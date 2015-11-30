Dışı mütevazi, içi görkemli rüya gibi bir ev

Bugün Meksika'nın Xalapa eyaletinin başkenti olan Veracruz kentinde, toplam üç yüz doksan metrekare alanın iki yüz metre karesi binaya ayrılacak şekilde dizayn edilmiş bir projeyle karşınızdayız. Her yanı buram buram modernlik kokan bu görkemli ev, her detayını incelemeniz için sizi davet ediyor… Veracruz, kent olarak yalnızca bir eyaletin başkenti değil, aynı zamanda dünyanın en renkli kentlerinden bir tanesi. Bu durum da, söz konusu evin görkemini arttırmakta. Evin dikkat çeken bir diğer özelliği ise, işlevselliğin ve estetiğin başarılı bir kombini oluşu.
Pueabla kentinde bulunan Dream Arquitecture dekorasyon firmasına ait olan bu modern ev dizaynı, işlevselliği ve estetiği profesyonel biçimde kombinlemiş. Firma yalnızca ev dizaynı yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda, ofis ve konut inşaatı, ticari ve kentsel projelerin bakımı, mimari ve iç tasarımı, peyzaj düzenlemesi ve alanı karakterize etmek gibi birçok konu üzerine faaliyet gösteriyor. Firmanın bütün bilgi ve yeteneğine hakim olmak için, bu görkemli modern ev dizaynına göz gezdirebilirsiniz. Bu dizaynı seveceğinize ve dizaynın size ilham vereceğinden eminiz…
Bu görkemli modern ev dizaynında en çok dikkat çeken noktalardan biri, caddenin karşı tarafından bakıldığında göz alan köşeli ve dikdörtgen bir dış cephe. Bu açıdan bakınca, binanın arkasında ya da içinde ne olduğunu hayal etmek güç… Ahşap ve metalin başarılı kombini binanın yüksekliğini arttırmış görünüyor. Bina iki katlı görünse de, aslında üç katlı. Fakat buna sonra değineceğiz…
Evin metal ve cam pencereleri, arka kısımda bulunan verandaya açılıyor. Büyük pencereler ışığın neredeyse tamamını içeriye girmesine yardımcı olmakta. Buradan da bahçeyle yaşam alanı bir bütün haline gelmekte.
Dream Arquitectura firması, kullanıcıların isteklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, işlevsel ve modern bir dekorasyon oluşturmuş. Kaldı ki, firma bu dizaynı oluştururken müşteri ile birlikte çalışmış. Hepsinden önemlisi, bahçe düzenlemesi gibi önemli bir konuda müşterinin de fikrini almak oldukça yerinde bir hareket.
Mekanın iç alanının oldukça aydınlık ve parlak olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun en önemli kaynaklarından biri de, geniş pencerelerin içeriye sağladığı ışık. Duvarların da karbeyazı bir renge sahip olması, ışığın mekanda faydalı biçimde dolaşmasına izin veriyor. Mobilyaların ve aksesuarların sahip olduğu keskin çizgiler ve koyu renkler, ışığın bu denli yoğun olduğu bir ortamda güzel bir zıtlık oluşturmuş. Modern çizginin ortamda kendisine yer bulması bu denli kolay biçimde olmuş.
Günlük yaşamda kullanılacak olan alanlar, genellikle ilk katta bulunmakta. İkinci ve diğer kat, farklı amaçlara uygun biçimde dekore edilmiş.
İkinci katta geceleri ve akşamları kullanılacak alanlar için dizayn edilmiş. İkinci katın misafirlerini rahat ettirmek için her şeye özen gösterilmiş. Ortamdaki tüm mobilyalar ve aksesuarlar, gerekli olan konforu sağlayacak biçimde seçilmiş. Dikkatle seçilmiş olan renk, doku ve kumaş üçlüsü, bir araya gelerek konforlu ve rahat bir bütün oluşturmuş. Bunlara ek olarak, yapay aydınlatma konforu arttıracak biçimde ortama özenle yerleştirilmiş. Yapay aydınlatmanın ortama rahat ve sıcak bir hava kattığını ikinci katta bulunan bu salondan görüyoruz…
Evin büyük hacmini ve yüksek yapısını gösteren önemli niteliklerinden biri de yüksek bir tavana sahip oluşu. Eve girdikten sonra, garaja erişimi olan geniş ve yüksek bir salon karşılıyor bizleri… Bunun dışında fotoğrafta da görüldüğü üzere, kayar bir kapı ile bahçeye erişim sağlanmış.
Odanın yüksek yapısı ve geniş pencereleri, gündüzleri oldukça hoş bir görüntüye sebep olsa da, geceleri için güzel bir çözüm düşünülmüş. Hava karardığında ortama çok şık bir ışık dansı sunan bu elmas taşlı avize, gündüzleri de oldukça estetik bir görüntüye sebep oluyor. Gösterişli ve şık avizelerin dekorasyona olan etkilerini daha yakından görmek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Yazımızın başından beri bahsettiğimiz gibi, bu ev hem dışarda hem de içerde modern tarzın etkisi altında. Üst katta iki yatak odası ve bu yatak odalarının ortak erişimi olan bir banyo bulunmakta. Bu odalar, dış cephe manzaralı. Fakat en büyük hacme sahip olan ana yatak odası, en güzel manzaraya sahip olacak kadar ayrıcalığa sahip…