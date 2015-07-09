Konstanz Gölü'nün ortasında muhteşem bir villa

Konstanz Gölü, Almanya, Avusturya ve İsviçre arasında bulunan ve Ren Nehri'nden beslenen oldukça geniş bir göl. Ortasında koca bir yerleşim alanını taşıyan bir ada bulunacak kadar geniş en azından, bu ada Reichenau Adası. Bu yazımıza konu olan olağanüstü güzellikteki villa da Reichenau Adası'nda bulunuyor. Bugün Almanya'ya bağlı durumda olan ada, bölge için oldukça ciddi bir tarım alanı. Aynı zamanda bir tatil bölgesi de olan adada son derece güzel evler bulunuyor. İklimi, havası ve kuşkusuz manzarasıyla çok özel bir konumda bulunan adanın, her adanın sorunu olan bir dizi lojistik sorunu bulunsa da, bunlar, Spaett Architekten'in birazdan detaylıca inceleyeceğimiz harika villayı inşa etmesine engel olmamış. Gelin bu özel villaya biraz daha yakından bakalım.