Mülk alırken nelere dikkat etmeliyim?

Müstakil ev hayali olanların ve bu hayalini gerçekleştirmek için hazırlığa başlayanların dikkat etmesi gereken birçok önemli detay var. Bir miktar para ayırıp kendinize bir mülk almaya karar verdiyseniz öncelikle işe nasıl bir yol izleyeceğinizi planlayarak başlamanızı tavsiye edeceğiz. Özellikle evi yatırım amaçlı değil de yaşamak için istiyorsanız sizi zorlu bir yolculuk bekliyor demektir. Müstakil bir ev almaya karar verdikten sonra yapmanız gereken şey bütçenizi belirleyip eve ödeyeceğiniz masrafları bütçeden düşerek ev fiyatını limitlemeniz olacaktır. Mülk almak için ayırdığınız bütçeye emlakçı masrafları, noter masrafları, gerekirse tadilat ve dekorasyon masrafları ve tapuda çıkabilecek masraflar da dahil olacağından ufak bir araştırma ile bu masrafları netleştirip bütçeden düşmelisiniz. Kalan meblağ yeni mülkünüz için ödeyebileceğiniz tutarı belirtir. Limitinizi belirledikten sonra bu limite göre ev bakmaya başlayabilirsiniz. Limitinizi net olarak belirlemek sizi zaman kaybından kurtardığı gibi sonradan çıkabilecek masraflara karşı da korur.

Peki limit konusunu çözdükten sonra ev bakarken nelere dikkat etmek gerekir? Mali konuda yaptığınız planlamanın bir benzerini de bu aşamada yapmanız gerekecek. Öncelikle ihtiyaçlarınızı net olarak belirlemelisiniz. Nasıl bir mülke sahip olmak istiyorsunuz? Aradığınız mimari özellikler neler? Mülkünüzün nerede olmasını istiyorsunuz? Bu soruların cevaplarını ikinci ve üçüncü alternatiflerinizle birlikte listelemeniz ve bu planlamaya göre hareket etmeniz size daha kısa sürede daha verimli bir araştırma yapma imkanı sağlar. Dikkat etmeniz gereken bütün detayları, farklı ülkelerden muhteşem mimari örnekleri ile sunacağız. Bu yazıya göz atmadan mülk aramaya çıkmayın.

Ayrıca evi aldıktan sonra dekorasyonunu nasıl ucuza getirebilirim diye merak ediyorsanız “Ucuz ev dekorasyonu için 10 parlak fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Farklı dekorasyonlar veya ev modelleri için de sitemizde arama yapabilirsiniz.