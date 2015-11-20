Kış aylarında evi sıcak tutmanın 6 yolu

Kış mevsimi geldi geçiyor, yaz artık çok uzaklarda kaldı. Bu gerçekle yüzleşmek zor olsa da soğuklar kapımıza dayandı. Havaların değişimi ile birlikte evde ufak değişiklikler yapmanın zamanı da gelmiş oldu böylece. Çünkü kışın getirdiği sert havanın evimizi dondurmasını istemiyorsak bazı önlemler almamız gerek. Zira hava iyice bozmadan şimdiden önlemlerimizi almazsak sonra karda kışta aksilikler ve arızalarla boğuşmak zorunda kalabiliriz.

Bu yazı size evinizde kışa hazırlanmak için bazı ipuçları vermek üzerine hazırlandı. Alt başlıklarımızda inceleyeceğimiz konular daha ziyade kış aksesuarları olacak. Ancak ufak aksesuar ve mobilya değişimleri dışında da evinizi kışa hazırlamanın daha kapsamlı yolları var elbette. Bunların başında da ısı yalıtımı geliyor. Yalıtım yalnızca kışları evinizi ısıtmakla kalmaz, yaz mevsiminde de serinliği korumada etkili olur. Aynı zamanda kışın evi ısıtmak için harcadığımız masrafı düşünürsek uzun vadede ekonomiktir de. Yalıtım dışında da güneş enerjisinden mümkün olduğunca faydalanmaya çalışın. Sürekli kullandığınız odalar dışında evin diğer kısımları ılık sıcaklıkta kullanarak tasarruf da edebilirsiniz. Yalnızca kalorifer ve sur borularının donmaması için köpük gibi malzemelerle önleminizi alın.

Mutfak gibi ocağın sürekli açık tutulduğu alanlarda sıcaklıktan faydalanmaya özen gösterin. Örneğin yemeğiniz hazır olduğunda fırını açarak sıcaklığın içeriye doluşmasına izin verin. Yemek kokusunu ise davlumbaz ile halledebilirsiniz. Teknik ayrıntılar dışında doğadan da yararlanabilirsiniz. Örneğin evinizin etrafında kışın yaprak dökmeyen ağaçlar varsa bu da evinizin daha sıcak kalmasında bir avantaj olacaktır.

Evinizle ilgili genel hazırlıkları yaptıktan sonra sıra, kendinizi ısıtmak için yapacağınız küçük değişikliklere geliyor. Ek masrafa girmeden gayet ekonomik yollarla uygulayabileceğiniz bu yöntemler sayesinde; hem ısınmanız kolaylaşacak hem de soğuk ve kasvetli havadan ötürü günün büyük kısmını evde geçireceğiniz düşünülürse daha keyifli ve konforlu bir zaman yaşayacaksınız. Bu gibi küçük kış çözümleri uygulamaya üşenip kombiye, elektrikli ısıtıcılara abanırsanız ise ay sonunda sizi yüklü bir fatura beklemiş olacak. Dolayısıyla hem sizin konforunuzu hem de cüzdanınızı koruyan başlıklara gelin hep birlikte göz atalım.