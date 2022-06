Modern duşakabin modelleri

Bazı şeyler vardır ki, hayatımızda önemli yer kaplamalarına rağmen çoğu kez varlıklarının bile farkına varmayız. Sürekli kullanımda olmalarından ötürü, sanki yok gibidirler. Ancak bir sorunla karşılaştığımızda ve onları yerinde bulamadığımızda varlıklarını fark ederiz. Bu aslında bir yönüyle haksızlık gibi görünür. Ama bir eşyanın doğru yerde ve doğru biçimde olduğunu anlamanın en kolay yolu da budur bir yandan. Hiçbir şekilde göze batmıyor ve sadece görevini yapıyorsa, o eşya makbuldür ve daha önemlisi de ergonomiktir. Uzunca bir süredir hayatımızda olan duşakabinler de işte tam bu türden eşyalar. Onların farkında bile değiliz aslında. Oysa, onlardan önceki dönemi bir hatırlasanıza. Odunlu termosifonları, ısınmak bilmeyen banyoları, bir türlü düzgün çalışmayan batarya aksamlarını, ya da insanın her tarafına yapışıp sinir bozan naylon banyo perdelerini hatırlayın. Bu dönemleri iyi hatırlayanlar, duşakabinlerin ilk çıktıkları dönemde nasıl uzay çağı teknolojisi muamelesi gördüğünü de hatırlayacaklardır. Son derece basit bir yapıda olmalarında ve çok basit bir işlevi yerine getirmelerine karşın, hayatımıza getirdikleri konfor gerçekten azımsanmayacak büyüklüktedir. Bugünse, klasik duşakabin modelleri, yerlerini sonsuz çeşitlilikte, her tarza ve her türlü tercihe hitap eden çok çeşitli seçeneklere bıraktılar. Cam kapılardan gömülü duş sistemlerine, doğal taş kaplamalarından yekpare mermer uygulamalarına, ahşap duş zeminlerinden eskiden banyolarda düşünülmesi imkansız olan geniş pencerelere kadar pek çok şey görüyoruz artık duşakabinlerde. Sizler için bu güzel modelleri derlediğimiz bir yazı hazırladık. Eminiz banyonuzdaki emektar duşakabininizi emekliye ayırmak isteyeceksiniz bunları gördükten sonra.