlayacak, yaşam alanları ile  bu harika manzarayı iç içe getiren bir teras ile evinizi bütünleştirmiştir. Kullanıcıların, ev halini çok teşhir etmeden ahşap panel ile sıcak günlerde manzara seyretmeleri ve ılık bir esinti  yaşamasını sağlamıştır.

Beyazın saltanatıyla biçimlenen bir ev
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