Oryantal bir dokunuş

Oldukça ferah bir iç hacme sahip banyoda ilginç bir yerleşim tercih edilmiş. Geniş ayna ve banyo dolapları, iki duvarın birleştiği köşeye konumlandırılmış. Hacim sıkıntısı olmadığı için bu iddialı ve oldukça geniş yer kaplayan tasarım herhangi bir sıkıntıya sebep olmamış. Tezgah, lavabo ve duvarlardaki koyu renkle kontrast oluşturan beyaz banyo dolapları ise mekana aydınlık bir hava katıyor.

Bir başka iddialı Hakan Helvacıoğlu projesi için Ankara'da yeni bir Art Deco yazımıza da bakmanızı öneririz.