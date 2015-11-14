6 güzel perde ve jaluzi alternatifleri

Benzersiz özellikleri ile perde ve jaluzi modelleri birbirlerine göre bazı avantajlar ve dezavantajlar taşır. Pencereleri modern sistemlerle giydirmenin birçok farklı stil ve tarzda, ihtiyaca göre tercih edilmesi gerekir. Perde, jaluzi ve kepenk modellerinin yıkanması, temizlenmesi ve mütemadiyen bakımının sağlanması uzun ömürlülük kapsamında gerekli unsurlardan bazılarıdır. Bir mekanın dekorasyonunda çoğunlukla tamamlayıcı unsur perdeler ve diğer örtü sistemleridir. Perde ve jaluzi alternatiflerinin değerlendirilmesi, mekanda halı, duvar zeminleri ve mobilya tercihlerini etkiler. Jaluzi modellerine gelirsek, genel olarak alüminyum malzeme üzerinden tercih edilir. Perdelerle jaluziler arasında farklı montaj sistemleri mevcuttur ve kullanım kolaylıkları bakımından yerine göre modern sistemleriyle tercih edilir. Fonksiyonel, estetik ve farklı montaj sistemleri ile sizler için birbirinden farklı 6 adet perde, jaluzi ve kepenk modelini değerlendirdik.
Farklı montajlama sistemleri ile yatay açılı ya da dikey açılı ağırlıkla kullanılan jaluzi alternatifleri günümüz modern mekan dekorasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Daha çok ofis ve işyerlerinde tercih edilir. PVC ve kumaş materyallerle kullanımları da tercih edilir. Ham maddesi çoğunlukla alüminyum tercih edilen jaluzi modellerinde, dik açılı aralıklardan oluşan güneş ışığını ihtiyaca ve yönelime görme kırma imkanı sunar. Klasik perde sistemlerinde olduğu gibi güneşlik ihtiyacı doğurmaz. Nitekim dik açılı her bir bantın ayarlanan yönü, farklı açılardan gelebilecek gün ışığını kırarken, aydınlık bir mekan atmosfer oluşturmanızı sağlar. Bantların yönelimi ihtiyaç ve mekanların dizaynı ile ahenk oluşturabilecek şekilde, hareket ettirme olanağı sağlar. Tavan boyuna kadar uzanmasına gerek kalmadan, tamamen pencere alanını kaplayan bir örtü sistemi olarak değerlendirebilirsiniz. Kullanılan pencere alanına fonksiyonel cevaplar vermek üzere tasarlanan jaluzi modelleri, renk ve form açıları yönünden farklılık gösterir. Jaluzi sistemlerinin günlük bakımları da nemli bir bez ile silinerek pratik bir biçimde sağlanabilir.
Bir mekanı dekore ederken oluşabilecek görsel karmaşadan kaçınmak isteyenler için parlak renkli perde tercihleri kimi zaman cesaret isteyen renk tonları arasındadır. Tavan ve duvar zemini, yer döşemesi ve mobilyalarda tercih edilen renk ve dokuları etkileyen elemanlardır. Dolayısıyla parlak renklerden oluşan mobilya ve aksesuar tercihleri, parlak renkli perdelerle uyum sağlayan bir mimari dil yakalayacaktır. Öte yandan parlak renklerin kullanımına cesaret edemeyenler için, duvar, tavan zemini ve yer döşemesi renklerinin açık renklerde tercih edilmesi önerilir. Açık zemin renkleri, parlak ve canlı renkleri öne çıkaracaktır ve denge sağlanacaktır. Parlak renkli perde modelleri ise, mobilya ve aksesuarlarla ilgili ipucu verecek ve mobilya tercihlerini doğrudan etkileyecektir.
Jaluzi modellerinde bulunduğu gibi eşit aralıklarla bantlardan oluşan, taşıyıcı iskelette genellikle sağ ve sol yana açılan kanatların bulunduğu salon tipi kepenk modelleridir. Görselde gördüğünüz kırmızı kepenk sistemleri uygulanan pencere örtü sistemleri, Londra'da bulunan The New England Shutter Company imzası taşıyor. Montajlama farkı ile yukarı ve aşağı açılır kanatları da barındırabilen kepenk modelleri, modern tipte yaşam alanlarında estetik bir görünüm katar. Farklı renk ve materyal alternatifleri ile modern bir görünüm kazandıran modeller, yaşam alanlarında güneş ışıklarını ihtiyaca göre kıran, sadece pencere alanını kaplayan tasarımlarıyla fonksiyonellik barındırır. Uygulanan sisteme göre güneş ışığı açısına göre bantların hareket kabiliyeti mevcuttur.
Güneşlik için alternatif olacak perde modelleri, aynı zamanda estetik baskı sistemleri ile kullanışlı ve estetik bir görünüm kazandırıyor. Diğer pencere örtüsü sistemlerine göre, jaluzi gibi gün ışığı ayarı yapma imkanı tanımaz, bu açıdan dezavantajlıdır. Eğer gün içinde gün ışığını ayarlamak ve açıyı değiştirmek isterseniz, eşit aralıklarla oynanabilir bantlardan oluşan jaluzi ve kepenk sistemlerini öneririz. Nitekim daha çok güneşi kırıp, açı ile oynanması gerekmeyen mekanlarda ise güneşlik tip baskılı perde modelleri oldukça kullanışlıdır. Pencere alanını örten, tavan zemini ya da yer döşemesine uzanmayan boyutları ile pratik ve işleve yönelik tasarımlar sıklıkla uygulanır. Öte yandan mekana uygun renk ve desenlerle baskı uygulanan güneşlik tipi perde modelleri, estetik açıdan da renk katacaktır, mobilya ve zeminlerde renk ya da desen konusunda etkili birer rol alacaktır.
Balkonlar, teraslar ve verandalar için ideal olabilecek transparan perde sistemleri, gün ışığı ihtiyacına göre mekanlarda tercih edilebilir. Yağmur damlalarını içeri almayan ve korunaklı bir alan sağlayan şeffaf örtü materyali, görsel açıdan manzaranızı kapatmaz. Rüzgar kuvvetini kıran fonksiyonu ile transparan perde sistemleri açık alanlarda tercih edilmektedir. Transparan materyallerle uygulanan perde ve jaluzi sistemlerinin avantajlarından biri, mekana derinlik katması, teraslarınızda dış mekan ile iç mekanı bütünleştiren bir araç görevi görmesidir. İhtiyaca göre mekanlara geniş alan kazandırmak için, katlanabilir sistemi ile açılır, güneşli havalarda pratik kullanım olanakları sağlar. Doğal ışık ihtiyacını muntazaman karşılarken, olası rüzgar ve yağmurdan oluşabilecek olumsuzlukları önleyebilecek bir pencere örtüsü sistemi olarak değerlendirilebilir.
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Yaşam alanlarında halı ve mobilya uyumları ya da aykırı tutumları kadar geleneksel perde sistemlerinin işlevselliği en pratik ve ekonomik çözümlerden biri olacaktır. Kullanılan mobilyalarla ve halı ile uyum ve ahenk yakalanabilir, fakat tüm zeminlerin aynı renk ve desenlerle kullanılması hareketsiz ve hiçbir elemanın ön plana çıkamadığı bir görünüm oluşturabilir. Ayrıca benzer renk ve tonları, hatta benzer desen ve motifleri tutturmak oldukça zor bir iştir. Geleneksel perde modelleri demişken, perdenin renk ve desenleri kadar, dokuları da mobilya ve halı eşleşmelerinde etkili olabilir. Dolayısıyla klasik ve geleneksel perde tercihlerinde, çiçek motifler, farklı desenler tercih edilirken, uygulanacak mekanda kullanılan dokulara, mobilya ve zemin renklerine, hatta mümkünse halı modeline dikkat edilmelidir. Bakım ve temizliği pratik bir biçimde makinede rahatlıkla yıkanır, kurulanır ve ütülenebilir özelliklerdedir. Geleneksel perde modelleri bilindiği üzere, perde çubukları, korniş ve topuzlardan oluşur. Kornişlerin montajlama aşamasından sonra takılan geleneksel perde modelleri, gün ışığını kıran kalın ve transparan perdelerin yanı sıra, klasik güneşliklerin yardımı ile renk ve doku zedelenmelerinden de korunur.
Ahşap materyalden yapılan, sağ ve sol yana ya da tek yöne açılır kanatlarla dizayn edilen ahşap kepenkler ve jaluzi formunu alan pencere örtü sistemleri, günümüzde modern stil yapılarda da kullanılmaktadır. Farklı renklerde ya da yine ahşap renginin doğal tonlarında tercih edilebilme imkanı vardır. Modern ya da klasik öğelerle dizayn edilen bir mekanda ahşap mobilyalarla uyum sağlayabilir, ya da modern, minimalist yaklaşımlarla uyum sağlayabilecek açık ya da koyu renk tonları tercih edilir. Önemli olan taşıyıcı sitemdeki yerleştirileceği çerçeve ve kasa formatının düzgün ve dikkatli bir biçimde yerleştirilmesidir. Nitekim milimetrik bir kaymada örtmesi gereken cam pencerenin alanı ile örtüşmez ve kanatların iki yana açılması esnasında zorluk ve aksama oluşur. Panjur görevi gören ahşap malzemeden üretilmesi, doğal ve bakımla uzun yıllar korunabilir, küfe karşı dayanıklıdır.