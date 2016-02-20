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İkiz villaların görkemli güzelliği

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Doppelhaus BP11 im Neckartal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Minimalist Multimedya Odası
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Dünyanın mimari açıdan merkezi neresidir diye sorulduğunda, belki buna cevap olarak tek bir şehri ya da tek bir ülkeyi gösteremeyiz. Veya gösterdiğimiz ülkenin ya da şehrin herkes tarafından kabul görmesi pek mümkün değildir. Ama dünyada mimarinin merkezi Avrupa'dır dersek, sanıyoruz kimse buna itiraz etmez. En sıradan denilebilecek, hiçbir özelliği yokmuş gibi görünen Avrupa kentlerinde, hatta kasabalarında, köylerinde dahi, yapılar göz kamaştırıcıdır. Özellikle bizim gibi mimari geleneği cami, kervansaray, köprü ve benzeri büyük kamusal yapılarla sınırlı olan bir kültür için Avrupa kentlerinde sıradan binaları seyrederek gezmek bile keyif verir insana. Avrupa kültürünün en rafine halini ve son noktasını temsil eden ve aslında kendi içinde de ciddi anlamda bir çeşitlilik taşıyan Avrupa mimarisinin çok güzel bir örneğini tanıtacağımız bir yazı hazırladık sizler için. Almanya'nın güneyinde bulunan Uhingen şehrinde yer alan bu ikiz villa, Schiller Architektur BDA imzası taşıyor ve bulunduğu bölgedeki mimari anlayışı çok başarılı bir biçimde yansıtıyor. 

İkiz bir yapı nasıl olmalı?

Doppelhaus BP11 im Neckartal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Minimalist Evler
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Oldukça hacimli bir yapıda olan bu bina, tam olarak simetrik iki parçaya bölünmüş. Ülkemizde de özellikle yazlık bölgelerde sıkça rastlanan bu tipteki ikiz villalar, inşa ve altyapı maliyetlerini düşürmesi açısından tercih ediliyor. Dümdüz ve yemyeşil bir bahçenin ortasında yer alan yapı, her açıdan göz dolduruyor.

Beyaz estetiği

Doppelhaus BP11 im Neckartal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Minimalist Evler
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Evin ana giriş bölümü yan cephede yer alıyor ve beyaz rengin bütün ihtişamıyla adeta göz kamaştırıyor. Gerek bu cephedeki peyzaj tercihleri, gerek pencere yerleşimleri ile genel görünüm gerçekten çok şık.

Masif ahşapla gelen sıcak dokunuş

Doppelhaus BP11 im Neckartal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Minimalist Mutfak
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Evin genelinde ağırlık olarak endüstriyel bir tasarım çizgisinin izleri gözleniyor olsa da, bu durum ne mimari ne de dekorasyon tercihlerinde bir soğukluk ya da insana mesafeli bir atmosfer yaratmamış. Bununla birlikte, mutfakta kullanılan birinci sınıf masif ahşaptan imal edilmiş geniş yemek masası, ortama fazladan bir sıcaklık katıyor. Adeta bir şantiye masası büyüklüğündeki genişliğiyle ve olağanüstü güzellikteki doğal ahşap dokusuyla, kendi başına bile oldukça iddialı olan bu mutfakta adeta yıldızlaşıyor dersek herhalde abartmış olmayız. Bu arada boyasız beton olarak bırakılmış tavanın ve tavandan sarkan uzun aydınlatma elemanlarının da mutfağın dikkat çeken diğer bölümleri olduğunun da altını çizelim.

Sade, şık ve iddialı

Doppelhaus BP11 im Neckartal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Minimalist Oturma Odası
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Ahşap, beyaz ve boyasız beton; evin karakterini belirleyen üç ana unsur bunlar. Mümkün mertebe asgari adette ve büyüklükte eşyaların kullanılmış olması da bu sadeliği desteklerken, bir yandan da meka adeta bir sanat galerisi görünümüne bürünüyor ve buna yakışır bir iddiayı da ortaya koyuyor. 

Villanın ağırlık merkezi

Doppelhaus BP11 im Neckartal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Minimalist Multimedya Odası
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Bu fotoğrafa gördüğünüz merdiven boşluğu ve antre alanı, evin tam ortasında ve tam olarak ağırlık merkezinde yer alıyor. Üst kısımdaki çatı eğimine ve çatıyı tam ortadan taşıyan ahşap kalasa bakarak da bunu anlamak mümkün. Burada yine çıplak bırakılmış beton bir duvarın aslında ne kadar da şık olabileceğini canlı olarak görüyoruz. Diğer odalarda olduğu gibi beyaz duvarlar ve ahşap zeminle kombinlenmiş. Yer yer daha kuzeyden, İskandinavya'dan esintiler de taşıyan bu mimari yaklaşım, esas olarak endüstriyel bir havada ve bu tarz bu eve gerçekten de çok yakışıyor.

Cam duvarların yarattığı derinlik

Doppelhaus BP11 im Neckartal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Cam, yüz yıllardır görünüş olarak hiç değişmese de, kimyası önemli ölçüde değişti ve artık ilk icat edildiği dönemdeki kadar kırılgan ve narin bir şey değil aslında. Sadece özel üretilen kurşun geçirmez ve darbeye dayanıklı camlardan bahsetmiyoruz. Daha ulaşılabilir olan cam türleri de artık çok daha dayanıklı bir yapıdalar ve örneğin burada görüldüğü gibi uzun ömürlü bir duvar olarak kullanılmamaları için de bir sebep yok. Cam duvar uygulaması endüstriyel tarzı bir kat daha güçlendirmiş ve merdiven boşluğunu koridorla birleştirerek çekici bir derinlik katmış mekana.

Camın farklı kullanımları ilginizi çekiyorsa Cam merdivenler yazımıza da bakabilirsiniz. 

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