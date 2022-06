Oryantal bir dokunuş

İddialı çalışmalarıyla her yaptığı işte adından söz ettirmeyi başaran sanatçılardan Hakan Helvacıoğlu imzasını taşıyan bir başka projeyle daha sizlerleyiz. Helvacıoğlu'nun el attığı her proje gibi bu da hayalleri zorlayacak bir estetik değere sahip ve her biri son derece özel çok sayıda parçanın bir araya getirilmesiyle dekore edilmiş. Oryantal izler taşıyan sonuç ise gerçekten görülmeye değer. Her odası, her köşesi, her aksesuarı, gerçek anlamda üzerine düşünülmüş ve incelikle tasarlanmış oldunu haykırıyor adeta. Gelin bu son derece iddialı eve biraz daha yakından bakalım. Hepimiz Hakan Helvacıoğlu gibi bir sanatçının eserinden ilham alınacak bir şeyler bulabiliriz, yeter ki görmek isteyelim ve gözlerimiz kadar algılarımızı da açık tutalım.