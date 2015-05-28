Rengarenk bir aile evi

Ardıçlı Evler'deki bu villada yaptığımız küçük gezintiyi evin şık banyosu ile noktalayalım. Ahşap vurgusunun yine kendini hissettirdiği banyo modern görünümüyle hem işlevsel, hem de estetik açıdan yetkin bir mekân örneği.

Bu villayı beğendiyseniz, Bodrum'daki bir başka villayı tanıttığımız bu yazıya göz gezdirebilirsiniz.