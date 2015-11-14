6 güzel perde ve jaluzi alternatifleri

Balkonlar, teraslar ve verandalar için ideal olabilecek transparan perde sistemleri, gün ışığı ihtiyacına göre mekanlarda tercih edilebilir. Yağmur damlalarını içeri almayan ve korunaklı bir alan sağlayan şeffaf örtü materyali, görsel açıdan manzaranızı kapatmaz. Rüzgar kuvvetini kıran fonksiyonu ile transparan perde sistemleri açık alanlarda tercih edilmektedir. Transparan materyallerle uygulanan perde ve jaluzi sistemlerinin avantajlarından biri, mekana derinlik katması, teraslarınızda dış mekan ile iç mekanı bütünleştiren bir araç görevi görmesidir. İhtiyaca göre mekanlara geniş alan kazandırmak için, katlanabilir sistemi ile açılır, güneşli havalarda pratik kullanım olanakları sağlar. Doğal ışık ihtiyacını muntazaman karşılarken, olası rüzgar ve yağmurdan oluşabilecek olumsuzlukları önleyebilecek bir pencere örtüsü sistemi olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca Teras kapatma modelleri yazımızda da balkon, teras ve verandalarınız için kapatma sistemleri üzerine fikirler bulabilirsiniz.