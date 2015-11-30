Mutfak dizayn ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Mutfak fonksiyonlarını ele alırsak, gıda ürünlerini saklama ve hazırlama, pişirme, yeme aşamalarına ayırabiliriz. Mutfak planlaması işleyişi takip eden düzende dizayn edilirse daha kullanışlı bir alan kontrolü sağlanabilecektir. Mutfakta kullanılan tezgah, mutfak dolapları kadar duvar dekoru ve döşeme zeminleri de önemlidir. Fayans kullanımlarının yanı sıra, taş kaplama, uzun ömürlü ahşap kaplama, mozaik kaplama duvar dekorları uygulanabilir. Mutfak dolaplarına gelirsek, mutfak mobilyalarının hangi doku ve renklerde olacağı konusunda etkili olabilir. Uyumlu ahşap kaplama dokuların tercih edilebileceği gibi, tezatlık yaratan kontrast renklerin uygulanması da tercih edilebilir. Tüm bunların yanı sıra, modern stil dizayn edilen bir evin en çok vakit harcanan mekanlarından biri olan mutfak, aynı zamanda yaşam alanlarına dahil edilen alanlar olmaya başladı. Salonun ya da oturma alanlarının bir parçası haline gelen mutfaklarda ayrılan alanlar, günün önemli bir kısmının mutfakta geçmesini sağlıyor. Mutfağınızı dizayn ederken dikkat etmeniz gereken bazı unsurları sizler için derledik. Mutfak düzeninden kullanılacak mutfak aletlerine, duvar zemini ve döşeme kaplamalarından yemek masasına kadar detayları irdelemek için alt başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.
Mutfak planlaması hakkında bazı unsurları yeniden gözden geçirmek, bazı yenilikler yapmak gerekebilir. Özellikle uzun süredir kullanılan bir mutfak için, mutfak işleyişinde aksaklık yaratan detaylar hakkında bazı verileriniz bulunacaktır. Aksaklık yaratan ilk verilerden yola çıkarak mutfağınızın ihtiyaç duyduğu alan, kullanım kolaylığı ve erişim olanaklarını yeniden gözden geçirebilirsiniz. Mutfak dolapları ile duvar dekorlarında oluşturabileceğiniz, mutfak aletlerine ulaşabileceğiniz aparatlar ya da sıklıkla kullanılan fincan takımları veya sergilenmesini arzuladığınız tabak takımlarını dekoratif raflarla dizayn ederek çözümleyebilirsiniz. Mutfak düzeni söz konusu olduğunda özellikle göz hizasındaki dolap ve rafların sıklıkla kullanılan mutfak gereçlerini barındırması pratik bir yaklaşım olacaktır. Öte yandan ağırlığı ve kapladığı alan bakımından yük teşkil edebilecek mutfak gereçleri, göz hizası üstü dolaplara yerleştirilmemelidir. Olası kaza ihtimallerini engellemek üzere, mümkün olduğunca alt raflarda ağır kütleli mutfak gereçlerini düzenleyebilirsiniz.
Mutfak düzeni için gerekli düzenleme yapılmadan önce, mutfak işleyişi hakkında üç ana aşamayı hatırlatmalı. Yiyeceklerin hazırlanması ve yerleştirilmesi, yıkanması, pişirilmesi aşamaları birbirini takip edebilir. Mutfak gereçlerine bu düzen anlayışına göre kolaylıkla ulaşarak düzenlemek yine pratik bir yaklaşım olacaktır. Öte yandan mutfağınız için ihtiyaç duyduğunuz elektronik eşyaların yerleşimi, gömme dolaplar veya ayıracağınız alanın boyutlarına uygun olmalıdır. Mutfakta kullanılan ocak ile buzdolabının yan yana getirilmemesi tavsiye edilir. Sıcak ve soğuk teması ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak gerekir.
Enerji verimliliğini dikkate alarak mutfakta kullanacağınız elektronik eşyalarınızı seçebilirsiniz. Mutfak aylık giderlerini hem azaltacak, hem de enerji tüketimine olumlu yönde fayda sağlayacak. Mutfak mikseri, blender, düdüklü tencere, elektronik eşyalar ve bilumum mutfak gereçleri için uygun alanlar, dekoratif dolaplar dizayn edebilirsiniz. Herhangi bir elektronik mutfak eşyası almadan önce mutfağınızda ayırmak durumunda kalacağınız alanı ve elektronik eşyaların boyutlarını ölçmeyi mutlaka unutmayın. Aksi takdirde pahalı bir hatanın uğraşları ile geri iade etmek zorunda kalacaksınız.
Mutfağı daha işlevsel hale getirmek için planlama ve yapılandırma aşamalarında uzmanlarla çalışmak ve bir evde en çok zaman geçirilen mekan yapılanmasını en doğru şekilde çözümlemek gerekebilir. Mutfak dolaplarının dizayn edilmesinden sonra, yapılandırma aşamasında harcanan zaman ve teslim alınan sonuç mutfak kullanıcılarının ihtiyacını karşılayabilmeli, istenilen estetik görünümü kazandırmalı. Mutfakta kullanılacak mutfak tezgahı, mutfak adası, mutfak duvarlarında kullanılan fayansların birbirini öne çıkaracak renk ve dokularda tercih edilmesi, göze hitap eden bir sonuç çıkarabilir. Koyu renkli mutfak duvarı fayansları ile açık renk tonları tercih edilen mutfak dolaplarında olduğu gibi. Mutfak eviyesi ve mutfak tezgahları için ise, uzmanların bir arada çözerek teslim ettiği örnekler, mutfağınızda uyum ve fonksiyon kazanmanıza yardımcı olacaktır. Mutfak planlaması, teslimat süresi ve yapılandırma aşamasında gerekli ölçülerin istenilen mutfak işleyişine göre profesyonellerin dizaynı ile daha da kolaylaşacaktır. Görselde gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş mutfak dizaynı, İstanbul'da bulunan Artistic Design imzası taşıyor.
Bir mutfak dizaynı oluşturulmadan önce duvar dekoru ve kaplamalar düşünülmeden olmayacaktır. Mutfak duvarları için kaplanacak fayansların seramik ya da farklı doğal malzemelerden tercih edilmesi, taş, uzun ömürlü ahşap kaplama ve hatta mermer ile kaplanabilme alternatiflerini içerir. Genel olarak mutfak duvarları ile mutfak tezgahları arasındaki ilişki birincil derecede önemlidir. Mutfak duvar dekorunda kullanılacak fayans kaplamalarının renk ve dokuları ile mutfak tezgahının birbirini öne çıkarmasını isterseniz, kontrast yaratan renkleri tercih edebilirsiniz. Öte yandan mutfağın genel ahengi ile ön plana çıkarılmak istenilen alana göre mutfak duvar kaplamaları için tercih edilecek renk tonları belirlenebilir. Örneğin renkli mutfak dolaplarını ön plana çıkarmak için kontrast yaratan açık renkli duvar kaplamalarını kullanabilirsiniz. Farklı dokularda fayanslarla, kırmızı tuğla duvar kaplaması ya da doğal görünümü verecek ithal duvar kaplamalarından faydalanabilirsiniz.
Mutfakta duvar dekoru kadar, bir diğer ön plana çıkarılabilecek unsur döşeme zemini kaplamaları olacaktır. Eğer dayanıklılık ve görselliği desenlerle zenginleştirmek istiyorsanız, farklı stillerde fayansları, seramikleri kullanabilirsiniz. Dayanım ve kullanışlılık bakımından parke modelleri de çeşitlilik gösterir ve mutfağınıza uygun renk ve dokular sunabilir. Stil, boyut, desen ve doku farklılıkları gösteren döşeme kaplamaları, mutfak dolapları ve duvar dekorlarında kullanılan dokularla ilgili tercihleri etkileyebilir. Maliyet ve dayanıklılık açılarından temel farklar gözetilebilir. Ahşap parke seçeneği özellikle nem almayacak alanlarda tercih edilebilir. Granit, mermer, kireç taşı gibi doğal malzemeler kullanılarak görsel açıdan da zenginleştirilebilir. Seramik fayanslar hem görsel açıdan, hem de kolaylıkla temizlenebilmesi açısından mutfağınızda fonksiyonel bir rol oynayabilir.
Mutfak döşemesinde kolay uygulanması ve rahatlıkla temizlenebilmesi açısından, en sık tercih edilen ürün ise vinildir. Buzdolabı ya da bulaşık makinesinin yer değiştirilirken hareketlerini kısıtlamasını sağlayabilir. Seramik fayans kaplama uygulayacaksanız, kırılma ve çatlamalara karşı hazırlıklı olmalı, ihtiyaç duyulan seramik fayans sayısından daha fazla almalısınız. Doğal taş döşeme kaplamaları ise görsel açıdan zenginleştirmenin yanı sıra, daha fazla gözenek barındıracağından leke oluşmasına karşı daha savunmasız kalacaktır.Ahşap parkenin asla ıslak bırakılmaması, vinil malzeme üzerinde eşyaların fazla hareket ettirilememesi ve seramik fayansların uygulama esnasında kırılma, çatlamaya karşı daha hassas oldukları gibi bazı dezavantajları göz önünde bulundurmayı unutmayınız.
Mutfak dizaynının önemli kısımlarından biri de oluşturulacak yemek alanının, mutfağa nasıl dahil edildiğidir. Küçük bir mutfağa sahipseniz, birbirini takip eden tezgah ya da mutfak adasının belli bir kısmını yemek alanı olarak değerlendirebilir, fonksiyonel bir yemek masasına dönüştürebilirsiniz. Mevsim meyvelerinden oluşan bir meyve tabağı, mutfağınıza doğayı davet edecektir. Yemek masası modelinde tercih edilen materyal mutfakta daha öne çıkan ve yemek alanını özelleştiren bir materyal, örneğin ham bir ağaç kütlesi tablasından oluşabilir. Mutfak sandalyelerinin birbirinden bağımsız formlarda ve dekorasyon stiline göre birbirinden farklı renklerde tercih edilebilir. Alandan yer kazanmak için tekil sandalyeler kullanmak yerine, mutfak masası hizasında, tezgahla ya da duvarla bütünleşen bankları kullanabilir, daha çok kişiye kullanım alanı açabilirsiniz.
Ayrıca ’Yepyeni tasarımlarla yemek masası ve sandalye modelleri’yazımızı da inceleyebilir, birbirinden ilginç yemek masası modellerini bulabilirsiniz.