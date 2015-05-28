Rengarenk bir aile evi

İstanbul'un son yıllarda geçirdiği baş döndürücü dönüşümün hem sebep, hem de sonuçlarından biri de şehrin dış mahallelerinde halen devam eden inşaat hamlesi oldu. Hem Avrupa, hem Anadolu yakasında şehrin trafiği, kirliliği ve gürültüsünden uzak, huzurlu bir yaşam arzulayanların rağbet ettiği bu yeni semtlerde sadece birörnek toplu konutları değil, kişiye özel olarak düzenlen mustakil evlerin bulunduğu siteleri de sıkça görüyoruz. Bugün sizlere Esenyurt ilçesine bağlı olan böyle bir mekân olan Ardıçlı Evler Sitesi'nde bulunan modern bir aile evini tanıtacağız. Dekorasyon işleri İstanbul merkezli bir firma olan Arches Design tarafından gerçekleştirilen bu villa, rahatlık, huzur ve aile yaşamına uygun bir konforu bir arada sunuyor.
Eklektik bir dış cephe tasarımına sahip olan ve dış görünüş itibarıyla cumbalı İstanbul evlerinden klasik sütunlara kadar çeşitli mimari akımları bir araya getiren villa, kuruluşu 1999 yılına kadar uzanan Ardıçlı Evler Sitesi'nde bulunuyor. Esenyurt ilçesi sınırlarında bulunan villada toplam 764 villa ve 10 işyeri bulunurken, gerek merkeze, gerekse de çevre yollarına yakınlığı ile birçok kişinin tercih sebebi oluyor. Yaklaşık 2500-3000 kişinin yaşadığı site, şehrin ortasında huzur ve sessizlik arayan aileler için bire bir.
Villanın bahçesinden çekilen bu kesit fotoğrafta ilk dikkat çeken unsur ön cepheyi neredeyse boydan boya kaplayan geniş cam ve kapılar sayesinde mekânın doğal ışık bakımından sıkıntı yaşamayacak şekilde inşa edilmiş olması. Evle adeta bütünleşen ağaçlar da bu doğa dostu yaşam vurgusunu artırıyor.
Villanın iç dekorasyonunda ise huzur, samimiyet ve konforun hoş bir birleşimini görüyoruz. Özellikle kullanışlı ve rahat olmasına özen gösterilen bu oturma odasına davetkâr bir koltuk takımı damga vururken, olası bir monotonluğu önleyen canlı renkler ve özel tasarım lambalar bu manzarayı tamamlıyor. Hem büyüklerin, hem de fotoğrafta gördüğünüz oyuncaklardan anlayabileceğiniz gibi evin çocuklarının rahat edebileceği bir oturma odası. Ahşap zeminin sıcaklık kattığı mekân zarif bir merdiven ve trabzanla da taçlanıyor.
Renagrenk bir villa derken neyi kast ettiğimiz bu resimde daha iyi anlaşılıyor. Oturma odasının TV ünitesini de içine alan kısmını gördüğümüz bu fotoğrafta, gerek doğal ışığın, gerekse de eve eğlenceli bir hava katan canlı renklerin nasıl kullanıldığını daha iyi görüyoruz. Kırmızı ve lacivertin uyumu ayrıca göz kamaştırırken, TV ünitesinin sadeliği ve işlevselliği de dikkat çekici: Dekoratif eşyalar için mükemmel bir platform.
Villanın üst katında bulunan oturma odasında ise daha klasik bir tasarım dilinin izlerini görüyoruz. Pencerenin önüne yerleştirilen zarif josephine koltuk kırmızı vurgusunu sürdürürken, insanda manzara karşısında uzanıp bir şeyler yudumlama isteğini uyandırıyor. Klasik koltuk takımı ise koyu renk ahşap zeminle birleşerek eve ağırbaşlı bir hava katıyor.
Evin yatak odasına ise çağrışımları itibarıyla yatak odalarına – riskli olsa da – en yakışan renklerden biri olan kırmızının damga vurduğunu görüyoruz. Ahşap zeminle samimi bir havaya bürünen mekân kırmızı yatak örtüsüyle birdenbire boyut değiştirerek kıpır kıpır bir hal alıyor.
Ardıçlı Evler'deki bu villada yaptığımız küçük gezintiyi evin şık banyosu ile noktalayalım. Ahşap vurgusunun yine kendini hissettirdiği banyo modern görünümüyle hem işlevsel, hem de estetik açıdan yetkin bir mekân örneği.
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