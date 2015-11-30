Dışı mütevazi, içi görkemli rüya gibi bir ev

Bugün Meksika'nın Xalapa eyaletinin başkenti olan Veracruz kentinde, toplam üç yüz doksan metrekare alanın iki yüz metre karesi binaya ayrılacak şekilde dizayn edilmiş bir projeyle karşınızdayız. Her yanı buram buram modernlik kokan bu görkemli ev, her detayını incelemeniz için sizi davet ediyor… Veracruz, kent olarak yalnızca bir eyaletin başkenti değil, aynı zamanda dünyanın en renkli kentlerinden bir tanesi. Bu durum da, söz konusu evin görkemini arttırmakta. Evin dikkat çeken bir diğer özelliği ise, işlevselliğin ve estetiğin başarılı bir kombini oluşu.

Pueabla kentinde bulunan Dream Arquitecture dekorasyon firmasına ait olan bu modern ev dizaynı, işlevselliği ve estetiği profesyonel biçimde kombinlemiş. Firma yalnızca ev dizaynı yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda, ofis ve konut inşaatı, ticari ve kentsel projelerin bakımı, mimari ve iç tasarımı, peyzaj düzenlemesi ve alanı karakterize etmek gibi birçok konu üzerine faaliyet gösteriyor. Firmanın bütün bilgi ve yeteneğine hakim olmak için, bu görkemli modern ev dizaynına göz gezdirebilirsiniz. Bu dizaynı seveceğinize ve dizaynın size ilham vereceğinden eminiz…