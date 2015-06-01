Ahşapla güzelleşen oturma odaları

Sade ve şık bir tasarıma sahip bu oturma odasının mobilyalarında Mahir Mobilya imzası bulunuyor. Her türden tasarım anlayışına hitap edebilecek geniş bir kullanım alanı sunan koltuklar, bir duvarın bütünüyle kaplandığı ahşapla birleşince ortaya şık bir kombinasyon çıkmış. Zeminde kullanılan açık renki ahşap parkeler ise bu kombinasyonu tamamlıyor.

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