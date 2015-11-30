Mutfak dizayn ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Mutfak düzeni için gerekli düzenleme yapılmadan önce, mutfak işleyişi hakkında üç ana aşamayı hatırlatmalı. Yiyeceklerin hazırlanması ve yerleştirilmesi, yıkanması, pişirilmesi aşamaları birbirini takip edebilir. Mutfak gereçlerine bu düzen anlayışına göre kolaylıkla ulaşarak düzenlemek yine pratik bir yaklaşım olacaktır. Öte yandan mutfağınız için ihtiyaç duyduğunuz elektronik eşyaların yerleşimi, gömme dolaplar veya ayıracağınız alanın boyutlarına uygun olmalıdır. Mutfakta kullanılan ocak ile buzdolabının yan yana getirilmemesi tavsiye edilir. Sıcak ve soğuk teması ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak gerekir.

Enerji verimliliğini dikkate alarak mutfakta kullanacağınız elektronik eşyalarınızı seçebilirsiniz. Mutfak aylık giderlerini hem azaltacak, hem de enerji tüketimine olumlu yönde fayda sağlayacak. Mutfak mikseri, blender, düdüklü tencere, elektronik eşyalar ve bilumum mutfak gereçleri için uygun alanlar, dekoratif dolaplar dizayn edebilirsiniz. Herhangi bir elektronik mutfak eşyası almadan önce mutfağınızda ayırmak durumunda kalacağınız alanı ve elektronik eşyaların boyutlarını ölçmeyi mutlaka unutmayın. Aksi takdirde pahalı bir hatanın uğraşları ile geri iade etmek zorunda kalacaksınız.