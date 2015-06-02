Parlak renkleri evinize sokmanın 6 yolu

Yaşı müsait olan okuyucularımız hatırlayacaklardır, doksanlı yıllar, giyim kuşam modasında olduğu gibi, ev dekorasyonunda da çok parlak zamanlar değildi. Aslına bakarsanız son derece dominant tarzların hakim olduğu seksenli yılların etkisinden henüz kurtulunamamıştı. Bugün hemen her konuda sıklıkla nostaljisi yapılıyor olsa da, büyük ölçüde arada kalmış bir tarihsel dönemdi doksanlar. Üzerinde duruluyor ve rağbet görüyor olmasının temel sebebi de, aslında doksanlarda genç olmuş insanların bugün bu nostaljinin alıcı kitlesini oluşturacak yaşta olmasından başka bir şey değil. Her neyse, konuyu daha fazla dağıtmayalım. Sonuç olarak doksanlı yıllarda ev modası ekseriyetle soluk renkler üzerine kuruluydu. Daha önceki dönemlerin parlak kırmızıları, yeşilleri, hatta morları, yerlerini donuk ve soğuk krem rengi, açık kahverengi gibi renklere terk etmişlerdi. Buna karşın milenyum tantanaları ile başlayan ikibinli yıllar farklı tarzların ve modaların aynı anda var olabildiği bir dönem olarak kendine yer açtı ve renkler de ev dekorasyonunda daha fazla yer bulur oldu. Bugünse, küreselleşen dünyada hemen hiçbir konuda bir sınır kalmadığı gibi, dekorasyon tercihlerinde de bütün duvarlar yıkıldı. Sayısız tarz ve trend aynı dönemlerde aynı coğrafyalarda başarılı olabiliyor. Fakat herkes de evinde doğru tarzı kolayca bulamayabiliyor. Bugün parlak renklere ev dekorasyonunda yer vermek isteyen okurlarımız için güzel bir derleme yaptık. Parlak renkleri evinizde nasıl kullanabileceğinize ilişkin güzel fikirler edinebileceğinizi umuyoruz.
Rüstik mobilyalar da son yılların gözde trendlerinden bir tanesi. Belki büyüklerimizin görse, böyle şey mi olur diyerek kızacağı türden, yıpranmış görünümlü rustik eşyalar büyük rağbet görüyor. Ve doğru kullanıldığında gerçekten de güzel sonuçlar ortaya çıkarabiliyor bu doğal hallerindeki eşyalar. Bu gördüğünüz oturma odasında ise genel olarak rüstik bir tarz hakim. Duvarlar ve oda kapısında özellikle belirginleşen bu tarz, Osmanoğulları Mobilya tarafından üretilen ve parlak kırmızının harika bir tonundaki mobilyalarla mükemmel bir kontrast oluştururarak ortaya son derece karakterli bir mekan çıkarıyor.
İndeksa Mimarlık & İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu mekanda modern bir tarzın hakim olduğunu görüyoruz. Rahatlığıyla öne çıkan geniş oturma grubu, duvarda son yılların gözde duvar rengi olarak tercih edilen gri, asimetrik bir tablo ve son derece şık bir tekli koltuk. Her şey yerli yerinde. Ama biraz renk eksik gibi değil mi? Koltukların üzerinde kullanılan harika parlak desenlere sahip üç adet yastık da bu görevi üstleniyor ve bu üç küçücük aksesuar bütün odanın havasını mükemmel bir şekilde tamamlıyor.
Klasik Fransız mimarisini andıran oldukça yüksek tavanlı bu odada genel olarak pastel tonlar tercih edilmiş. Mobilyalar Mahir Mobilya imzasını taşıyor. Sakin ve huzurlu bir atmosferi olan mekanı renklendiren unsur ise son derece parlak renklere ve modern asimetrik bir desene sahip halı.
Voltaj Tasarım her zaman ilgi çekici tasarımlar yapmayı başaran iddialı firmalardan bir tanesi. Harika bir manzaraya açılan bu şık mekanda da yine yaratıcı bir dekorasyon görüyoruz. Ağırlıklı olarak mat renklerin tercih edildiği salona, gökyüzü mavisi rengindeki sehpa ve yine aynı renkte ve silindirik formdaki yastık hareket katıyor.
Kırmızının böylesini kullanmak herkesin harcı değil. Fütüristik bir tarzın hakim olduğu mobilya ve aksesuarlarla dekore edilmiş bu oda Dekorasyon Şirketi imzasını taşıyor.
Birbirinden farklı çok sayıdaki parlak rengi bir arada kullanmak, aslına bakarsanız oldukça zor bir iş. Her biri herhangi bir odanın yıldızı olabilecek nitelikteki renkleri yan yana koymak ustalık isteyen bir mesele. Fakat Meral Akçay'ın bu işin altından başarıyla kalkmadığını söylemek yanlış olur. Birbirinden iddialı parlak renkler başarıyla bir araya getirilmiş ve gri dokulu duvar sayesinde hepsi de uyum içinde.
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