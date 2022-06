Taşınmadan önce neler yapmam gerekir ?

Barınma ihtiyacı, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Tarih çağları boyunca, bu ihtiyacı karşılamak adına farklı farklı dizaynlara sahip ev modelleri ortaya çıkmıştır. Örnek vermek gerekirse, tarih öncesi çağlarda insanoğluna ev sahipliği yapan mağaralar, zorlu buzul çağının sona ermesinin ardından yerini ağaç kovuklarına bırakmıştır. Bununla birlikte, insanoğlu çok uzun çağlar boyunca göçebe bir hayat sürmüş olsa da, bu süreç boyunca her türlü barınağı kullanmaktan geri kalmamıştır. Ayrıca, modern zamanlarda ve çok daha öncesinde dahi, yerleşik hayat kültürü, insan hayatının her noktasına nüfuz etmiştir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, evler insan yaşamında çok büyük bir öneme sahiptir. Hatta insanların mümkün olan her anda, barınakları olan evler ile aralarında duygusal bir bağın kurulmasına olanak sağladıklarını söylemek de pekala mümkündür. Tarih öncesi çağlara ait olan mağaralarda bulunan duvar resimleri, bunun en önemli göstergesidir. Belirttiğimiz üzere, evlerimiz hayatlarımız için her açıdan çok önemlidir.

Fakat kimi zaman, yaşadığımız alanlar olan evleri değiştirmek, yani bir evden başka bir eve taşınmak gerekebilir. Bu durumun sebebi kimi zaman iş değişikliği, kimi zaman ulaşım imkanlarının zorluğu, kimi zaman da başka bir sebep olabilir. Taşınma olayının sebebi bu saydıklarımızdan hangisi olursa olsun, taşınma sürecinin oldukça karmaşık ve zorlu bir operasyon olduğu aşikardır. Çünkü, şu an oturduğunuz eve göre düzenlediğiniz hayatınızı, yeni bir eve göre ayarlamak gerekir ve bu durumu gerçekleştirmek, ifade etmek kadar kolay değildir. Şöyle ki, en basit örnek olarak evinize gelen postaları ele alalım. Şu an evinize gelen postaların, doğruca evinize gelmesi oldukça doğal gelirken, taşındıktan sonra bu postaların yeni evinize gelmesini sağlamak için adres değişikliğinizi gerekli mercilere bildirmeniz gerekir. İşte bu sebeplerden ötürü, taşınma gibi oldukça karmaşık olan bu süreci daha kolay bir hale getirmek adına, bu yazımızda taşınmadan 12 hafta önce uygulamanız gereken adımların üzerinde tek tek durmaya çalışacağız.

