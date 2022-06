En güzel bahçe avluları

Hakan Helvacıoğlu ismini başka yazılarımızdan da hatırlayacaksınız. Her zaman övgüyle bahsettiğimiz bu isim, her işinde olduğu gibi burada da övgüyü hak ettiğini gösteriyor. Üzerine çok düşünmeye gerek yok, fotoğraf pek çok şeyi anlatıyor zaten. Bu muhteşem avlu, Bodrum'da bulunan Villa in Mandarin Oriental'in bahçesinde bulunuyor. Dış mekanlar için özel olarak işlenmiş ve son derece dayanıklı bir yapıdaki ahşabın ağırlığını hissettiren avlu, aynı zamanda olağanüstü güzellikte bir manzaraya bakıyor. Burada geçirilecek kaliteli zamanı, birinci sınıf bir tatil köyünde dahi bulmak pek mümkün olmayabilir.