Parlak renkleri evinize sokmanın 6 yolu

Yaşı müsait olan okuyucularımız hatırlayacaklardır, doksanlı yıllar, giyim kuşam modasında olduğu gibi, ev dekorasyonunda da çok parlak zamanlar değildi. Aslına bakarsanız son derece dominant tarzların hakim olduğu seksenli yılların etkisinden henüz kurtulunamamıştı. Bugün hemen her konuda sıklıkla nostaljisi yapılıyor olsa da, büyük ölçüde arada kalmış bir tarihsel dönemdi doksanlar. Üzerinde duruluyor ve rağbet görüyor olmasının temel sebebi de, aslında doksanlarda genç olmuş insanların bugün bu nostaljinin alıcı kitlesini oluşturacak yaşta olmasından başka bir şey değil. Her neyse, konuyu daha fazla dağıtmayalım. Sonuç olarak doksanlı yıllarda ev modası ekseriyetle soluk renkler üzerine kuruluydu. Daha önceki dönemlerin parlak kırmızıları, yeşilleri, hatta morları, yerlerini donuk ve soğuk krem rengi, açık kahverengi gibi renklere terk etmişlerdi. Buna karşın milenyum tantanaları ile başlayan ikibinli yıllar farklı tarzların ve modaların aynı anda var olabildiği bir dönem olarak kendine yer açtı ve renkler de ev dekorasyonunda daha fazla yer bulur oldu. Bugünse, küreselleşen dünyada hemen hiçbir konuda bir sınır kalmadığı gibi, dekorasyon tercihlerinde de bütün duvarlar yıkıldı. Sayısız tarz ve trend aynı dönemlerde aynı coğrafyalarda başarılı olabiliyor. Fakat herkes de evinde doğru tarzı kolayca bulamayabiliyor. Bugün parlak renklere ev dekorasyonunda yer vermek isteyen okurlarımız için güzel bir derleme yaptık. Parlak renkleri evinizde nasıl kullanabileceğinize ilişkin güzel fikirler edinebileceğinizi umuyoruz.