Konstanz Gölü'nün ortasında muhteşem bir villa

Konstanz Gölü, Almanya, Avusturya ve İsviçre arasında bulunan ve Ren Nehri'nden beslenen oldukça geniş bir göl. Ortasında koca bir yerleşim alanını taşıyan bir ada bulunacak kadar geniş en azından, bu ada Reichenau Adası. Bu yazımıza konu olan olağanüstü güzellikteki villa da Reichenau Adası'nda bulunuyor. Bugün Almanya'ya bağlı durumda olan ada, bölge için oldukça ciddi bir tarım alanı. Aynı zamanda bir tatil bölgesi de olan adada son derece güzel evler bulunuyor. İklimi, havası ve kuşkusuz manzarasıyla çok özel bir konumda bulunan adanın, her adanın sorunu olan bir dizi lojistik sorunu bulunsa da, bunlar, Spaett Architekten'in birazdan detaylıca inceleyeceğimiz harika villayı inşa etmesine engel olmamış. Gelin bu özel villaya biraz daha yakından bakalım.
Geleneksel Alman mimarisinin tipik özeliklerini taşımakla birlikte, bunlara ek olarak yazlık bölgelere özgü eklentilerin de bulunduğu bu villa, üç kattan ibaret. Bir yamaç üzerine kurulduğu için oldukça yoğun bir altyapı çalışması gerektirmiş olmasına karşın, elde edilen sonucun bu emeklere değdiği de ortada. Eğimli arazi yapısından kaynaklı teraslı bir yapıdaki bahçe, gerçekten görülmeye değer nitelikte.
Ana giriş, kot farkından dolayı evin ikinci katında yer alıyor. Bu bölümde hem şık bir oturma alanı, hem de son derece şık bir tasarıma sahip yeşil alanları görüyoruz. Avrupa kent mimarisinden farklı olarak geniş pencerelerin ve hatta cam duvarların kullanıldığı villanın yazlık bir bölgede bulunduğu ilk bakışta söylemek mümkün. Bu açıdan bakıldığından çatıda görebileceğiniz güneş panelleri ve evin her cephesinde bulunan balkonlar da buna işaret ediyor.
Havadar ve aydınlık oturma odası, modern bir şömine sistemiyle ısınıyor. Bu da mekana maddi olduğu kadar da manevi bir sıcaklık da katıyor. Geniş pencereler ise gün ışığından mümkün olan en üst seviyede yararlanılmasını garanti altına alıyor. Evin bütününde doğayla uyumlu bir tarz benimsenip onun imkanlarından yararlanılırken, aynı zamanda doğa üzerinde en az negatif etki bırakacak türden tercihler yapılmış. Klasik bir dağ evini andıran bir dekorasyona sahip olan oturma odasının bir diğer özelliği de tavan aydınlatması için gizli spotların tercih edilmiş olması.
Merdiven boşluğunu yemek odası ve mutfaktan ayıran duvarın cam olması, mekana şık bir derinlik katarken gün ışığının evin her yerinde rahatlıkla dolaşmasını da sağlıyor. Zeminlerde ve merdivenlerde kullanılan kaliterli ahşap malzeme ise evin bütününe hakim olan bir sıcaklık yayıyor adeta. Arka planda görülen mutfak bölümünde ise, beyaz rengin hakim olduğu sade ve işlevsel bir tarz görüyoruz. Yemek masasına doğru gelindiğinde beyaz yerini krem rengi tonlarına bırakırken, duvarda bulunan tablo da mekana renkli bir dokunuş olarak göze çarpıyor.
Her ne kadar gerek dışarıdan, gerekse de içeriden bakıldığında her yönüyle şık bir evde olsak da, burada tam anlamıyla yıldızlaşan mekan banyo. Hayallerin bile ötesine geçecek güzellikteki banyo, geniş pencereler sayesinde manzaraya bütünüyle hakim konumda. Arka planda görülen küçük bir saunanın dahi bulunduğu banyonun sanıyoruz en iddialı parçası ise, buna uygun bir zemin yardımıyla herhangi bir kabin olmadan açık bırakılmış duş bölümü. Bahçe işleriyle geçen bir günün ardından manzarayı seyrederek dinlendirici bir duş almak, herhalde paha biçilmez bir deneyim olsa gerek.
Yatak odasında gereksiz detaylardan arındırılmış sade ve sakin bir tarz hakim. En üst katta yer alan odada çatı eğiminden kaynaklı olarak üçgen formunda olan geniş penereler ise gün ışığını odaya dolduruyor. Çatı eğimi aslında pek çok evde sıkıntı yaratan bir konudur. Yer yer çatı katında yer alan odaları kullanılamayacak kadar sıkıntılı hale getirdiği örnekler dahi görüyoruz. Burada ise geleneksel Alman mimarisindeki dik çatı yapısından kaynaklı, odayı daraltmak ve boğmak bir yana, neredeyse olduğundan daha geniş gösteriyor. Gereksiz mobilya ve aksesuarlardan kaçınılmış olması da bu ferahlıkta çarpan etkisi yapıyor adeta.
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