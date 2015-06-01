En güzel ev genişletme fikirleri

Mimari, bir kolu mühendisliğe, diğeri ise sanata uzanan zorlu bir iştir. Aynı zamanda insan yaşamına en çok değer katan şeylerden biri olması, bu zorluğunun ödülüdür genellikle. Fakat belli bir zorluğun altından kalkarak her koşulda ortaya mimari açıdan harika bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Kimi zaman bir mimar ne kadar uğraşırsa uğraşsın, eldeki malzeme ve maddi imkanlar yüzde yüz doğru ve mükemmel sonucu üretmesine imkan vermeyebilir. Yahut kimi zaman belli parametrelerin üzerinden atlamak ya da belli kayıpları göze almak gerekir. Ne olsa mühendislik biraz da doğru ihmalleri yapabilme, neyin üzerinden atlanacağına karar verme sanatıdır. Bu doğrultuda kimi evlerde, hatta belki de çoğu evde, doğru değerlendirilmemiş ölü alanlarla karşılaşmak mümkündür. Çoğu kez ölü alanın kendisi dışındaki odaların doğru yerleştirilmesi için feda edilmiş ve oransal olarak evin hacminde fazla yer kaplamayan yerlerdir bunlar. Bir noktaya kadar da göze batmaz. Fakat bir şeyi tasarlamak ve yapılırken içinde olmakla, her şey olup bittikten sonra dışarıdan bakıp onu düzeltmeye niyetlenmek bütünüyle farklı şeylerdir. Bu yüzden, bitmiş bir evdeki küçük bir ölü alana odaklanarak sadece onu işlevsel hale getirmeye çalışmak, yapının orijinalinde elde edilememiş niteliki sonuçlar alınmasını sağlayabilir. Bu yazımızda giriş katlarda yapılan bu türden genişletme operasyonları bir araya getirdik. Kimbilir, siz de belki kendi eviniz için buradan bir fikir çıkarabilirsiniz.
Giriş katlarda bulunan pek çok dairede, evin dışına doğru uzanan çeşitli yararsız boşluklar bulunur. Doğru değerlendirildiğinde harika dönüşümler geçirebilecek bu alanlar, gerekli müdahale yapılana kadar çoğu kez insanın aklına bile gelmez. Ama bir tasarımcı dokunuşu her şeyi değiştirebilir. Burada gördüğümüz evin arka bölümüne bakan mutfak kısmından, evin arkasındaki ölü alana doğru son derece isabetli bir açılma sağlanmış. Aradaki duvar kaldırılarak geniş bir cam kapı konulmasıyla hem evin arka kısmına da gün ışığının doğru şekilde girmesi sağlanırken, o zamana kadar işlevsiz olan sahanlık kısmı küçük ama çok şık bir arka bahçeye dönüşmüş.
Burada da yine benzer bir uygulamayla karşı karşıyayız. Evin arka cephesindeki duvar neredeyse bütünüyle ortadan kaldırılarak yerine son derece geniş kanatlı bir cam kapı konulmuş. Önceki haliyle karanlık ve küçük bu salon, doğru dokunuşla bir anda kalabalık arkadaş toplantıları, hatta komşuların bir araya geldiği barbekü partileri için mükemmel bir alan haline gelmiş.
Yine benzer bir uygulama. Arkada yeni bir bahçe ve bu bahçeye açılan geniş kanatlı kapı. Yalnız bu kez çok daha doğal bir malzeme olan ahşabın, ve doğanın bizzat kendisi, toprağın ve yeşilin de resme dahil olduğunu görüyoruz. Avlunun eve bitişik olan kısmında kullanılan doğal ahşap zemin ortama sıcak bir hava katarken, aynı zamanda çimenlik bölüme de yumuşak bir geçiş sağlıyor. Çim alan ise şehrin ortasında kendinize ait bir park atmosferi sağlıyor. Burada ister pikniğinizi yapın, ister mini golf oynayın, isterseniz de çocuklarınızla veya hayvanlarınızla özgürce eğlenmenin keyfini çıkarın.
Bir Londra firması olan Culmax imzasını taşıyan bu uygulamada ise, bahçenin kendisinden ziyade iç mekanın dört mevsim kullanıma uygun şekilde genişletilmesine ve gün ışığının çok daha etkin bir şekilde kullanılmasına önem verilmiş. Sonuç ise gerçekten görülmeye değer. Nostaljik ateş tuğlaları ile yapılmış binaya cam eklentiler çok yakışmış ve daha önemlisi de yapının doğallığındaki güzelliği hiç bozmamış.
Buradaki genişleme operasyonu ise mutfağa fazladan alan kazandırmaya odaklanmış. Bu yüzden yana doğru genişleyen mutfağın eklenti bölümünde cam tavan kullanılmış. Arkada yine bir bahçe ve bahçeyle evi birleştiren geniş bir kapı mevcut. Bu müdahaleler ile yalnızca büyümekle kalmayan bu mutfak aynı zamanda son derece özgün ve şık bir tarz kazanmış.
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