Mülk alırken nelere dikkat etmeliyim?

Müstakil ev hayali olanların ve bu hayalini gerçekleştirmek için hazırlığa başlayanların dikkat etmesi gereken birçok önemli detay var. Bir miktar para ayırıp kendinize bir mülk almaya karar verdiyseniz öncelikle işe nasıl bir yol izleyeceğinizi planlayarak başlamanızı tavsiye edeceğiz. Özellikle evi yatırım amaçlı değil de yaşamak için istiyorsanız sizi zorlu bir yolculuk bekliyor demektir. Müstakil bir ev almaya karar verdikten sonra yapmanız gereken şey bütçenizi belirleyip eve ödeyeceğiniz masrafları bütçeden düşerek ev fiyatını limitlemeniz olacaktır. Mülk almak için ayırdığınız bütçeye emlakçı masrafları, noter masrafları, gerekirse tadilat ve dekorasyon masrafları ve tapuda çıkabilecek masraflar da dahil olacağından ufak bir araştırma ile bu masrafları netleştirip bütçeden düşmelisiniz. Kalan meblağ yeni mülkünüz için ödeyebileceğiniz tutarı belirtir. Limitinizi belirledikten sonra bu limite göre ev bakmaya başlayabilirsiniz. Limitinizi net olarak belirlemek sizi zaman kaybından kurtardığı gibi sonradan çıkabilecek masraflara karşı da korur.
Peki limit konusunu çözdükten sonra ev bakarken nelere dikkat etmek gerekir? Mali konuda yaptığınız planlamanın bir benzerini de bu aşamada yapmanız gerekecek. Öncelikle ihtiyaçlarınızı net olarak belirlemelisiniz. Nasıl bir mülke sahip olmak istiyorsunuz? Aradığınız mimari özellikler neler? Mülkünüzün nerede olmasını istiyorsunuz? Bu soruların cevaplarını ikinci ve üçüncü alternatiflerinizle birlikte listelemeniz ve bu planlamaya göre hareket etmeniz size daha kısa sürede daha verimli bir araştırma yapma imkanı sağlar. Dikkat etmeniz gereken bütün detayları, farklı ülkelerden muhteşem mimari örnekleri ile sunacağız. Bu yazıya göz atmadan mülk aramaya çıkmayın.
Ayrıca evi aldıktan sonra dekorasyonunu nasıl ucuza getirebilirim diye merak ediyorsanız “Ucuz ev dekorasyonu için 10 parlak fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Farklı dekorasyonlar veya ev modelleri için de sitemizde arama yapabilirsiniz.
Mülk veya arsa alırken dikkat dilmesi gereken önemli detaylardan birisi de arsanın yapı ve özellikleridir. Nasıl ki arsa alırken, arsanın imarlı olup olmamasına, jeolojik özelliklerine veya su bulunup bulunmamasına dikkat etmek gerekiyorsa, ev alırken de benzer detaylar soruşturulmalıdır. Evin inşasında herhangi bir imar usulsüzlüğü yapılıp yapılmadığı, su ve kanalizasyon bağlantısının durumu, gözden geçirmeniz gereken detaylardır. Site içi bir mülk alacaksanız, komşularınızla bahçe sınırı konusunda sonradan sorun yaşamamak için bahçe sınırınızı tapudan kontrol ederek gerekli önlemi almanızı da tavsiye ederiz zira bahçeli ev komşuları arasında bu tür anlaşmazlıklara sık rastlanıyor. Buun Motto Architects tarafından inşa edilen Atlas Teras adlı bu proje, Mersin'de Torosların eteklerinde oldukça geniş bir araziye kurulmuş bir site projesidir. Site içerisindeki her konutun geniş ve güzel bir bahçesinin bulunduğu ve bütün detayların dikkatle düşünülerek çalışıldığı projenin, dekorasyonuna da bir göz atmanızı öneriyoruz.
Sadece ev alırken değil basit bir elektronik cihaz alırken bile piyasa araştırması yapmak gerekir. Aynı özelliklerde iki ürünü çok farklı fiyatlara satan markalar hatta aynı ürünü çok farklı fiyatlara satan mağazalar olduğuna rastlamışsınızdır. Ev piyasasında da benzer durum söz konusudur. Ev almadan önce piyasanın durumunu yani mevcut ekonomik durum nedeniyle fiyatlarda oluşmuş değişiklikleri gözlemlemek ve bir evin fiyatını mümkünse birkaç farklı yerden sormak sizi gözü açık komisyonculara karşı koruyacaktır. Fiyat araştırması konusunu aceleye getirmek pek doğru olmaz bu nedenle ev alma kararı verir vermez araştırmaya başlayarak internet, emlak ofisleri, inşaat ve yapı şirketleri, arsa komisyoncuları ve tanıdıklar gibi farklı kanallardan soruşturmaya koyulabilirsiniz. Bu konuda, inşaat ve yapı şirketlerinin hazır projelerini değerlendirmek ve kampanya dönemlerini takip etmek de karşınıza büyük fırsatlar çıkarabilir.
Alacağınız evin büyüklüğü hakkında az çok bir karara varmışsınızdır ancak ev araştırması yaparken bu kararın çok dışına çıkılabiliyor. Bu nedenle ihtiyaçlarınızı net olarak belirleyip planınıza göre oda sayısı ve kullanım alanı gibi özellikleri arama kriterlerinize eklerseniz zaman kaybından ve plan aşımından kurtulursunuz. Ayrıca evin mimari özelliklerine dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bulunduğunuz şehir deprem bölgesi ise evin depreme dayanıklı olup olmadığını mutlaka soruşturun. Bulunduğunuz semtin risk haritası için veya evinizin risk değerlendirmesi için DASK'tan (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) bilgi alabilirsiniz.
Evi aldıktan sonra, kanalizasyon taşması, toprak kayması, doğal olmayan atık riski gibi sorunlarla karşılaşmamak için evin çevresindeki risk bölgelerini belirlemekte fayda var. Evin yakınlarında fabrika, üretim alanı, çöp ve moloz alanı gibi alanlar var mı? Varsa bunlardan zarar görmemek için ne yapmak lazım? Bu ve benzeri soruların cevaplarını değerlendirmelisiniz. Mesela evinize yakın mesafede hava alanı varsa, aldığınız eve mutlaka ses yalıtımı yaptırmalısınız aksi halde hava alanındaki uçakların gürültüsü, sizi evi aldığınıza pişman edebilir. Bölge sık yağış alan bir bölgeyse veya nem oranı yüksekse, çatı, pencere ve duvarlarınız için izolasyon yaptırmak gerekebilir. Bütün bunları evi almadan önce değerlendirmek sizi, sonradan istenmeyen durumlarla karşılaşmaktan korur.
Evi alırken sonradan değişiklik isteyip istemeyeceğinizi değerlendirmelisiniz. Eğer evi aldıktan sonra odaları birleştirmek, balkonu açmak veya teras yaptırmak gibi ağır tadilat işlerine girecekseniz evin mimari özelliklerinin bu tadilatlara uygun olup olmadığını bilmeniz gerekir. Ayrıca betonarme, çelik konstrüksiyon veya prefabrik yapı çeşitlerinden hangisini kullanmak istediğinize de baştan karar vermelisiniz. Bu konuda araştırma yapıp seçiminize göre arama yapmak sizi zaman kaybından kurtarır.
Kulağa tuhaf gelebilir ancak oldukça önemli bir detaydır. Evinizin konumu, hastane, market, okul gibi yerlere mesafesi, baştan değerlendirmeniz gereken bir konudur. Ev almadan önce komşuların kapısını çalıp bir selam vermekten çekinmeyin, çevredeki bilmediğiniz problemlerle ilgili size birkaç uyarıda bulunabilirler. Evde hayvan besleyecekseniz komşularınızın bu konuda sorun çıkarıp çıkarmayacağını da bilmelisiniz. Her ne kadar yasal olarak, evinizde beslediğiniz hayvanlara karışma hakları olmasa da bu konuda sorun çıkaran komşulara rastlamak mümkün. Bu nedenle evi almadan komşularınızın düşüncelerini yoklamaktan çekinmeyin. En azından nasıl bir yol izleyeceğinizi bilirsiniz. Ayrıca evin aydınlık ve ferah bir dekorasyona kavuşabilmesi için cephesi çok önemlidir. Evin manzarasını ve cephelerini mutlaka kontrol edin.
Oda sayısı ve metrekareyi tuttursanız bile odaların istediğiniz dekorasyon için uygun olup olmadığını bir gözden geçirmekte fayda var. Evde olmazsa olmazınız alanları baştan belirleyin. Teras, kış bahçesi, balkon, veranda, bahçe, havuz, kiler, müştemilat, spor odası, sauna gibi mekanlardan hangilerini evinizde istediğinizi ve istediğiniz mekan için uygun alan olup olmadığını belirleyin.
Bütün detayları tek tek gözden geçirerek, alacağınız mülke karar verdiyseniz, geriye alım işlemleri kalıyor. Son olarak işin bürokratik ve matbua kısmı için de birkaç naçizane tavsiyede bulunalım. Sözleşme kısmı oldukça önemlidir. Daha sonra başınızı ağrıtacak sorunlarla karşılaşmamak için tabu ve sözleşme işlerini mutlaka bir bilir kişi danışmanlığında yapın. Bu konuda hizmet veren emlak ve hukuk ofislerini araştırabilirsiniz. Ayrıca evinizi sigortalatmayı da ihmal etmeyin. Şimdiden hayırlı olsun.