Böyle bir taş evi kim istemez!

Bu evlerde taştan sonra en çok kullanılan ikinci malzeme kuşkusuz ahşap. Bu, hem eşi zor bulunur bir estetik sağlarken, aynı zamanda yıllarca olduğu gibi kalacak bir sağlamlık da vaat ediyor. Yeni sahiplerini bekleyen bu evlerin, misafirlerinizi kıskandıracağına hiç şüphe yok.

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