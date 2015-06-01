Ahşapla güzelleşen oturma odaları

İnsanoğlunun alet kullanmayı ilk keşfettiği andan itibaren, eline geçen aletle yonttuğu ve şekil verdiği malzeme ahşaptır. Sonrasında avlanmak, ekip biçmek, kendine bir barınak yapmak gibi hemen her amaç için ahşaptan yararlanmıştır. Bu durum birkaç on yıl öncesine kadar da büyük ölçüde böyleydi aslında. Hayatımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz pek çok şey ahşaptan yapılmaktaydı. Dünyanın pek çok bölgesinde insanlar hâlâ büyük ölçüde ahşaptan imal edilmişler konutlarda yaşamaktadırlar. Üstelik bugün sanıldığı gibi dayanıksız, veya örneğin suyla temas ettiği anda derhal bozulan bir malzeme de değildir ahşap. Doğru işlendiği ve doğru yerde kullanıldığı takdirde tahmin edebileceğinizden çok daha uzun süre kullanılabilir özelliklerini korumaya devam edebilir. Bugünse konutlardaki temel malzemenin beton ve çelik gibi ileri teknoloji ürünü malzemeler olmasıyla birlikte, ahşabın kullanımı daha ziyade mobilyalarda yoğunlaşmıştır. Ahşap mobilyaların da son derece uzun ömürlü ve sağlam olduklarını ayrıca belirtmeye gerek yoktur herhalde. Aynı zamanda da son derece şık bir yapıda oldukları da hepimizin malumu. Bu yazımızda ise, oturma odalarında ahşap kullanımıyla ilgili bir derleme yaptık sizin için. Aslında neredeyse istisnasız hepimizin evinde, oturma odalarında ahşap mobilyalar mutlaka bulunuyor. Fakat sizler için seçtiğimiz örneklerde, ahşap sanatının son derece şık örnekleri bulunuyor ve bu yönleriyle de bulundukları mekanı karakterize ettiklerini söylemek sanıyoruz yanlış olmaz.
Engel & Völkers Bodrum tarafından yakın zamanda lansmanı yapılan ve taş villalardan oluşan projedeki evlerden birinin oturma odasına konuk oluyoruz. Bu projede bütün malzemeler mümkün olan en doğal halleriyle yer alıyor. Ahşap için de bu durum farklı değil. Ortada bulunan geniş sehpa ve diğer ahşap aksesuarlar, doğala en yakın ve en az işlenmiş bir formdalar. Bu da diğer doğal malzemelerle mükemmel bir bütünlük yakalamalarını ve canlandırıcı bir amorfluk sağlamalarını garanti altına alıyor.
Televizyon üniteleri özellikle LCD televizyon ve plazmalarını yaygınlaşmasından sonra hayatımıza daha fazla girmeye başlayan mobilyalar. Şimdi gözümüze çok çok büyük görünen eski tüplü televizyonlarımız, genellikle çevresinde bir büfe ya da kitaplığın bulunduğu bir sehpa ya da benzeri mobilya üzerinde dururdu. Fakat kitaplık gibi şık bir mobilya maalesef teknolojiyle beraber hayatımıza giren televizyon ünitelerinde yer bulamadı. TV üniteleri genellikle oldukça sıradan, birbirinin aynı bir görünümde oluyorlar bu yüzden. Son derece klasik ve aynı zamanda eskimeyen bir tarzdaki bu odada ise, ahşap işçiliğinin iddialı bir örneğiyle üretilmiş son derece şık bir televizyon ünitesi görüyoruz. Hem tasarımı hem de kalitesiyle bu ürün grubunda önemli bir zirveyi temsil ediyor. Bu tasarım Sönmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko firması tarafından sunuluyor.
Burada da bir başka TV ünitesi modeliyle karşınızdayız. Erol Degim Design tarafından tasarlanan bu model ise, birinci sınıf ahşap işçiliği ve iddialı dizaynının yanı sıra, görkemli boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Oturma odasının bir duvarını neredeyse bütünüyle kaplayan TV ünitesi oldukça ihtişamlı.
Trabcelona Design imzasını taşıyan bu modelde ise yaratıcı bir tasarımın yanı sıra, en doğal haliyle kullanılan masif ahşabın güzelliği ön plana çıkıyor. Damarlı ahşap dokusu, herhangi bir rengin sağlayabileceğinin çok ötesinde bir karakter katıyor mekana.
Sade ve şık bir tasarıma sahip bu oturma odasının mobilyalarında Mahir Mobilya imzası bulunuyor. Her türden tasarım anlayışına hitap edebilecek geniş bir kullanım alanı sunan koltuklar, bir duvarın bütünüyle kaplandığı ahşapla birleşince ortaya şık bir kombinasyon çıkmış. Zeminde kullanılan açık renki ahşap parkeler ise bu kombinasyonu tamamlıyor.
Oturma odanız için yeni fikirler arıyorsanız, Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.