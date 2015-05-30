Böyle bir taş evi kim istemez!

Ahşap, toprak, taş gibi doğal malzemelerle yapılan evler, tuğla ve beton gibi yapay malzemelerle yapılanlara kıyasla pek çok açıdan daha üstündür. Doğal malzemeler daha az karbon ayak izi bırakarak çevreyle daha barışık konut çözümlerine imkan vermelerinin yanı sıra, iklimlendirme ve nefes alabilirlik gibi sağlığımızı yakından ilgilendiren konularda da net bir üstünlükleri vardır. Üstelik doğru tasarlanmış ve inşa edilmiş bir taş ya da ahşap ev, betonarme bir evden onlarca yıl daha fazla ayakta kalabilir. Yani dayanıklılık parametresinde de ibre doğal malzemeler lehinedir. Ama her şey bir yana, doğal malzemeler, o en doğal, işlenmemiş halleriyle dahi, hiçbir tasarım dokunuşuna gerek kalmadan çok güzeldirler. Bu yazımızda bu tezimizi kanıtlamakta hiç güçlük çekmeyen olağanüstü güzellikte taş villalardan oluşan bir projeyi tanıtıyoruz. Engel & Völkers Bodrum tarafından yakın zamanda satışa sunulan bu muhteşem evler, nesiller boyu keyifli anlar yaşamaları için yeni sahiplerini bekliyor.
İnsanoğlu önceki binyıllarda doğaya verdiği zararın onlarca kat fazlasını sadece son yüz yıllık dönemde verdi. Yeraltı ve yer üstü zenginlikleri, sanki biz ölüp gittiğimizde dünyada insan kalmayacakmış gibi büyük bir hızla tahrip ediyoruz. Fakat son on yıldır bu durum kendi içinden bir tepki ve farkındalık da doğurdu. Doğayla bütünleşen ve mümkün olduğunda az tahribatla var olabilen ürünlere büyük bir yönelim başladı. Gün geçtikçe daha fazla insan bu konuda bilinçleniyor. Bu taş evlerde de doğayla uyumlu bir tarz görüyoruz. Gerek kullanılan malzemenin tamamen doğal olması, gerekse bulundukları coğrafyayı tahrip etmeden var olabilmeleri ile, bilinçli bir üretimin mahsülü olduklarını söylemek mümkün.
Doğal malzemeler ve doğayla uyumluluk, konforun ve lüksün önünü kesmek zorunda değil. Dış mekanlara uygun kaliteli bir ahşap zeminle döşenen bu terasın ortasında bulunan havuz, lükste hayli yüksek bir çıtayı temsil ederken, tavanda kullanılan hasır kaplaması da her şeyin plastik olmak zorunda olmamasına kanıt teşkil ediyor adeta.
Ege evlerinde tipik olduğu üzere bu villada da beyaz rengin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. İç mekanda sade ve bir o kadar da zarif bir tarz hakim
Pek çok insanın hayallerinden biridir bir yüzme havuzuna sahip olmak. Fakat bu yüzme havuzu hayallerin dahi ötesine geçebilecek kadar güzel. Çepeçevre ahşap kaplamanın tam ortasında kalan havuz bölümü aynı zamanda manzaraya da bütünüyle hakim.
Taş evlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir kez yapıldıktan sonra çok az bir bakımla neredeyse sonsuza kadar yaşayabilmeleri. Üstelik herhangi bir sıva, boya, kaplama veya başka bir şey olmadan, çıplak haliyle taş duvarlar, başka herhangi bir şekilde elde edemeyeceğiniz kadar güzel bir görüntü sağlıyor.
Evlerde doğal malzemelerin tercihi taşla sınırlı kalmamış. Gerek tavan kaplamaları gerekse de çeşitli aksesuarlarda hasır kullanımını da görüyoruz. Zeminlerde kullanılan kaliteli ahşap da eklenince ortaya gerçekten çok başarılı bir kombinasyon çıkıyor.
Yaz aylarında bahçe bölümüyle tamamen bütünleşen bu salon, bütünüyle manzaraya odaklanmış. Gerek eşyaların yerleşimi ve oturma düzeni, gerekse de manzarayı kesecek, gölgeleyecek çok iddialı eşyaların tercih edilmemesi, odak noktasını manzara olarak belirliyor. Muhteşem Bodrum manzarasıyla rekabet etmeye çalışmak da pek mantıklı olmazdı zaten.
Mutfak bölümünde ise neredeyse tamamen beyaz rengin hakim olduğunu görüyoruz. İşlevselliğin ön planda olduğu mutfak bölümünün de verandaya bakan kısmı tamamen açılabiliyor.
Aslında fotoğraf her şeyi anlatıyor. Bütün çıplaklığıyla ve kelimenin tam anlamıyla harika bir yatak odası. Üstelik bir cephedeki cam kayar kapı sayesinde doğayla neredeyse iç içe denecek kadar yakın.
Yoğun ahşap kullanımıyla İskandinav stili banyoları da anımsatan bu iddialı banyo, şık tavan penceresi ve sıradışı küvet modeli ile de göz dolduruyor.
Bu evlerde taştan sonra en çok kullanılan ikinci malzeme kuşkusuz ahşap. Bu, hem eşi zor bulunur bir estetik sağlarken, aynı zamanda yıllarca olduğu gibi kalacak bir sağlamlık da vaat ediyor. Yeni sahiplerini bekleyen bu evlerin, misafirlerinizi kıskandıracağına hiç şüphe yok.
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