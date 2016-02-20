İkiz villaların görkemli güzelliği

Dünyanın mimari açıdan merkezi neresidir diye sorulduğunda, belki buna cevap olarak tek bir şehri ya da tek bir ülkeyi gösteremeyiz. Veya gösterdiğimiz ülkenin ya da şehrin herkes tarafından kabul görmesi pek mümkün değildir. Ama dünyada mimarinin merkezi Avrupa'dır dersek, sanıyoruz kimse buna itiraz etmez. En sıradan denilebilecek, hiçbir özelliği yokmuş gibi görünen Avrupa kentlerinde, hatta kasabalarında, köylerinde dahi, yapılar göz kamaştırıcıdır. Özellikle bizim gibi mimari geleneği cami, kervansaray, köprü ve benzeri büyük kamusal yapılarla sınırlı olan bir kültür için Avrupa kentlerinde sıradan binaları seyrederek gezmek bile keyif verir insana. Avrupa kültürünün en rafine halini ve son noktasını temsil eden ve aslında kendi içinde de ciddi anlamda bir çeşitlilik taşıyan Avrupa mimarisinin çok güzel bir örneğini tanıtacağımız bir yazı hazırladık sizler için. Almanya'nın güneyinde bulunan Uhingen şehrinde yer alan bu ikiz villa, Schiller Architektur BDA imzası taşıyor ve bulunduğu bölgedeki mimari anlayışı çok başarılı bir biçimde yansıtıyor.