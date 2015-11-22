Taşınmadan önce neler yapmam gerekir ?

Barınma ihtiyacı, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Tarih çağları boyunca, bu ihtiyacı karşılamak adına farklı farklı dizaynlara sahip ev modelleri ortaya çıkmıştır. Örnek vermek gerekirse, tarih öncesi çağlarda insanoğluna ev sahipliği yapan mağaralar, zorlu buzul çağının sona ermesinin ardından yerini ağaç kovuklarına bırakmıştır. Bununla birlikte, insanoğlu çok uzun çağlar boyunca göçebe bir hayat sürmüş olsa da, bu süreç boyunca her türlü barınağı kullanmaktan geri kalmamıştır. Ayrıca, modern zamanlarda ve çok daha öncesinde dahi, yerleşik hayat kültürü, insan hayatının her noktasına nüfuz etmiştir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, evler insan yaşamında çok büyük bir öneme sahiptir. Hatta insanların mümkün olan her anda, barınakları olan evler ile aralarında duygusal bir bağın kurulmasına olanak sağladıklarını söylemek de pekala mümkündür. Tarih öncesi çağlara ait olan mağaralarda bulunan duvar resimleri, bunun en önemli göstergesidir. Belirttiğimiz üzere, evlerimiz hayatlarımız için her açıdan çok önemlidir.
Fakat kimi zaman, yaşadığımız alanlar olan evleri değiştirmek, yani bir evden başka bir eve taşınmak gerekebilir. Bu durumun sebebi kimi zaman iş değişikliği, kimi zaman ulaşım imkanlarının zorluğu, kimi zaman da başka bir sebep olabilir. Taşınma olayının sebebi bu saydıklarımızdan hangisi olursa olsun, taşınma sürecinin oldukça karmaşık ve zorlu bir operasyon olduğu aşikardır. Çünkü, şu an oturduğunuz eve göre düzenlediğiniz hayatınızı, yeni bir eve göre ayarlamak gerekir ve bu durumu gerçekleştirmek, ifade etmek kadar kolay değildir. Şöyle ki, en basit örnek olarak evinize gelen postaları ele alalım. Şu an evinize gelen postaların, doğruca evinize gelmesi oldukça doğal gelirken, taşındıktan sonra bu postaların yeni evinize gelmesini sağlamak için adres değişikliğinizi gerekli mercilere bildirmeniz gerekir. İşte bu sebeplerden ötürü, taşınma gibi oldukça karmaşık olan bu süreci daha kolay bir hale getirmek adına, bu yazımızda taşınmadan 12 hafta önce uygulamanız gereken adımların üzerinde tek tek durmaya çalışacağız.
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağımız için, daha fazla örnek görmek isteyen okurlarımızı bu adresi ziyaret ederek fikir sahibi olmaya davet ediyoruz.
Taşınmanıza yaklaşık 3 ay kala, taşınma haftası size çıkmazlara sokmaması için gerekli tedbirleri almaya başlamış olmanız gerekiyor. Peki bu taşınma süreci nasıl idare edilir ? Öncelikle taşınmanıza 3 ay yani 12 hafta kalmışken, taşınma sürecinizde tercih edebileceğiniz nakliye firmalarını not edin. Daha fazla nakliye firması ile görüşererek, taşınma sürecinde fiyat performans oranı maksimum olan firmayı tercih edebilirsiniz. Diğer yandan, özellikle yüksek bir binada oturan okurlarımız, nakliye firması ile görüşme sürecinde bunu da belirtmeliler. Aksi taktirde, taşınma günü oldukça büyük sıkıntılar oluşabilir. Diğer yandan, 12 hafta önce taşınacağınız bölgeye ait olan bir harita edinebilirsiniz. Ya da en azından, bölgenin fiziki durumunu kafanızda not edebilirsiniz. Bu sayede, yeni evinizde ve etrafında bulunan sosyal imkanları da görmüş olursunuz…
Eğer yaklaşık 10 hafta sonra taşınacaksanız, elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü 10 hafta teoride iki buçuk ay görünse de, aslında taşınma sürecinin oldukça zahmetli bir süreç olduğunu düşünürsek, aslında 10 hafta oldukça kısa bir süredir. İşte bu sebepten ötürü, taşınmanıza yaklaşık 10 hafta kalmışken, nakliye şirketinizi belirlemeniz gerekiyor. İki hafta önce görüştüğünüz nakliye şirketlerinden, fiyat performans oranı en yüksek olanı seçerek bu süreci daha kolay hale getirebilirsiniz. Eğer taşınma sürecinde nakliye firmasına ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, bir kamyonet ya da karavan kiralayarak, bu operasyonu kendiniz yönetebilirsiniz. Taşınmanıza 10 hafta kala yapmanız gereken şeylerden biri de, taşınırken yeni evinize götüreceğiniz ve götürmeyeceğiniz eşyalarınızın bir listesini yapmaktır. Bu sayede, örnekteki gibi sade ve şık bir oturma odasına sahip olmak pekala mümkün.
Taşınmanıza kalan süre azaldıkça, yapmanız gereken şeylerin önemi ve sayısı artmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 12 hafta kala yalnızca nakliye firmaları ile görüşmeniz gerekirken, kalan süre iki aya düşünce daha bürokratik işlemler yapmanız gerekmekte. Yeni evinize taşınmanıza iki ay kala, şu an sahip olduğunuz büyük mobilyaların yeni evinize uyup uymayacağından emin olmalısınız. Bu sayede, taşındığınız zaman örneğin salonunuzdaki mobilyaların yeni salona sığmaması gibi bir durumla karşı karşıya gelmezsiniz. Örneğin, Hebart Mimarlık imzalı bu dekorasyondaki bazı büyük ögeler, taşınma sırasında yeni eve de uyarlanması gereken ögelerden. Taşınmanıza sekiz hafta kalmışken yapmanız gereken bir diğer şey ise, ev sigortanızı yeni evinize taşıtmak. Bu sayede, bu tarz bürokratik işlemleri son ana bırakmamış olursunuz. Doktorunuzu ve dişçinizi taşınma gününden haberdar etmek de, taşınma sürecinizi zorlamadan geçirebilmenizi sağlayabilecek bir diğer önemli tedbirdir.
Eğer taşınmanıza 6 hafta yani bir buçuk ay kalmış ise, öncelikle taşınırken kullanacağınız kutuları ayarlamanız gerekmekte. Bu süreçte oldukça fazla sayıda kutu bularak, taşınma sürecince her mekana ait olan eşyaları farklı kutulara koyabilirsiniz. Ayrıca, taşınma sürecinizde kutuların üzerine bu eşyaların nereye ait olduğunu yazmak, eşyaları yerleştirme sürecinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Hem bu sayede, kısa vadeli yerleşirken gerekli olan zaruri eşyalarınızı bulmak da mümkün olacaktır. Taşınmanıza 6 hafta kala yapmanız gereken şeylerden biri de, taşınma süreciniz konusunda ailenizi ve arkadaşlarınızı haberdar etmek. Çevrenizi bu süreçten haberdar ettikten sonra, yardım etmek isteyen olursa yardımlarından da faydalanabilirsiniz. Bu süreçte yapmanız gereken bir diğer önemli şey ise, eski evinize gelen düzenli postaları yeni evinize yönlendirecek şekilde, adres değişikliğinizi gerekli yerlere bildirin…
Taşınma sürecinizi daha kolay hale getirmek adına, taşımanıza 1 ay kala yanınızda götürmek istemediğiniz eşyalardan nasıl kurtulacağınıza karar verin. Bu konuda yapabileceğiniz en temel şey, bu eşyaları satışa çıkarmaktır. Yine de, size ilham vermesi açısından daha önce yazmış olduğumuz bu yazıya göz atarak istemediğiniz ya da gereksiz gördüğünüz eşyalardan nasıl kurtulabileceğinize dair fikir sahibi olabilirsiniz. Bu süreçte bürokratik anlamda almanız gereken tedbirlerden biri de, kullandığınız bankayı ve banka bilgilerini değiştirmek olabilir. Bu sayede, yeni evinize oldukça yakın bir ATM'ye sahip olan bir banka kullanabilirsiniz.
Taşınmanıza iki hafta kalmışken, almanız gereken tedbirlerin çoğu bürokratik boyutta olacak. Öncelikle, adres bilgilerinizin hayati önem taşıdığı kurumlara adres değişikliğinizi bildirmeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, adres değişikliğinizi bulunduğunuz yerin ilçe nüfus müdürlüğüne bildirmek, yapmanız gereken en temel şey. Bu sayede resmi birçok işleminizi, yeni adresiniz üzerinden yapabilirsiniz. Faturalarınızı da yeni adresinize göre düzenlemek yapılması gereken en temel şeylerden biri. Taşınma sürecinize iki hafta gibi bir süre kalmış iken, değerli eşyalarınızı paketlemeniz gerekiyor. Bu sayede, taşınma olayının karmaşasında bu tarz kıymetli eşyalarınızın kaybolmasının da önüne geçmiş olursunuz. İki hafta kala, eski eviniz için kiraladığınız birtakım eşyaları geri vermek, taşınma sürecinin karmaşasında aklınızın bir de bu kiralık eşyalarda kalmasının önüne geçecektir.
Şu ana kadar, taşımanıza 12 hafta kalan yapmanız gereken şeylerden teker teker bahsetmeye çalıştık. Şimdi ise, son olarak taşınma haftasına yapmanız gereken şeylerden kısaca bahsetmeye çalışacağız. Eğer, taşınacağınız güne 1 haftadan az bir süre varsa, öncelikle yeni evinizi temizlemeniz gerekiyor. Bu sayede, taşındıktan sonra içi dolu olan bir evi temizlemek yerine, taşınmadan önce boş bir evi temizlemenin kolaylığını yaşayabilirsiniz. Taşınma sürecinin yeni evinizi biraz daha kirleteceğini de düşünürseniz, yeni evinizi taşınmadan önce temizlemenin oldukça yerinde olacağını siz de görürsünüz. Bu süreçte, zaruri ihtiyaçlar konusunda küçük bir kit hazırlamak, eşyalarınızı içeren kutuları her seferinde açıp kapatmanızı engeller. Tüm bu adımları uygulamak, taşınmadan önce tüm komşularınızla teker teker vedalaşmanıza zaman sağlar…