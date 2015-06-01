En güzel ev genişletme fikirleri

Buradaki genişleme operasyonu ise mutfağa fazladan alan kazandırmaya odaklanmış. Bu yüzden yana doğru genişleyen mutfağın eklenti bölümünde cam tavan kullanılmış. Arkada yine bir bahçe ve bahçeyle evi birleştiren geniş bir kapı mevcut. Bu müdahaleler ile yalnızca büyümekle kalmayan bu mutfak aynı zamanda son derece özgün ve şık bir tarz kazanmış.

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