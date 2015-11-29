Rüya gibi bir ahşap ev

Ahşap, en sürdürülebilir yapı malzemesi olarak insanların hayatta kalmalarını sağlayan ve insanlığın gelişimine katkısı olan bir malzemedir. Brezilya’da kültürel nedenlerden dolayı evlerde % 5 , % 10 oranında ahşap kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise, yoksul insanların çok olması ve bu duruma bağlı olarak binaların kalitesiz olarak yapılması ile ilişkilidir. Ahşap yapılar, yüksek mukavemet sağladıklarından, dayanıklılığı fazla ve eşsiz estetik niteliklere sahip projelerde yüksek standartta kullanılabilir. Ahşap malzemeler, ağaçlandırma alanlarında odun olarak düşünülebilir ancak, bu odunların yetiştirilmesi için çok düşük bir enerji harcandığı için kolaylıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle ahşap malzemelerin sürdürülebilir, tükenmez malzemeler olduğunu ve bu açıdan rakipsiz malzemeler olduğunu söyleyebiliriz.

Homify bu gün İngiltere’de Cheshire de bulunan ve Nicolas Tye Mimarlar Studio tarafından tasarlanmış, Sedir adı verilen ahşap bir evin muhteşem tasarımını sunuyor. Ahşabın çarpıcı kullanımı ile önemli ve sofistike bir tasarım yapılmış. Yapılan tasarım sadece eşsiz bir tasarım, estetik, çevresel niteliklere sahip olmakla kalmamış, aynı zamanda bir yaşanılabilir bir ikamet alanı oluşturulmuştur. Estetik nitelikler, ahşap malzeme ve geleneksel mimari formlar; insanı ve doğayı uzlaştırmak için tasarımlar geliştirmiş, olağanüstü bir proje ortaya çıkarılmıştır.