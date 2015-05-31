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Modern duşakabin modelleri

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THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Banyo
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Bazı şeyler vardır ki, hayatımızda önemli yer kaplamalarına rağmen çoğu kez varlıklarının bile farkına varmayız. Sürekli kullanımda olmalarından ötürü, sanki yok gibidirler. Ancak bir sorunla karşılaştığımızda ve onları yerinde bulamadığımızda varlıklarını fark ederiz. Bu aslında bir yönüyle haksızlık gibi görünür. Ama bir eşyanın doğru yerde ve doğru biçimde olduğunu anlamanın en kolay yolu da budur bir yandan. Hiçbir şekilde göze batmıyor ve sadece görevini yapıyorsa, o eşya makbuldür ve daha önemlisi de ergonomiktir. Uzunca bir süredir hayatımızda olan duşakabinler de işte tam bu türden eşyalar. Onların farkında bile değiliz aslında. Oysa, onlardan önceki dönemi bir hatırlasanıza. Odunlu termosifonları, ısınmak bilmeyen banyoları, bir türlü düzgün çalışmayan batarya aksamlarını, ya da insanın her tarafına yapışıp sinir bozan naylon banyo perdelerini hatırlayın. Bu dönemleri iyi hatırlayanlar, duşakabinlerin ilk çıktıkları dönemde nasıl uzay çağı teknolojisi muamelesi gördüğünü de hatırlayacaklardır. Son derece basit bir yapıda olmalarında ve çok basit bir işlevi yerine getirmelerine karşın, hayatımıza getirdikleri konfor gerçekten azımsanmayacak büyüklüktedir. Bugünse, klasik duşakabin modelleri, yerlerini sonsuz çeşitlilikte, her tarza ve her türlü tercihe hitap eden çok çeşitli seçeneklere bıraktılar. Cam kapılardan gömülü duş sistemlerine, doğal taş kaplamalarından yekpare mermer uygulamalarına, ahşap duş zeminlerinden eskiden banyolarda düşünülmesi imkansız olan geniş pencerelere kadar pek çok şey görüyoruz artık duşakabinlerde. Sizler için bu güzel modelleri derlediğimiz bir yazı hazırladık. Eminiz banyonuzdaki emektar duşakabininizi emekliye ayırmak isteyeceksiniz bunları gördükten sonra. 

Bütünüyle cam bir duşakabin

Kağıthanedekorasyon Tadilat Şirketleri Akdeniz Banyo
Tadilat Şirketleri

Kağıthanedekorasyon

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Başta bahsettiğimiz gibi, geçmişte banyolarda asla olamayacak pek çok şey bugün artık kabul görüyor. Örneğin bu modern banyoyu ele alalım. Bundan yirmi yıl önce bir banyoya asla ayrılamayacak son derece geniş bir alana sahip, adeta bir salon genişliğinde. Dev büyüklükte pencereler ise bir başka tabu, bu da yakın zamana kadar mümkün değildi. Son olarak tamamen saydam cam kullanılmış duşakabin. Geçmişte duşakabinler buzlu cam veya buna benzer nitelikte başka kapatıcı malzemeler kullanılarak yapılırdı. Bugünse, kent yaşamının değişen alışkanlıklarıyla birlikte hem seçenekler çoğaldı hem de mevcut seçeneker daha iddialı hale geldi. Burada gördüğümüz şık banyo Tadilat Şirketleri imzasını taşıyor. 

En son teknolojiyle donanmış bir duşakabin

DEVA VERA DUŞ Modern Banyo
VERA DUŞ

DEVA

VERA DUŞ
VERA DUŞ
VERA DUŞ

Burada da bir başka cam duşakabin modeliyle karşınızdayız. Az önceki kare biçimindeki modelden farklı olarak dikdörtgen bir oturumu olan ve oldukça geniş yapıdaki bu duşakabinin en önemli özelliği en son teknoloji imkanlarından yararlanması. Adeta dikey bir hidromasajlı küvet donanımına sahip olan bu duşakabinde masaj özelliğe de bulunuyor. Her türden duşakabin modelini bünyesinde barındıran Vera Duş tarafından sunulan bu model, lüks bir banyoda mutlaka bulunması gereken türden.

Şık ve yaratıcı bir model

Teknesiz cam duşakabin uygulaması, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Modern Banyo
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi

Teknesiz cam duşakabin uygulaması

Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi

Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi tarafından sunulan bu model ise gerçekten oldukça ilginç bir tasarıma sahip. Yine saydam cam kullanılan dışa bakan kanatların yanında, duvara bakan bölümlerde şık bir desen kullanılmış. Bununla birlikte bu duşakabinin asıl dikkat çeken özelliği, kullanılmadığı zamanlarda zemine gömülerek tamamen düzleşebilen minik banyo taburesi. Bu ilginç tasarımla duş alırken nostaljik bir hava yakalamanız mümkün. 

Dış mekanda da duşakabin

Daha Sonra Temperli Bu camı Getirdik.... ideal duşakabin Akdeniz Banyo
ideal duşakabin

Daha Sonra Temperli Bu camı Getirdik… .

ideal duşakabin
ideal duşakabin
ideal duşakabin

Eskiden dış mekanlardaki duşlar genellikle tamamen açık ya da ahşap kabinlerde olurdu. Bugünse dış mekanlar için duşakabin seçenekleri de çeşitlendi. Her türlü arzuya hitap edecek tasarımları bulmak mümkün. İdeal Duşakabin imzası taşıyan bu uygulama bunlardan biri.

Mermer zerafeti

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Beyaz damarlı mermerin banyolara kattığı hamam estetiğinden sonuna kadar yararlanan Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu duşakabin ise yine cam bir kapıya sahip. 

Stil sahibi bir banyo

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Banyo
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Kim demiş banyonun stili olmaz diye? Elbette olur. Tıpkı burada gördüğümüz gibi. Her parçası üzerine düşünülerek incelikli bir araya getirilmiş, Voltaj Tasarım imzasını taşıyan bu stil sahibi banyoda cam kapılı ve son derece geniş bir duşakabin modeli kullanılmış. 

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Bu modern duşakabin modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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