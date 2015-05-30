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Böyle bir taş evi kim istemez!

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Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
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Ahşap, toprak, taş gibi doğal malzemelerle yapılan evler, tuğla ve beton gibi yapay malzemelerle yapılanlara kıyasla pek çok açıdan daha üstündür. Doğal malzemeler daha az karbon ayak izi bırakarak çevreyle daha barışık konut çözümlerine imkan vermelerinin yanı sıra, iklimlendirme ve nefes alabilirlik gibi sağlığımızı yakından ilgilendiren konularda da net bir üstünlükleri vardır. Üstelik doğru tasarlanmış ve inşa edilmiş bir taş ya da ahşap ev, betonarme bir evden onlarca yıl daha fazla ayakta kalabilir. Yani dayanıklılık parametresinde de ibre doğal malzemeler lehinedir. Ama her şey bir yana, doğal malzemeler, o en doğal, işlenmemiş halleriyle dahi, hiçbir tasarım dokunuşuna gerek kalmadan çok güzeldirler. Bu yazımızda bu tezimizi kanıtlamakta hiç güçlük çekmeyen olağanüstü güzellikte taş villalardan oluşan bir projeyi tanıtıyoruz. Engel & Völkers Bodrum tarafından yakın zamanda satışa sunulan bu muhteşem evler, nesiller boyu keyifli anlar yaşamaları için yeni sahiplerini bekliyor.

Doğayı tahrip etmeden manzaraya dahil olan yapılar

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

İnsanoğlu önceki binyıllarda doğaya verdiği zararın onlarca kat fazlasını sadece son yüz yıllık dönemde verdi. Yeraltı ve yer üstü zenginlikleri, sanki biz ölüp gittiğimizde dünyada insan kalmayacakmış gibi büyük bir hızla tahrip ediyoruz. Fakat son on yıldır bu durum kendi içinden bir tepki ve farkındalık da doğurdu. Doğayla bütünleşen ve mümkün olduğunda az tahribatla var olabilen ürünlere büyük bir yönelim başladı. Gün geçtikçe daha fazla insan bu konuda bilinçleniyor. Bu taş evlerde de doğayla uyumlu bir tarz görüyoruz. Gerek kullanılan malzemenin tamamen doğal olması, gerekse bulundukları coğrafyayı tahrip etmeden var olabilmeleri ile, bilinçli bir üretimin mahsülü olduklarını söylemek mümkün.

Muhteşem bir manzara

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Doğal malzemeler ve doğayla uyumluluk, konforun ve lüksün önünü kesmek zorunda değil. Dış mekanlara uygun kaliteli bir ahşap zeminle döşenen bu terasın ortasında bulunan havuz, lükste hayli yüksek bir çıtayı temsil ederken, tavanda kullanılan hasır kaplaması da her şeyin plastik olmak zorunda olmamasına kanıt teşkil ediyor adeta.

Sade ve zarif

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Ege evlerinde tipik olduğu üzere bu villada da beyaz rengin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. İç mekanda sade ve bir o kadar da zarif bir tarz hakim

Kendinize ait bir yüzme havuzu fikri heyecan verici değil mi?

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Havuz
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Pek çok insanın hayallerinden biridir bir yüzme havuzuna sahip olmak. Fakat bu yüzme havuzu hayallerin dahi ötesine geçebilecek kadar güzel. Çepeçevre ahşap kaplamanın tam ortasında kalan havuz bölümü aynı zamanda manzaraya da bütünüyle hakim.

Taşın güzelliği iç mekanlarda

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Taş evlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir kez yapıldıktan sonra çok az bir bakımla neredeyse sonsuza kadar yaşayabilmeleri. Üstelik herhangi bir sıva, boya, kaplama veya başka bir şey olmadan, çıplak haliyle taş duvarlar, başka herhangi bir şekilde elde edemeyeceğiniz kadar güzel bir görüntü sağlıyor.

Hasır, ahşap ve taşın buluşması

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Evlerde doğal malzemelerin tercihi taşla sınırlı kalmamış. Gerek tavan kaplamaları gerekse de çeşitli aksesuarlarda hasır kullanımını da görüyoruz. Zeminlerde kullanılan kaliteli ahşap da eklenince ortaya gerçekten çok başarılı bir kombinasyon çıkıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Manzara odaklı bir salon

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Yaz aylarında bahçe bölümüyle tamamen bütünleşen bu salon, bütünüyle manzaraya odaklanmış. Gerek eşyaların yerleşimi ve oturma düzeni, gerekse de manzarayı kesecek, gölgeleyecek çok iddialı eşyaların tercih edilmemesi, odak noktasını manzara olarak belirliyor. Muhteşem Bodrum manzarasıyla rekabet etmeye çalışmak da pek mantıklı olmazdı zaten.

Mutfakta beyaz şıklığı

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Mutfak bölümünde ise neredeyse tamamen beyaz rengin hakim olduğunu görüyoruz. İşlevselliğin ön planda olduğu mutfak bölümünün de verandaya bakan kısmı tamamen açılabiliyor.

Krallara layık bir yatak odası

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Aslında fotoğraf her şeyi anlatıyor. Bütün çıplaklığıyla ve kelimenin tam anlamıyla harika bir yatak odası. Üstelik bir cephedeki cam kayar kapı sayesinde doğayla neredeyse iç içe denecek kadar yakın.

Görkemli bir banyo

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Banyo
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Yoğun ahşap kullanımıyla İskandinav stili banyoları da anımsatan bu iddialı banyo, şık tavan penceresi ve sıradışı küvet modeli ile de göz dolduruyor.

Her yerde ve her biçimde ahşap

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Pencere & Kapılar
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bu evlerde taştan sonra en çok kullanılan ikinci malzeme kuşkusuz ahşap. Bu, hem eşi zor bulunur bir estetik sağlarken, aynı zamanda yıllarca olduğu gibi kalacak bir sağlamlık da vaat ediyor. Yeni sahiplerini bekleyen bu evlerin, misafirlerinizi kıskandıracağına hiç şüphe yok. 

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Mutfaklarda siyah beyaz estetiği
Bu taş villaları siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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