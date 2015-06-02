En güzel bahçe avluları

Bahçeler… Hızlı kent yaşamının koşturmacası içinde neredeyse ne olduğunu dahi unuttuğumuz bir kavram değil mi? Ya da belki çocukluğumuzdan hatırlıyoruz onu yalnızca. Belki de emekli olan anne babamızın yazlıklarında görüyoruz yılın birkaç günü. Pek çoğumuzun gündelik hayatımızı sürdürdüğümüz ev ve iş yerlerinde bahçenin olmadığı maalesef gerçek. Pek çok sorunun kesişim noktasında yer alıyor bu mesele aslında. Şehir planlaması, mimari, peyzaj mimarisi, ekonomi ve belki de en önemlisi bir zihniyet sorunu bahçeler. İhtiyaçlarımızı tarif etme ve yorumlamayla ilgili bir mesele. Çoğumuz yaşamak için birkaç odadan ibaret konforlu bir evin, belki biraz manzaranın, merkezi noktalara yakın olmanın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ya da bir konuttan beklentilerimizin bunlar olduğunu sanıyoruz. Oysa bunlar öğrenilmiş bir ruh halinin sonuçları. Hepimizin toprağı görmeye, toprağa dokunmaya, basmaya, ayda yılda bir değil her gün biraz hava almaya, dahası her gün elimizin altında olan bir bahçeye ihtiyacımız var. Böyle düşünmüyorsanız yaşam tercihlerinizi gözden geçirin. Bahçeli bir evin hayatınızda neleri değiştirebileceğini düşünün. Çok geçmeden siz de fark edeceksiniz.

Nitekim artık pek çok insan bunun farkında ve bu ihtiyaca yanıt bulma arayışında. İnşaat sektörü de haliyle bu ihtiyaç doğrultusunda kendini yeniden konumlandırıyor. Yeni konut projelerinin çok önemli bir kısmında yeşil alanlar toplam alanın yüzde 80, yüzde 90 gibi çok büyük kısmını kaplıyor. Olması gereken de bu. Ama bununla da yetinmeyen ve kendine ait bir bahçe isteyenler de hiç haksız değil. Bu yazımızda en güzel bahçe avlularından oluşan bir derleme yaptık sizler için. İçinizi açacak bu avlular, belki de kendi ihtiyaçlarınızı da yeniden tarif etmenize yol açacak.