Kış aylarında evi sıcak tutmanın 6 yolu

Kış mevsimi geldi geçiyor, yaz artık çok uzaklarda kaldı. Bu gerçekle yüzleşmek zor olsa da soğuklar kapımıza dayandı. Havaların değişimi ile birlikte evde ufak değişiklikler yapmanın zamanı da gelmiş oldu böylece. Çünkü kışın getirdiği sert havanın evimizi dondurmasını istemiyorsak bazı önlemler almamız gerek. Zira hava iyice bozmadan şimdiden önlemlerimizi almazsak sonra karda kışta aksilikler ve arızalarla boğuşmak zorunda kalabiliriz.
Bu yazı size evinizde kışa hazırlanmak için bazı ipuçları vermek üzerine hazırlandı. Alt başlıklarımızda inceleyeceğimiz konular daha ziyade kış aksesuarları olacak. Ancak ufak aksesuar ve mobilya değişimleri dışında da evinizi kışa hazırlamanın daha kapsamlı yolları var elbette. Bunların başında da ısı yalıtımı geliyor. Yalıtım yalnızca kışları evinizi ısıtmakla kalmaz, yaz mevsiminde de serinliği korumada etkili olur. Aynı zamanda kışın evi ısıtmak için harcadığımız masrafı düşünürsek uzun vadede ekonomiktir de. Yalıtım dışında da güneş enerjisinden mümkün olduğunca faydalanmaya çalışın. Sürekli kullandığınız odalar dışında evin diğer kısımları ılık sıcaklıkta kullanarak tasarruf da edebilirsiniz. Yalnızca kalorifer ve sur borularının donmaması için köpük gibi malzemelerle önleminizi alın.
Mutfak gibi ocağın sürekli açık tutulduğu alanlarda sıcaklıktan faydalanmaya özen gösterin. Örneğin yemeğiniz hazır olduğunda fırını açarak sıcaklığın içeriye doluşmasına izin verin. Yemek kokusunu ise davlumbaz ile halledebilirsiniz. Teknik ayrıntılar dışında doğadan da yararlanabilirsiniz. Örneğin evinizin etrafında kışın yaprak dökmeyen ağaçlar varsa bu da evinizin daha sıcak kalmasında bir avantaj olacaktır.
Evinizle ilgili genel hazırlıkları yaptıktan sonra sıra, kendinizi ısıtmak için yapacağınız küçük değişikliklere geliyor. Ek masrafa girmeden gayet ekonomik yollarla uygulayabileceğiniz bu yöntemler sayesinde; hem ısınmanız kolaylaşacak hem de soğuk ve kasvetli havadan ötürü günün büyük kısmını evde geçireceğiniz düşünülürse daha keyifli ve konforlu bir zaman yaşayacaksınız. Bu gibi küçük kış çözümleri uygulamaya üşenip kombiye, elektrikli ısıtıcılara abanırsanız ise ay sonunda sizi yüklü bir fatura beklemiş olacak. Dolayısıyla hem sizin konforunuzu hem de cüzdanınızı koruyan başlıklara gelin hep birlikte göz atalım.
Kış için evinizi hazırlarken kendinizi de ihmal etmeyin. Üşüdüğünüz zaman ısı derecesini arttırmak yerine daha sıkıca giyinerek daha ekonomik bir kış geçirebilirsiniz. Kat kat giyinmek hususunda yanlış bilinen bir gerçek, tüm giysilerin kalın olması gerektiğidir. Oysa kalın giysiler yerine birden fazla ince giysi giyerek bu kumaş katmanları arasında kalan hava sayesinde bedenimiz dışarıdan gelen soğuk havayı izole edecektir. Bu şekilde giyinildiği takdirde hem giysi içerisinde hareket etmeniz kolaylaşırken aynı zamanda terlediğiniz zaman ince katmanlardan birini kolayca çıkararak vücudunuza göre ısı oranını da ayarlayabileceksiniz. Bu yöntemle terlediğiniz vakit ince katmanlar teri tutmadan bir sonraki katmana aktarabilecek. Böylelikle bedeniniz soğukla daha kolay mücadele edebilecek.
Nasıl giyinmemiz gerektiği dışında kumaş türlerine de göz atalım. Zira doğru kumaş tercihi yalnızca kıyafetlerimiz için değil evde kullanacağımız koltuk ve yatak için de önemli bir husus. Yün ve pamuklu kumaşlar ısıyı korumak ve sıcak tutmak için oldukça etkilidirler. Bu ikilinin dışında özellikle giysi ve ev tekstili için polar da bir hayli avantajlıdır. Çünkü su tutmadığı gibi çabuk kurur. Hafif olması ve nefes alabilen bir kumaş olması da diğer artılarıdır.
Evde kendi kendinize ısınma yollarından birisi de sıcak su torbası kullanmaktır. Sıcak su torbası, daha ziyade bel ağrısı gibi sağlık sorunları çekenlerin yaygın olarak kullandığı bir ürün olmakla birlikte soğuk havalarda ısınmak için de oldukça pratiktir. Su torbasının tedavi amaçlı kullanılma sebebi ağrıları azaltma niteliğidir. Ancak su torbası kullanırken dikkat etmeniz gereken husus evde kendi başınıza pet şişe gibi malzemelerden hazırlamamak, dışarıdan satılan ve kullanıma uygun bir ürün satın almak olmalı. Zira sıcak suyun şişe gibi bir malzeme ile doğrudan teninize temas etmesi yanıklara sebep olabilir. Zaten sağlık amaçlı kullanacaksanız muhakkak bir uzmana danışmanız gerek. Bunun dışında kışın her ne kadar kalın giysiler ve hatta battaniyeler sayesinde vücudumuzu ısıttığımız düşünülse de ellerimiz üşümeye devam edecektir. Dolayısıyla ani ısı çarpmasına sebebiyet vermeyen, teni koruma niteliklerine haiz bir sıcak su torbası kışın ellerinizin üşümesini engellemek için oldukça pratik ve kullanışlı bir ürün.
Kış mevsiminin gelmesiyle soğuğu iyice hisseder ve bir takım önlemler almaya çalışırız. Bunlardan her ne kadar ilk akla gelen kalın giysiler giyinmek olsa da özellikle soğuktan ötürü evde vakit geçirdiğimiz düşünülürse, bu yeterli değildir. Çünkü evde vakit geçirirken muhtemelen hareketsiz kalır ve dolayısıyla vücudumuz enerji harcamadığından üşümeye başlarız. Kalın giyinmek dışında da bedenimizi ısıtmanın bir yolu kış mevsimine uygun sıcak içecekler içmektir. Sıcak içecekler yalnızca anlık olarak sıcak tutmaz, aynı zamanda vücudumuzun soğuğa karşı direnç göstermesini sağlar. Örneğin güzel bir fincan çay ısınmak için birebirdir. Üstelik fincanın sıcaklığı sayesinde ellerimizi de ısıtabiliriz. Yani bir nevi sıcak torba etkisi sağlar. Ancak kışın içilen içeceklerin en önemli özelliği şifalı bitkiler içermesi gerektiğidir. Dolayısıyla kahve gibi kafeinli içecekler sanıldığının aksine vücut ısısını düşürür. Onun yerine yeşil çay, ıhlamur, zencefil çayı gibi içeceklere yönelerek hem hastalıklara karşı vücudumuzu güçlendirir hem de içimizi ısıtmanın kolay ve lezzetli bir yolunu sağlamış oluruz.
Kış mevsiminde evi sıcak tutmak için ısı yalıtımının öneminden ve işlevselliğinden söz etmiştik. Bunun dışında yerden ısıtmalı sistemler de hem dairenizi ısıtmak hem de yerden gelen soğuğu önlemek açısından oldukça başarılı bir düzenektir. Düşünsenize kim yere bastığında sıcacık bir zemine temas etmek istemez? Ancak ne yazık ki yerden ısıtmalı sistemler bir hayli pahalı olup pek de yaygın olarak kullanılmamaktadır. Dolayısıyla yerden gelen soğuğu önlemenin daha alternatif yollarını bulmalıyız. Her ne kadar kışın giydiğimiz yün çoraplar veya kalın terlikler ayaklarımızın soğuk yer zeminiyle doğrudan temasını önlese de tek başına yeterli değildir. Zeminden gelen soğukla baş etmenin en kolay ve masrafsız yolu hiç şüphesiz halı kullanmaktır. Dilerseniz tüm zemin halı ile kaplayarak dilerseniz de ayaklarınızın temas edebileceği bölümlere halı sererek soğuktan kurtulabilirsiniz.
Örnekte gördüğünüz halı modeli Interior 3 tasarımıdır.
Evi ısıtmanın sayamayacağımız kadar çok yolu olmakla birlikte en masrafsız ve sağlıklı yolu hiç şüphesiz doğal gün ışığıdır. Özellikle kış mevsiminde günün sınırlı saatlerinde güneş ışığından yararlanabildiğimiz düşünülürse mümkün olduğunca bu ışıktan faydalanmak gerekir. Yine bildiğiniz gibi kış mevsiminde hava erken kararır. Dolayısıyla güneş çekildiği vakit pencerelerden içeriye soğuk hava gelmesi kaçınılmaz. İşte bu soğuğu önlemenin yolu kalın perdeler kullanmaktan geçer.
Kışın kullanılan renkler her ne kadar o senenin dekorasyon modasına göre değişkenlik gösterse de dilerseniz renklerin insan psikolojisindeki yerinden yola çıkarak dekorasyon oluşturabilirsiniz. Örneğin kış renkleri arasında en bilinenlerden birisi sarıdır. Zira bu renk uyarıcı özelliği sayesinde kişiye pozitif bir his verir. Bunun dışında iç mekanda karanlıktan ötürü açık renkler tercih ederek mobilya ve aksesuarlarda ise canlı ve baskın renkler kullanabilirsiniz.
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