Oryantal bir dokunuş

İddialı çalışmalarıyla her yaptığı işte adından söz ettirmeyi başaran sanatçılardan Hakan Helvacıoğlu imzasını taşıyan bir başka projeyle daha sizlerleyiz. Helvacıoğlu'nun el attığı her proje gibi bu da hayalleri zorlayacak bir estetik değere sahip ve her biri son derece özel çok sayıda parçanın bir araya getirilmesiyle dekore edilmiş. Oryantal izler taşıyan sonuç ise gerçekten görülmeye değer. Her odası, her köşesi, her aksesuarı, gerçek anlamda üzerine düşünülmüş ve incelikle tasarlanmış oldunu haykırıyor adeta. Gelin bu son derece iddialı eve biraz daha yakından bakalım. Hepimiz Hakan Helvacıoğlu gibi bir sanatçının eserinden ilham alınacak bir şeyler bulabiliriz, yeter ki görmek isteyelim ve gözlerimiz kadar algılarımızı da açık tutalım.
Hakan Helvacıoğlu'nun çalışmalarında, sade, minimal, kendi halinde bir mekan görmek son derece zordur. Ortaya çıkardığı ve üzerine çalıştığı mekanlar genellikle eşya bakımından kalabalık olmakla birlikte, bir keşmekeşe değil mükemmel bir harmoniye işaret eder bu yoğunluk . Üstelik bunların arasında bir tane bile parça bulamazsınız ki bir fabrikanın bandından çıkmış alelade bir ürün olsun. Hayır, her biri tek başına bile sanat eseri niteliğindedir.
Olağanüstü bir işçilikle imal edilmiş bu koltuk, sanki köşesinde yıldızlaşma istemiş ama diğer parçalar izin vermemiş gibi değil mi? Kalorifer peteğinin üzerindeki metal giydirmeye varana dek her bir parçada titiz bir işçilik ve ince ayrıntılar gözlerden kaçmıyor.
Bu tarz kompozisyonlardaki en önemli konu, parçaları birbirine uydurabilmektir. Bazen çok yüksek kalitede pek çok eşya arasından seçim yapmanız gerekse bile, bir uyum yakalamakta güçlük çekebilirsiniz. Asıl marifet yoğunluğun arasında da bir ahenk bulabilmek, ve kompozisyonda her parçanın kendi güzelliğiyle var olabilmesine izin verebilmektir. Bunun gayet iyi başarıldığı aşikar.
Oryantal izlerden ne kast ettiğimizi sanıyoruz evin bu özel köşesine bakınca daha iyi anlayacaksınız. İhtişamlı mobilyalara birinci sınıf el işçiliği bir halının eşlik ettiği bu bölüm, sanki oturup birer kahve içmekten ziyade kenarından durup seyretmek için tasarlanmış gibi.
Bir evin mutfağını, evin genel tasarımına uydurabilmek, özellikle de böyle komplike bir tarzın hakim olduğu bir evde, hiç de kolay bir iş değildir. Fakat bunun da başarıldığını görmek bizi hiç şaşırtmadı. Bir yandan ağırbaşlı ve iddialı, bir yandan canlı ve hayat dolu bir mutfak.
Tasarımcı bir eve imzasını atacaksa, onun her şeyinden sorumludur. Ve bu her şeyin içinde en küçük detaylar aslında oldukça büyük bir yer kaplar. Günlük kullanım ürünlerinden canlı aksesuarlara kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve zarifçe bir araya getirilmiş.
İnce bir işçiliğe sahip bu parçanın mekana nasıl bir derinlik kattığını fark etmemek elde değil.
Evdeki genel ağırbaşlı hava, yatak odasında yerini huzurlu bir atmosfere bırakıyor. Rahat ve konforlu bir yatak odası için de böyle olması daha doğru aslında. İyi bir doğal aydınlatma sağlayan geniş pencere, gerektiğinde ışığı bütünüyle kesecek koyu renk perdelerle donatılmış. Pencerenin hemen önündeki sarı koltuk ise odada hakim olan koyu renklerle isabetli bir kontrast oluşturuyor.
Kırık beyaz tonlardaki mobilya, perde ve duvarlar, zeminde tercih edilen dokulu gri halıyla güzel bir uyum içinde. Duvarlardaki tablolar ise odaya canlılık katıyor.
Oldukça ferah bir iç hacme sahip banyoda ilginç bir yerleşim tercih edilmiş. Geniş ayna ve banyo dolapları, iki duvarın birleştiği köşeye konumlandırılmış. Hacim sıkıntısı olmadığı için bu iddialı ve oldukça geniş yer kaplayan tasarım herhangi bir sıkıntıya sebep olmamış. Tezgah, lavabo ve duvarlardaki koyu renkle kontrast oluşturan beyaz banyo dolapları ise mekana aydınlık bir hava katıyor.
Bir başka iddialı Hakan Helvacıoğlu projesi için Ankara'da yeni bir Art Deco yazımıza da bakmanızı öneririz.